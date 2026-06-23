Norvège - Sénégal : guidés par un doublé d'Haaland, les Norvégiens s'offrent une finale contre les Bleus, le résumé

Ce mardi 23 juin, le choc du groupe I de la Coupe du monde 2026 a tourné à l'avantage de la Norvège. Les Scandinaves l'ont emporté 3-2 face au Sénégal grâce à un doublé d'Haaland et s'offrent une finale face à la France pour la première place vendredi.

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04:13 - Le classement du groupe I Après les matchs de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, voici le classement du groupe I : France : 6 points Norvège : 6 points Sénégal : 0 point Irak : 0 point

04:09 - Haaland rejoint Mbappé ! Avec ce deuxième doublé en deux matchs, Erling Haaland rejoint Kylian Mbappé à la deuxième place du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 avec quatre buts. Les deux hommes sont à une réalisation de l'Argentin Lionel Messi qui est devenu aujourd'hui, le meilleur buteur de l'histoire du Mondial.

04:05 - Une célébration qui vaut de l'or Dès le coup de sifflet final, le sélectionneur norvégien Stale Solbakken est monté en tribunes retrouver son épouse et célébrer la qualification en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

04:00 - La Norvège vient à bout du Sénégal ! (3-2) Dans un match électrique, la Norvège domine le Sénégal (3-2) et décroche sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Erling Haaland s'est offert un doublé !

03:59 - Des regrets pour Sarr ! (3-2, 90+9e) Sur un nouveau corner, Ismaïla Sarr prend le meilleur sur Erling Haaland mais sa tête termine au-dessus.

03:58 - Odegaard dégage ! (3-2, 90+9e) Trouvé au coeur de la surface par Sadio Mané, Ibrahim Mbaye se met sur son pied droit et enroule mais c'est contré. Martin Odegaard dégage dans la foulée.

03:56 - La tension monte (3-2, 90+6e) Alors que Holmgren souffre de crampes, Ciss commet une grosse faute sur Ostigard dans un corner et la tension monte considérablement.

03:55 - Le Sénégal pousse (3-2, 90+5e) Mané provoque Holmgren et centre mais c'est repoussé en corner.

03:53 - Et si le Sénégal revenait ? (3-2, 90+3e) Doublé d'Ismaïla Sarr dans le temps additionnel qui profite d'un bon appel pour rentrer dans la surface et tromper une nouvelle fois Nyland.

03:50 - Neuf minutes supplémentaires (3-1, 90e) Il reste neuf minutes au Sénégal pour aller décrocher un match nul, au moins.

03:44 - Derniers changements (3-1, 84e) Bobb et Ostigard prennent les places de Sorloth et Heggem pour la Norvège.

03:40 - Sarr dans les tribunes (3-1, 81e) Centre de Jakobs repoussé sur Matar Sarr qui frappe "comme elle vient". Le ballon s'envole dans les tribunes.

03:38 - Diaw se fait peur ! (3-1, 78e) Passe en retrait vicieuse et Mory Diaw contrôle avant de dégager directement sur Erling Haaland. Surpris, l'attaquant n'a pas pu reprendre le cuir.

03:35 - Le Sénégal réclame un penalty ! (3-1, 75e) Après le tir contré de Sarr, le cuir revient sur Gana Gueye qui est percuté par Wolfe. Touché à la gorge, le milieu reste au sol alors que ses partenaires réclament un penalty, en vain.

03:33 - Sarr contré (3-1, 74e) Quel festival d'Ibrahim Mbaye ! L'ailier fait tourner Schjelderup en bourrique et centre pour Ismaïla Sarr qui frappe. C'est contré dans la foulée.

03:32 - Changement de capitaine (3-1, 72e) Pape Matar Sarr remplace Kalidou Koulibaly. Gana Gueye hérite du brassard.

03:32 - Ajustement tactique pour le Sénégal (3-1, 73e) Avec la sortie de Kalidou Koulibaly, c'est Ciss qui passe en défense centrale.

03:30 - Nusa sort (3-1, 71e) Troisième remplacement pour la Norvège avec l'entrée en jeu de Schjelderup et la sortie de Nusa.

03:28 - Deuxième pause fraicheur (3-1, 68e) C'est l'heure de la deuxième pause fraîcheur dans ce Norvège - Sénégal.

03:27 - Passe imprécise (3-1, 67e) Récupération sénégalaise et Ciss veut jouer vite. Sa transversale pour Ibrahim Mbaye est trop forte.

03:25 - Sarr ne trouve personne (3-1, 66e) Longue transversale dans la surface et Ismaïla Sarr dévie par Koulibaly. Les deux joueurs ne se sont pas compris et Nyland peut récupérer.

03:24 - Mbaye se montre (3-1, 65e) Depuis son entrée en jeu, Ibrahim Mbaye fait mal ! Lancé, il provoque Wolfe et centre mais c'est repoussé en corner.

03:22 - Rien ne va pour le Sénégal ! (3-1, 63e) Menés par les Norvégiens, les Sénégalais perdent Édouard Mendy sur blessure, remplacé par Mory Diaw. Lamine Camara cède sa place à Ciss dans l'entrejeu.

03:19 - Mendy touché (3-1, 59e) Le match n'a pas encore repris au MetLife Stadium où Édouard Mendy reçoit des soins.