Angleterre - Ghana : des stars incertaines et des soucis pour Tuchel… horaire, chaîne TV, compos

Dans le cadre de la 2e journée du groupe L, ce mardi 23 juin, l'Angleterre affronte, au Boston Stadium, le Ghana. Les Three Lions et les Blacks Stars peuvent se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Angleterre 0 : 0 Ghana

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17:01 - Où voir cette affiche entre l’Angleterre et le Ghana ? Le match Angleterre - Ghana est diffusé en direct sur beIN Sports 1 et M6. 17:01 - Quand se jouera Angleterre - Ghana ? Le coup d’envoi de cette affiche de la Coupe du monde 2026 sera donné à 22h00, heure française.

17:00 - L’Angleterre pourra-t-elle compter sur Declan Rice face au Ghana ? Sorti et préservé face à la Croatie, le milieu de terrain de l’Angleterre s’est plaint d’un ischio-jambier. Devant la presse avant cette affiche face au Ghana, le joueur d’Arsenal a donné de ses nouvelles : "Oui, je suis prêt. Je suis en pleine forme et impatient de jouer. Je pense que c’était une décision intelligente. Je ressentais une légère douleur nerveuse à l’ischio-jambier, que je gérais depuis Noël avec Arsenal depuis très longtemps. Évidemment, peu de gens étaient au courant, tout cela se passait en interne. " 17:00 - Choc cinq étoiles entre l’Angleterre et le Ghana ! À Foxborough, l’Angleterre et le Ghana ont pris rendez-vous dans le cadre de la 2e journée du groupe L de la Coupe du monde 2026.

Le match Angleterre - Ghana a été fixé le mardi 23 juin, à 22 heures. Ce choc de la Coupe du monde 2026 est à voir sur M6 et beIN Sports 1.