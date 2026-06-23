Fabio Cannavaro : un salaire de 4 millions... Comment l'Italien est devenu sélectionneur de l'Ouzbékistan à la Coupe du monde 2026 ?

Le champion du monde 2006 est le sélectionneur de l'Ouzbékistan à la Coupe du monde.

Fabio Cannavaro a fait son grand retour à la Coupe du monde, non pas comme joueur ou avec l'Italie qui ne participe pas à cette édition 2026 malheureusement pour les Transalpins, mais sur le banc de l'Ouzbékistan. Champion du monde en 2006 et Ballon d'Or France Football la même année, il avait quitté la compétition en 2010 par la petite porte, l'Italie terminant dernière de son groupe.

En septembre 2025, des représentants de la Fédération ouzbèke, dont le vice-président Ravchan Irmatov, ancien arbitre international au Mondial 2010, se sont rendus en Italie pour recruter Fabio Cannavaro. Ils cherchaient "un entraîneur étranger avec une réputation solide" et "si possible, un grand nom", explique le journaliste ouzbek Abdulvosit Bektemirov. Cannavaro a signé son contrat quelques jours plus tard, le 6 octobre, admettant que "participer à une Coupe du monde est une opportunité incroyable, et c'est la raison principale de ma venue."

Cannavaro a paraphé un contrat assorti d'un salaire annuel avoisinant quatre millions d'euros, soit davantage au passage que Didier Deschamps à la tête des Bleus. Il héritait par ailleurs d'une qualification déjà acquise pour la Coupe du monde 2026, obtenue par son prédécesseur Timour Kapadze. Pour encadrer l'Ouzbékistan lors de cette Coupe du monde 2026, Cannavaro a constitué un staff entièrement italien de douze personnes. Parmi eux figure son frère Paolo comme adjoint, ainsi que l'ancien gardien de la Juventus et de l'AS Rome Antonio Chimenti, en charge des portiers. Un cuisinier a même été intégré au dispositif : "La pizza est au menu après les matches, et c'est une belle nouveauté", sourit le sélectionneur.

Cannavaro entraîneur, des résultats poussifs

Entraîneur depuis 2014, Cannavaro n'a jamais vraiment convaincu sur les bancs européens. Ses passages à Al-Nassr, Benevento, l'Udinese et au Dinamo Zagreb ont tous tourné court avant le cap des vingt rencontres. Son expérience la plus aboutie reste la Chine, où il a remporté plusieurs trophées avec le Tianjin Quanjian et le Guangzhou Evergrande, même si elle s'est conclue par un licenciement après deux défaites consécutives en tant que sélectionneur en 2019.