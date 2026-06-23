Jordanie - Algérie : les Verts, renversants, se relancent totalement dans le groupe J de la Coupe du monde 2026, le résumé du match

Après son large revers contre l'Argentine lors de la première journée du groupe J de la Coupe du monde 2026 (0-3), l'Algérie a retrouvé le chemin de la victoire face à la Jordanie qui avait pourtant ouvert le score (2-1). Les Verts reviennent à hauteur de l'Autriche, 2e.

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07:50 - Le classement et le calendrier de la dernière journée du groupe J de la Coupe du monde 2026 Après ce Jordanie - Algérie, voici la situation au classement du groupe J ainsi que le calendrier de la dernière journée qui se tiendra dans la nuit de samedi à dimanche. Le classement du groupe J : Argentine - 6 pts (+5) Autriche - 3 pts (0) Algérie - 3 pts (-2) Jordanie - 0 pt (-3) Le calendrier la dernière journée du groupe J : Jordanie - Argentine le 28 juin à 4h du matin

Algérie - Autriche le 28 juin à 4h du matin

07:34 - Le résumé de Jordanie - Algérie L'Algérie a eu chaud ! Les premières minutes sont plutôt consacrées à un round d'observation entre deux équipes qui manquaient de confiance après leur défaite en ouverture de Coupe du monde. Petit à petit, l'Algérie va prendre la mesure de la Jordanie en retrouvant un peu ses principes de base. Du jeu court avec des combinaisons entre les techniciens. Gouiri, Maza ou encore Mahrez montent doucement en température même si la première véritable occasion franche peine à arriver. Elle intervient peu après la demi-heure de jeu. Mahrez se fait oublier dans le dos de la défense jordanienne et réussit à frapper en déséquilibre mais Abulaila sort une belle parade (33'). Et c'est dans un temps fort algérien que la Jordanie va trouver la faille, à la surprise générale. Une erreur de relance coûte cher et profite à Al Rashdan qui ouvre le score (36'). En début de deuxième période, ça ne va pas beaucoup mieux pour les Fennecs. Ces derniers sont en difficulté pour mettre de la vitesse dans le jeu et la défense jordanienne n'est que très peu inquiétée. C'est sur une frappe de loin de la part de Maza qu'Abulaila va devoir faire sa deuxième parade du match (54'). L'Algérie doit alors prendre de plus en plus de risques et laisser, forcément, des espaces dans son dos. Mais sur une séquence de domination algérienne, Benbouali, rentré à la pause, va placer une tête rageuse pour ramener les Verts à hauteur (68'). Les Fenencs prennent alors de plus en plus confiance et c'est finalement Gouiri qui va donner une victoire précieuse aux siens à la 84e minute sur un corner algérien. L'Algérie a ensuite su gérer parfaitement son avantage et jouera sa place en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 lors de l'ultime journée.

07:16 - Fin de l'aventure pour la Jordanie ! Ce revers face à l'Algérie condamne, d'ores et déjà, la Jordanie qui disputait son premier Mondial. Malgré de bonnes choses, les Jordaniens ont manqué d'expérience pour résister dans des moments charnières et quitteront la compétition par un match de gala face à l'Argentine de Lionel Messi lors de la dernière journée.

07:07 - Après Jordanie - Algérie, la finale du groupe J ! L'Algérie vient tout simplement de s'offrir une finale dans ce groupe J après sa victoire contre la Jordanie (2-1). En effet, au classement, les Vertes reviennent à hauteur de l'Autriche, 2e. Ce sera l'affiche de l'ultime journée dans la nuit de samedi à dimanche.

07:00 - L'Algérie renverse la Jordanie ! Les Fennecs peuvent pousser un ouf de soulagement dans ce Jordanie - Algérie. Menés au score, les Algériens ont renversé la situation en deuxième période et décrochent. leur première victoire dans cette Coupe du monde 2026.

06:58 - Maza demande l'appui du public (90+5') Ce corner gagné permet aux Algériens de s'installer dans la moitié de terrain de la Jordanie dans ces toutes dernières minutes de la rencontre.

