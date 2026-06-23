Portugal - Ouzbékistan : avec un Ronaldo étincelant, les Portugais se relancent, le résumé

Après un match nul inaugural frustrant (1-1) contre le RD Congo, le Portugal a corrigé l'Ouzbékistan (5-0) ce mardi lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026. Muet lors du premier match, Cristiano Ronaldo s'est offert un doublé.

En direct

21:30 - Le Portugal se rassure et lance sa Coupe du monde, le résumé Après une entame décevante et frustrante face à la RD Congo (1-1), le Portugal a décroché sa première victoire dans cette Coupe du monde 2026. Ce mardi, la Seleção Das Quinas a dominé nettement l’Ouzbékistan (5-0). Grâce à ce succès, les Portugais font un grand pas vers la qualification pour les 16es de finale du Mondial puisqu'ils occupent provisoirement la tête du groupe K avec quatre points. Comme face aux Léopards, le match a démarré fort pour la bande à Bruno Fernandes. Cancelo déborde et centre pour Cristiano Ronaldo qui ne tremble pas (1-0, 6e). Le match se poursuit et les fautes s'enchaînent. Dans un coup franc juste devant la surface adverse, Nuno Mendes transperce le mur et le gardien Nematov (2-0, 17e). Avant la demi-heure de jeu, Cancelo joue avec le feu et Ganiev inscrit un but sublime avec une frappe limpide. Finalement, la réduction du score est annulée pour une faute au départ de l'action. Avant la pause, les Portugais se projettent et Bruno Fernandes lance Cristiano Ronaldo qui s'offre un doublé avec un tir croisé (3-0, 39e). Ainsi, "CR7" inscrit ses neuvième et dixième en Coupe du monde, s'emparant d'un record : celui d’avoir marqué au moins un but à chacune de ses phases finales du Mondial depuis 2006. En deuxième mi-temps, un but contre-son-camp de Nematov met fin aux espoirs ouzbeks (4-0, 60e). En fin de match, Rafael Leao parachève le score d'une frappe en pleine lucarne (5-0, 87e) et le Portugal s'impose avec la manière pour son deuxième match dans la Coupe du monde 2026. Place désormais à une potentielle finale contre la Colombie dans la nuit de samedi à dimanche (1h30).

21:23 - Une finale en vue contre la Colombie ? Premier du groupe K de la Coupe du monde 2026, le Portugal pourrait déjà perdre son trône. En cas de victoire contre le RD Congo cette nuit (4h), la Colombie reprendrait la tête. Une finale aurait alors lieu entre les deux grandes nations dimanche à 1h30.

21:19 - Le classement du groupe K Voici le classement provisoire du groupe K de la Coupe du monde 2026 après Portugal - Ouzbékistan : Portugal : 4 points Colombie : 3 points RD Congo : 1 point Ouzbékistan : 0 point

21:15 - Ronaldo brise deux records ! En inscrivant un doublé ce mardi, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes. Avec dix buts, il est désormais aussi le meilleur buteur portugais de l'histoire du Mondial.

21:10 - "Nous sommes de retour" Cristiano Ronaldo au micro de beIN Sports : "C'est la meilleure réponse que l'on pouvait donné. Je suis très heureux. Pour moi, le plus important c'est le travail de l'équipe, la confiance. On savait que ça allait arriver mais on a bien travaillé. On s'est amélioré, bien entendu. C'est toujours bien de battre des records mais je veux aider la sélection à atteindre ses objectifs. On voulait obtenir des points pour dépasser ce stade. Je savais que le travail allait nous aider. Tout le monde pensait que j'étais à la retraite mais j'ai tenu le coup parce que je crois au travail. Nous sommes de retour".

21:06 - Le Portugal enfin lancé ? Après un match nul inquiétant en ouverture contre le RD Congo, le Portugal a retrouvé le chemin de la victoire en étrillant l'Ouzbékistan. Une prestation aboutie pour les hommes de Roberto Martinez qui affronteront la Colombie ce dimanche.

21:00 - Le Portugal se rassure ! (5-0) C'est terminé à Houston où le Portugal dispose largement de l'Ouzbékistan dans un match à sens unique (5-0) grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, à un but de Nuno Mendes, à un CSC. Rafael Leao a parachevé le festival en fin de match.

20:55 - Cinq minutes (5-0, 90e) Il y a cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps.

20:51 - Leao nettoie la toile d'araignée ! (5-0, 87e) Quel but de Rafael Leão ! Bruno Fernandes lance Nelson Semedo qui centre directement. Khusanov tacle et l'ailier portugais frappe en première intention pour viser la lucarne droite de Nematov.

20:49 - Ronaldo montre l'exemple (4-0, 85e) Après une perte de balle, Cristiano Ronaldo fait l'effort pour presser. Il concède la touche.

20:48 - Fernandes tente sa chance (4-0, 84e) Elles ont été peu nombreuses mais Bruno Fernandes s'essaie à une frappe de loin. Nematov détourne sur sa ligne.

20:46 - Vitinha acclamé (4-0, 83e) Le milieu portugais est remplacé par Rafael Leão.

20:45 - Semedo repousse (4-0, 81e) Centre ouzbek et Nelson Semedo repousse le danger au deuxième poteau.

20:42 - Costa bien placé (4-0, 78e) Nouvelle offensive des Ouzbek et Eldor Shomurodov tente sa chance. Ça termine dans les tribunes.

20:41 - Conceição temporise (4-0, 77e) Nouvelle perte de balle de l'Ouzbékistan et Conceição a de l'espace devant lui. L'ailier décide de temporiser.

20:40 - Silva entre en jeu (4-0, 75e) Bernardo Silva remplace João Neves tandis que Sergeev a pris la place de Fayzullaev.

20:38 - Ronaldo, encore lui (4-0, 74e) Les Ouzbeks se font peur en défense ! Nematov dégage sur Ronaldo qui tente la demi-volée du pied gauche. Le portier se rattrape avec une parade.

20:37 - Ronaldo se rate ! (4-0, 73e) Cristiano Ronaldo proche du triplé ! Sur une récupération haute, Trincao joue avec Nuno Mendes qui centre pour son capitaine. "CR7" loupe son tir du pied gauche.

20:33 - Pause fraîcheur (4-0, 69e) Alors qu'il reste une vingtaine de minutes à jouer, c'est l'heure de la deuxième pause fraîcheur.

20:32 - Veiga averti (4-0, 68e) Renato Veiga met fin à une tentative d'une-deux. C'est le premier portugais de la soirée à être averti.

20:31 - Mendes furieux ! (4-0, 67e) Nouvelle faute ouzbek sur Nuno Mendes qui réclame un carton jaune, en vain.

20:28 - Shukurov fait encore faute (4-0, 65e) Le milieu Shukurov n'a toujours pas eu de carton, pourtant les fautes du milieu sont nombreuses.

20:27 - Felix sort (4-0, 64e) Francisco Trincao remplace João Felix pour cette dernière demi-heure de jeu.

20:24 - Encore un but ! (4-0, 60e) Le Portugal s'offre un nouveau but ! Sur le corner frappé par Bruno Fernandes, Khusanov se loupe et Nematov dévie dans sa cage.