Angleterre - Ghana : les Three Lions surpris, Kane fantomatique… le résumé

Au Boston Stadium, ce mardi 23 juin, l'Angleterre a été tenue en échec par le Ghana (0-0). Malgré ce coup d'arrêt, les Three Lions restent en tête du groupe L et sont bien partis pour se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du monde 2026.

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00:34 - Pickford, gardien de l'Angleterre : "On a encore notre destin entre nos mains pour terminer premiers" "On aurait adoré gagner, mais on n'a pas perdu. C'est un tournoi, et on a encore notre destin entre nos mains pour terminer premiers du groupe. On affronte des équipes différentes à chaque match, et il nous fallait juste ce but, c'est aussi simple que ça. On leur a laissé très peu d'occasions."

00:28 - La réaction de Rice après le nul face au Ghana "C’est toujours difficile de jouer contre onze joueurs regroupés aussi bas derrière le ballon, mais il faut trouver des solutions. Dans les dix dernières minutes, nous avons manqué de chance pour marquer. Il faut aussi féliciter le Ghana. Maintenant, nous avons encore une excellente chance de terminer premiers du groupe face au Panama. L'optimisme est de mise. Ils étaient très compacts, en 5-4-1 sans ballon, avec peu d'espaces pour jouer, mais d'un autre côté, nous pouvons faire mieux avec le ballon. Nous resterons positifs pour la suite de cette Coupe du monde 2026."

00:03 - L'Angleterre cale face au Ghana (0-0) Peu inspirée, l’Angleterre n’a pas été en mesure de battre une valeureuse équipe du Ghana (0-0). Avec ce nul, les Three Lions (1ers) et les Black Stars (2es) restent à égalité dans le groupe L avec quatre points au compteur. La bande à Tuchel a été maladroite à l’image de Kane, plutôt discret dans cette deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. En fin de match, O'Reilly s’est procuré la plus grosse occasion, mais a heurté la barre transversale. The points are shared between the #ThreeLions and Ghana in Boston. pic.twitter.com/himz1jF5oB — England (@England) June 23, 2026

23/06/26 - 23:58 - Le Ghana réalise un changement (90e+5) Adu quitte la pelouse. Il est remplacé par Baba. Le Ghana veut tenir ce point du match nul !

23/06/26 - 23:56 - Guéhi était proche d'être le héros de l'Angleterre (90e+4) Sur un corner, le défenseur central de l'Angleterre a mis sa tête en opposition. Le ballon a été dégagé sur sa ligne de but par un défenseur du Ghana.

23/06/26 - 23:52 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura six minutes de bonheur en place entre l'Angleterre et le Ghana. Les Three Lions poussent, et Adjetey concèdent un corner. Ce dernier ne donne rien.

23/06/26 - 23:51 - Le Ghana réalise un changement (88e) Senaya cède sa place à Peprah. C'est un choix défensif pour le Ghana !

23/06/26 - 23:48 - Le Ghana est miraculé ! (86e) L'Angleterre termine fort cette rencontre. À l'angle de la surface de réparation, Saka enroule parfaitement son ballon au sol. Asare réalise un arrêt parfait à l'aide d'une bonne manchette. Quelques secondes plus tard, le gardien de but du Ghana est sauvé par sa barre transversale sur une tête d'O'Reilly. L'Angleterre pousse toujours plus fort ????

La tête de Riley s'écrase sur la barre transversale, puis Harry Kane manque le cadre dans la foulée.



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23/06/26 - 23:47 - L'Angleterre réalise un dernier changement (84e) Madueke laisse sa place à Rashford. Le Ghana reste solidement regroupé vers sa surface de réparation.

23/06/26 - 23:45 - L'Angleterre est terriblement maladroite (83e) Saka manque complètement un coup franc. Le Ghana tient son exploit dans cette Coupe du monde 2026.

23/06/26 - 23:39 - Énorme coup de chaud pour l'Angleterre ! (80e) En transition, Adu, parti dans le dos de la défense anglaise, s'est présenté face à Pickford. L'attaquant du Ghana a finalement été gêné par Konsa, et a même été contré par un de ses partenaires. C'était l'une des plus grosses occasions de cette partie ! Au terme d'une contre-attaque éclair, un énorme cafouillage sème la panique dans la surface anglaise, mais les Black Stars ne parviennent pas à conclure ????



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23/06/26 - 23:39 - Rogers secoue la défense du Ghana (75e) Le milieu offensif de l'Angleterre obtient immédiatement un corner. Il harangue la foule !

23/06/26 - 23:37 - L'Angleterre change deux joueurs (74e) Après la pause fraîcheur, Tuchel apporte du sang neuf : Bellingham et Anderson sont remplacés par Eze et Rogers.

23/06/26 - 23:33 - L'Angleterre est en difficulté, la fin de match en direct À 20 minutes du terme de ce choc de la Coupe du monde 2026, l'Angleterre bute face à la défense du Ghana (0-0). Pour rappel, le vainqueur de ce match sera qualifié pour le prochain tour du Mondial.

23/06/26 - 23:32 - Kane tout proche de donner l'avantage à l'Angleterre (69e) À 20 mètres du but, le capitaine de l'Angleterre a armé une frappe au sol. Asare s'est parfaitement couché sur sa gauche. Le gardien de but du Ghana est très serein !

23/06/26 - 23:30 - Gros choc entre Pickford et Adu ! (67e) Sur un ballon dans le dos de la défense anglaise, l'attaquant du Ghana et le gardien de but de l'Angleterre ont raté le ballon, mais ils se sont percutés avec violence. L'arbitre siffle une faute en faveur des Three Lions. Sortie très limite de Jordan Pickford ????

Le gardien anglais percute Prince Kwabena Adu en dehors de sa surface, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute et laisse le jeu se poursuivre.



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23/06/26 - 23:29 - Le Ghana réalise aussi deux changements (66e) Williams et Ayew regagnent le banc du Ghana. Fatawu et Adu entrent en jeu.

23/06/26 - 23:28 - L'Angleterre réalise deux changements (65e) Gordon et Spence regagnent le banc. O'Reilly et Saka vont tenter de faire craquer la défense du Ghana.

23/06/26 - 23:27 - L'Angleterre n'est pas en réussite (64e) À l'angle de la surface de réparation, Madueke a enroulé sa tentative. Elle est passée largement au-dessus du but défendu par le Ghana.

23/06/26 - 23:25 - Kane monte en puissance dans ce duel face au Ghana (63e) Kane obtient un bon coup franc après un dribble réussi sur Partey. Le capitaine de l'Angleterre vient chercher les ballons au milieu du terrain.

23/06/26 - 23:24 - Iñaki Williams est averti (60e) L'ailier du Ghana était en retard sur son intervention défensive. Gordon se relève après avoir hurlé de douleur. Le coup franc n'a rien donné.

23/06/26 - 23:22 - On entre dans la dernière demi-heure (60e) Pour l'instant, le Ghana tient toujours face à l'armada anglaise. Il n'y a pas encore eu le moindre changement dans ce choc de la Coupe du monde 2026.

23/06/26 - 23:19 - Ça se rapproche enfin pour l'Angleterre (58e) Au point de pénalty, Gordon s'est mis rapidement en position de frappe. Elle est trop centrale pour mettre en danger le gardien de but du Ghana. L'Angleterre accélère encore ????

Les Three Lions enchaînent deux énormes occasions et mettent la défense ghanéenne sous très forte pression.



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23/06/26 - 23:16 - Bellingham s'effondre dans la surface du Ghana (55e) Le contact paraît trop léger, et le relayeur de l'Angleterre se relève sans râler.