DIRECT. Jordanie - Algérie : les Fennecs vont jouer avec leur star, les compos de ce match du groupe J de la Coupe du monde 2026

Après son large revers contre l'Argentine lors de la première journée du groupe J de la Coupe du monde 2026 (0-3), l'Algérie affronte la Jordanie pour éviter de déjà prendre la porte dans ce Mondial. Suivez l'avant-match en direct.

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04:12 - Zidane va être observé durant ce Jordanie - Algérie Sous les yeux de son père lors du premier match de l'Algérie dans cette Coupe du monde 2026, Luca Zidane a manqué son match en commettant deux erreurs sur deux des trois buts inscrits par Lionel Messi. Il a conservé, malgré tout, la confiance de son entraineur Vladimir Petkovic et il aura certainement à coeur de se rattraper.

04:05 - La première dans une Coupe du monde À la traîne dans ce groupe J de la Coupe du monde 2026, la Jordanie s'est inclinée face à l'Autriche lors de la première journée (1-3) mais n'a pas à rougir car c'était son tout premier match dans un Mondial.

03:58 - Un forfait pour la fin de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 Blessé lors de l'entraînement samedi, Mohamed Amoura va manquer au moins les deux prochains matchs de l'Algérie en Coupe du monde dont ce Jordanie - Algérie. L'attaquant est touché à une cuisse et doit déclarer forfait pour la fin de cette phase de poules.

03:52 - La compo jordanienne pour ce Jordanie - Algérie La compo de la Jordanie : Abulaila - Abu Taha, Abu Dahab, Al Arab, Nasib, Haddad - Al Rawabdeh, Al Rashdan - Olwan, Tamari, Al Mardi. 2026







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03:45 - La compo de l'Algérie pour le match contre la Jordanie Absent lors du premier match des Fennecs dans cette Coupe du monde 2026, Riyad Mahrez débutera dans ce Jordanie - Algérie. Il hérite du brassard de capitaine. Maladroit face à l'Argentine, le gardien Luca Zidane, fils de Zinédine, conserve sa place. La compo de l'Algérie : Zidane - Aït-Nouri, Bensebaini, Mandi, Belghali - Bentaleb, Boudaoui, Zerrouki - Maza, Gouiri, Mahrez Starting XI | #LesVerts | #123VivaLAlgérie | #WorldCup2026 | #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/QUzWZtBJJN — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 23, 2026

02:28 - Avant Jordanie - Algérie, l'Argentine a fait le boulot Dans ce groupe J de la Coupe du monde 2026, l'Albiceleste, championne du monde en titre, a dominé l'Autriche (2-0) et a déjà composté son billet pour les 16es de finale de la compétition. Par conséquent, l'Autriche se retrouve en ligne de mire pour les Jordaniens et les Algériens. Une victoire et une de ces deux équipes recolleraient aux Autrichiens. Le classement du groupe J de la Coupe du monde 2026 avant Jordanie - Algérie : Argentine - 6 pts (+5) Autriche - 3 pts (0) Jordanie - 0 pt (-2) Algérie - 0 pt (-3)

01:02 - La Jordanie a aussi perdu Avant ce Jordanie - Algérie, les deux équipes pointent aux deux dernières places du classement du groupe J de la Coupe du monde 2026. Si l'Algérie a été corrigée par la championne du monde en titre (0-3), la Jordanie s'est inclinée face à l'Autriche (1-3) malgré une belle résistance. Ces deux nations ont donc besoin de points aujourd'hui.

22/06/26 - 23:29 - Les compos probables de Jordanie - Algérie Vladimir Petkovic va-t-il faire du changement pour ce match entre la Jordanie et l'Algérie ? Le large revers des Fennecs contre l'Argentine (0-3) pourrait pousser le sélectionneur de l'Algérie à bouleverser son onze de départ. Si la défense algérienne devrait rester inchangée, quelques changements sont attendus au milieu et en attaque avec l'apparition de Riyad Mahrez. Le XI probable de l'Algérie : Zidane - Aït-Nouri, Bensebaini, Mandi, Belghali - Bentaleb, Boudaoui, Aouar - Maza, Gouiri, Mahrez. Le XI probable de la Jordanie : Abulaila - Abu Taha, Abualnadi, Al Arab, Nasib, Haddad - Al Rawabdeh, Al Rashdan - Olwan, Tamari, Al Fakhouri