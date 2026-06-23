DIRECT, France - Irak : une longue interruption, le déluge, un festival et une qualification... La folle soirée des Bleus à la Coupe du monde 2026

FRANCE - IRAK. L'équipe de France a corrigé l'Irak ce lundi soir à l'occasion de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026 qui restera gravée dans l'histoire après une mi-temps de deux heures causée par un violent orage.

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03:36 - Le résumé de France - Irak, un match vraiment pas comme les autres Ce sont les Bleus qui font la meilleure entame dans ce France - Irak. Tous les ingrédients sont réunis pour mettre la pression sur les Irakiens dépassés dès les premiers moments du match. Un temps menacé par l'orage, le premier éclair de ce match va venir de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection inscrit un but sublime avec une frappe lointaine qui trompe Basil (15'). La France va continuer d'insister pour faire le break mais ne va pas se créer d'autres occasions franches. En face, l'Irak est impuissante et ne se crée pas d'opportunité. Vient ensuite une mi-temps peu ordinaire. Peu de temps après le coup de sifflet de l'arbitre mettant un terme au premier acte, une alerte orage est déclenchée. La mi-temps dure alors deux longues heures où l'incertitude et l'attente ont refroidi absolument tout le monde. Sur un terrain bien plus difficile que celui de la première mi-temps, la France arrive à se remobiliser et profite d'une énorme erreur pour doubler la mise. Mbappé est servi par Dembélé et n'a plus qu'à pousser au fond des filets (55'). Dans la foulée, Olise est proche d'inscrire un fabuleux but mais sa louche touche la barre adverse (58'). Alors Olise se mue en passeur décisif pour offrir à Dembélé son premier but dans cette Coupe du monde 2026 (63'). Les Bleus vont alors gérer cette fin de match et tomber parfois un peu dans la suffisance laissant ainsi quelques opportunités aux Lions de la Mésopotamie. En toute fin de match, Kylian Mbappé est tout proche d'inscrire un triplé mais sa frappe fuit finalement le cadre (90'). Auteur de quatre buts en deux matchs dans cette Coupe du monde 2026, il aura l'occasion de soigner encore un peu plus ses statistiques lors de l'ultime journée de cette phase de groupes et la finale pour la première place contre la Norvège.

03:24 - Didier Deschamps satisfait après France - Irak "La première période était bonne mais je suis peut-être trop difficile mais je préfère ça avec les joueurs que j'ai. On a eu une totale reprise et ce n'était pas évident avec ce qui est arrivé, on s'est mis à l'abri et je suis content ce soir", a réagi le sélectionneur tricolore auprès des diffuseurs. "Mais je suis persuadé que le troisième match sera encore décisif pour la première place."

03:15 - Le constat de Koundé après France - Irak "Je pense qu'on est rentré dans cette seconde période de manière très concentrée. C'était un nouveau match qui commençait avec cette interruption. On a bien combiné, on a réussi à marquer ces buts. C'était un match sérieux, a expliqué Koundé avant de revenir sur la pause de plus de deux heures. On a fait un peu de vélo pour rester actif. Après on a arrêté et on a parlé en attendant de retourner s'échauffer. On avait tous envie de reprendre et de terminer ce match. On voulait s'assurer que le terrain était praticable parce qu'il y avait des zones inondées."

03:04 - La situation au classement du groupe I de la Coupe du monde 2026 Après France - Irak et à la mi-temps de Norvège - Sénégal (à suivre en direct commenté sur le site de l'Internaute), les Bleus et les Scandinaves se retrouvent en tête avec une qualification en poche. Le classement du groupe I Norvège - 6 pts (+5 France - 6 pts (+5) Sénégal - 0 pt (-3) Irak - 0 pt (-6)

02:53 - Les Bleus en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Après ce très long France - Irak, les Bleus ont officiellement validé leur billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 avant même de retrouver la Norvège pour la dernière journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

02:48 - Après une folle soirée, les Bleus filent en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Ce France - Irak avait commencé à 23h. Il a fallu attendre 2h48 pour assister au coup de sifflet final. L'équipe de France a fait le travail en dominant l'Irak après une soirée marquée par une mi-temps longue de deux heures à cause d'un violent orage.

02:46 - Deux petites minutes de plus dans France - Irak (90+1') Il n'y a pas eu de pause fraicheur et forcément ce France - Irak ne va pas s'éterniser dans cette seconde période.

02:45 - Mbappé proche du triplé ! (90') Une accélération dévastatrice pour un terrible manqué face aux cages ! Pour son dernier ballon de France - Irak, le capitaine des Bleus manque une ultime occasion. Pas de triplé pour lui. Thuram le remplace.

02:44 - Cherki se trompe (89') L'ancien Lyonnais avait deux choix devant lui mais c'est sa technique qui a manqué sur ce coup. Sa passe vers Mbappé est imprécise et file dans les gants du gardien de l'Irak.

02:41 - Les dernières minutes de France - Irak (87') Cette seconde période est passée beaucoup plus vite que la mi-temps interminable de France - Irak. Et les Bleus vont décrocher leur billet pour les 16es de finale de cette Coupe du monde 2026.

02:38 - Deux nouveaux entrants dans ce France - Irak (83') Didier Deschamps veut concerner tout le monde et fait entrer deux joueurs qui n'ont pas encore eu de temps de jeu dans cette Coupe du monde 2026. Gusto et Akliouche remplacent Koundé et Barcola.

02:37 - Barcola cherchait Mbappé (82') Le déboulé de Barcola sur le côté gauche. Le Parisien centre vers Mbappé. La défense irakienne veille et repousse le danger dans ce France - Irak.

02:35 - La reprise dévissée dans ce France - Irak (81') Cherki décale Mbappé à l'aide d'une louche super bien sentie. Le double buteur tricolore ne se pose pas de question avec une reprise spontanée qui échoue à côté des cages.

02:34 - Pas de pénalty ! (80') Mbappé réussit un petit pont devant son adversaire et dans la surface de réparation irakienne. Il est ensuite accroché mais n'obtient pas de pénalty.