06:56 - La Jordanie n'y arrive pas (90+3') Belaid peut tranquillement intervenir sur ce débordement jordanien et obtient même la sortie de but. De précieuses secondes de gagnées dans ce Jordanie - Algérie.

06:53 - Sept minutes de plus dans ce Jordanie - Algérie (90+1') Le temps presse pour les Jordaniens s'ils veulent rester en vie dans cette Coupe du monde 2026.

06:51 - La parade d'Abulaila (89') Maza surgit au second poteau et essaye de glisser le ballon hors de portée d'Abulaila mais le gardien de la Jordanie fait une bonne sortie.

06:50 - La mission s'annonce difficile pour la Jordanie (89') L'Algérie a clairement pris le dessus dans cette fin de match et on voit mal la Jordanie pouvoir revenir dans cette rencontre du groupe J de la Coupe du monde 2026.

06:48 - De nouveaux changements dans Jordanie - Algérie (86') Petkovic continue à faire des changements et ça a plutôt bien marché depuis le début de ce Jordanie - Algérie. Gouiri et Aït-Nouri sont remplacés par Belaid et Hadjam.

06:46 - Le but est validé ! (84') Il y a eu un moment de flottement pour une position limite de Gouiri mais le but est finalement bien validé. L'Algérie passe devant la Jordanie.

06:44 - L'ALGÉRIE PASSE DEVANT ! (82') Sur ce corner mal repoussé par la défense algérienne, Gouiri surgit et parvient à pousser au fond des filets. L'Algérie passe devant la Jordanie !

06:44 - Nouveau corner dans ce Jordanie - Algérie (82') Hadj Moussa continue de provoquer depuis son entrée en jeu et obtient un nouveau corner. La Jordanie souffre énormément.

06:42 - La frappe contrée (80') L'Algérie est métamorphosée depuis l'égalisation et l'entrée d'Hadj Moussa amène de la fraicheur. C'est lui qui a pris sa chance en conclusion de ce mouvement mais la défense jordanienne dévie en corner.

06:41 - Hadj Moussa déjà en action (79') Pas beaucoup de réussite sur le premier ballon d'Hadj Moussa qui a retouché le ballon après ce dribble. Sortie de but pour la Jordanie.

06:38 - Ça bouge encore dans Jordanie - Algérie (77') À la sortie de la pause fraicheur, les deux sélectionneurs font du changement. Du côté de l'Algérie, Hadj Moussa remplace Mahrez alors que Fakhoury remplace le remuant Al Mardi pour la Jordanie.

06:36 - La deuxième pause fraicheur de Jordanie - Algérie (74') Elle a mis du temps à intervenir mais voila la deuxième pause fraicheur de ce match du groupe J de la Coupe du monde 2026 qui est encore très indécis.

06:35 - La frappe puissante de Chaibi (73') Mahrez combine avec Chaibi sur ce coup-franc. Le milieu de terrain algérien envoie une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. C'est bien capté par Abulaila.

06:34 - Zidane vigilant ! (72') Al Mardi progresse tranquillement dans la surface algérienne et déclenche une frappe à ras de terre qui ne surprend pas Zidane dans ce Jordanie - Algérie.

06:32 - Et c'est plutôt mérité (70') L'Algérie a égalisé au moment où les Fennecs avaient clairement pris le contrôle du match. La Jordanie souffrait et a cédé sur ce corner.

06:30 - L'ÉGALISATION DE L'ALGÉRIE ! (68') Et le premier but algérien de cette Coupe du monde 2026 est signé Benbouali. Coaching payant pour Vladimir Petkovic. Il a fallu un corner pour relancer les Verts dans ce Jordanie - Algérie.

06:28 - Le poing d'Abulaila (66') Chaibi se charge d'un corner mais trouve le poing d'Abulaila qui est toujours maitre de sa surface depuis le début de ce Jordanie - Algérie.

06:26 - Nouveau carton dans ce Jordanie - Algérie (65') Abu Dahab avait été totalement pris par ce geste de Mahrez. Il fauche l'ancien joueur de Leicester et récolte un carton jaune logique.