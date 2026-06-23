DIRECT. France - Irak : un match dantesque de 4 heures et un contrat rempli, le résumé du match de la Coupe du monde 2026

FRANCE - IRAK. L'équipe de France a corrigé l'Irak (3-0) ce lundi, lors de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026. Un résultat et un match qui resteront gravés dans l'histoire après une mi-temps de deux heures.

En direct

16:40 - Mbappé à une longueur de Messi En inscrivant ses 3e et 4e but de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé est à une longueur du meilleur buteur de la compétition, Lionel Messi, auteur d'un doublé contre l'Autriche hier en début de soirée (2-0).

15:55 - Le parcours de la France si elle termine 1e Voici le parcours de l'équipe de France si elle termine à la première place du groupe I de la Coupe du monde 2026 : 16es contre un 3e de groupe

8e potentiel contre l'Allemagne

1/4 potentiel contre les Pays-Bas ????????

14:18 - En cas de défaite contre la Norvège, les Bleus filent à Dallas Si la France s'incline face à la Norvège vendredi, elle terminerait deuxième du groupe I et affronterait le deuxième du groupe E, actuellement la Côte d'Ivoire. Ce scénario imposerait un déplacement à Dallas (Texas), contre un match à New York en cas de première place, avec une rencontre programmée le 30 juin à 19h (heure française).

13:57 - La Suède, adversaire le plus probable des Bleus en 16es de finale Si la France termine première du groupe I, elle pourrait affronter le troisième de l'un des cinq groupes suivants : C, D, F, H ou L. Selon le site Football Meets Data, un duel France - Suède actuellement troisième du groupe F présente 48,6% de chances de se concrétiser, ce qui en fait le scénario le plus probable à ce stade.

12:10 - Un Français en tête d'un classement Avec trois passes décisives en deux matchs, Michael Olise est en tête du classement des meilleurs passeurs de la Coupe du monde 2026.

11:55 - "J'arrête de leur donner des nouvelles" Après le match, Didier Deschamps est revenu sur l'attente aux vestiaires, une période pas facile pour le sélectionneur : "J'arrête de leur donner des nouvelles parce que ça change toutes les 30 secondes. On verra bien, avec le temps qu'il faut par rapport aux éclairs possibles ou pas... On attend, et après l'important c'est d'avoir suffisamment de temps pour remettre la machine en route. Quasiment faire un nouvel échauffement, en espérant que ça ne s'arrête pas à nouveau..."

11:43 - Mbappé fête sa 100e avec les Bleus Face à l'Irak, Kylian Mbappé a célébré sa 100e cape avec l'équipe de France. Il est devenu le quatrième plus jeune joueur à réussir cette performance après Sergio Ramos (26 ans et 357 jours), Lukas Podolski (27 ans et 13 jours) et Kristen Viikmäe (27 ans et 109 jours).

11:02 - Deschamps : "La Norvège ? Elle fait partie des toutes meilleures équipes" Interrogé après France - Irak en conférence de presse lundi soir sur le troisième match de poules des Bleus, une sorte de finale du groupe pour la première place face à la Norvège, Didier Deschamps a donné son sentiment sur l'équipe menée par Erling Haaland. "Je me doutais que le troisième match serait décisif pour l'ordre du classement dans ce groupe", a-t-il confié alors que la Norvège menait 2-0 contre le Sénégal (avant de s'imposer 3-2). Ça a des conséquences, parce que ce ne sont pas les mêmes déplacements, pas forcément les mêmes équipes non plus. Je n'ai jamais joué avec ça. L'objectif sera d'obtenir la meilleure place, la première. Cette équipe de Norvège est une très bonne équipe, elle l'a prouvé en qualification, elle continue de le prouver, avec une grande capacité à marquer des buts et une grande efficacité. Elle fait partie des toutes meilleures, on sait à quoi s'attendre."

