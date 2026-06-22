Amin Mohamed : qui est l'arbitre du match de Coupe du monde Argentine - Autriche ?

Amin Mohamed est au sifflet du match Argentine - Autriche à la Coupe du monde.

L'arbitre égyptien Amin Mohamed a été désigné par la FIFA pour diriger le match entre l'Argentine et l'Autriche, prévu ce lundi 22 juin 2026 à 17h00 au stade de Dallas, à Arlington, dans le cadre du deuxième tour de la Coupe du monde 2026. Il sera épaulé par deux compatriotes, Mahmoud Abouelregal et Ahmed Hossam Taja. Les Espagnols Alejandro Hernández et Diego Sánchez assureront quant à eux les fonctions de quatrième arbitre et d'arbitre assistant de réserve.

Amin Mohamed a déjà officié lors de cette Coupe du monde, dirigeant la rencontre entre la Corée du Sud et la République tchèque avec une prestation sans problème selon les dirigeants de la Fifa. Cette performance lui vaut aujourd'hui la confiance de la FIFA pour arbitrer un duel à enjeux au deuxième tour.

Amin Mohamed a débuté sa carrière en première division égyptienne en 2013, avant de faire ses premiers pas sur la scène internationale en 2018 lors d'un match de qualification pour la CAN entre l'Ouganda et le Lesotho. Il a ensuite enchaîné les compétitions continentales, dont la Ligue des champions de la CAF, une demi-finale de la CAN 2023 ou encore deux matchs de la CAN 2025.