10:53 - Deschamps sur Dembélé : "aucun souci avec Ousmane" Interrogé en conférence de presse sur la prestation d'Ousmane Dembélé lors de France - Irak (3-0), Didier Deschamps a ironisé sur la question de savoir si cette prestation allait rassurer l'attaquant parisien et lui faire du bien. "À vous peut-être, vous allez lui lâcher les baskets peut-être, trouver une autre cible", a jugé le sélectionner. "Il n'y a pas de souci avec Ousmane. Il doit se réadapter à un système dans lequel il ne joue pas toute l'année. À partir du moment où Ousmane se sent bien physiquement, et c'est le cas, ce sont juste des ajustements. Ce n'est pas quelqu'un qui doute non plus, mais c'est important d'avoir fait ce qu'il fait aujourd'hui parce que c'est un joueur décisif. C'est très bien pour lui et pour l'équipe de France."

10:46 - Deschamps : "Mbappé égoïste ? Ce n'est pas lui" Interrogé sur le doublé de Kylian Mbappé qui compte déjà 4 buts dans cette Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a évoqué le rôle de son chef de file offensif en conférence de presse suivant le match France - Irak (3-0). "Le connaissant, il est très exigeant avec lui-même. Je n'ai aucune inquiétude sur Kylian, il est là pour marquer des buts et il en marque. Il joue aussi son rôle de capitaine sur le terrain et en dehors. C'est quelqu'un qui a une aura mondiale. J'ai entendu suffisamment de critiques le concernant, sur son côté égoïste alors que ce n'est pas lui ! C'est le capitaine et c'est un très bon exemple pour l'ensemble du groupe."

10:40 - En vidéo : le premier but en Coupe du monde de Dembélé, auteur du 3-0 pour les Bleus Ousmane Dembélé a clos le score lundi soir lors de France - Irak (3-0), inscrivant par la même occasion son tout premier but en phase finale de Coupe du monde. Si vous avez manqué la rencontre cette nuit, voici le but en vidéo : Les Bleus déroulent !

Parfaitement servi par Olise, Dembélé conclut d'une frappe croisée et corse l'addition pour la France.

La France mène 3-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipedeFrance #FRAIRK pic.twitter.com/dWj4bCXNdQ — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) June 23, 2026

10:31 - Qui a eu la meilleure note dans L'Equipe ? Sans surprise, c'est Kylian Mbappé, double buteur, qui hérite de la meilleure note des Bleus dans le journal L'Equipe ce mardi matin, après la victoire dans la nuit des Bleus lors de France - Irak (3-0). Pour ce 2e match de la Coupe du monde pour l'équipe de France, le capitaine est crédité de la note de 8. Le quotidien sportif a trouvé le Madrilène en jambes, note qu'il "a varié les appels" et eu deux autres occasions à son actif, un lob de 40 mètres en première période et une reprise de volée en fin de match.

10:25 - En vidéo - Le but du doublé de Kylian Mbappé lors de France - Irak Revenu aux vestiaires à la mi-temps sur le score de 1-0, les Bleus ont dû subir une longue attente avant la reprise du match France - Irak lundi soir en phase de poules de la Coupe du monde 2026. Ils ont finalement fait le break par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Si vous avez manqué la rencontre cette nuit, voici le 2e but du match. Mbappé s'offre un doublé et fait le break pour les Bleus

L'attaquant français profite d'une erreur de la défense irakienne pour punir son adversaire.

La France mène 2-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipedeFrance #FRAIRK pic.twitter.com/gLxzM4ffku — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) June 23, 2026

10:24 - Deschamps : "la première fois que ça m'arrive, la dernière j'espère" Comment les Bleus ont vécu la longue attente avant la reprise du match France - Irak interrompu à la pause en raison d'un risque d'orage. "On a joué aux cartes, a plaisanté Didier Deschamps en conférence de presse après la rencontre. "Non, on attendait, parce qu'on avait des créneaux et ils étaient sans arrêt repoussés. Le plus important avec mon collège Graham (Arnold, sélectionneur de l'Irak, ndlr), c'était d'avoir les 20 minutes pour s'échauffer et ne pas prendre de risques. C'est la première fois que ça m'arrive, la dernière j'espère. C'était long entre le début et la fin du match, d'autant plus qu'on enchaîne dans quatre jours. L'essentiel est fait avec ces six points et la qualification pour la suite."