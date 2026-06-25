France - Norvège : la compo se précise... Heure et météo du match de la Coupe du monde 2026

Le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a un enjeu important pour l'équipe de France.

"J'espère ne plus jamais le vivre". Didier Deschamps était clair après la rencontre face à l'Irak perturbée par les conditions climatiques à Philadelphie et le protocole très strict aux Etats-Unis. Plus de 2h d'interruption, des conditions dantesques... Et si ce France - Norvège était de nouveau menacé par la menace météorologique ?

Selon le National Weather Service, un risque d'orages et d'averses plane sur la région de Boston pour toute la journée du vendredi 26 juin. Ce dernier match de la phase de groupes, France - Norvège, va se disputer dans la ville du camp de base de la France. Une relative bonne nouvelle car le retour sera moins perturbé, mais quand même...

Ce France - Norvège, au Gillette Stadium de Foxborough, à une trentaine de kilomètres de Boston, a son coup d'envoi fixé à 15h heure locale (21h en France). Les sites météo comme Weather Underground et AccuWeather ne peuvent pas encore totalement anticipés à 100% les orages mais signalent 40% de probabilité de pluie à l'heure du coup d'envoi, avec une température annoncée d'environ 25 degrés. Le National Weather Service précise que si la couverture pluvieuse pourrait être plus éparse en après-midi, "des orages isolés à dispersés ne sont pas à exclure." La probabilité générale d'orages violents reste faible, mais il est encore "trop tôt pour écarter totalement la possibilité de quelques orages forts et localisés."

Une compo chamboulée pour France - Norvège

Contrairement aux éditions 2018 et 2022, où Deschamps avait procédé à de larges rotations (6 et 9 changements) contre le Danemark et la Tunisie, les modifications seront cette fois motivées par des logiques sportives. L'objectif est de terminer premiers du groupe I pour éviter de longs déplacements lors des phases suivantes. On parle surtout de plusieurs changements en défense avec des absences de Saliba ou encore Koundé. Désiré Doué pourrait retrouver sa place dans le onze de départ, lui qui avait démarré le premier match.

La compo probable : Maignan - Gusto, Upamecano, M. Lacroix, T. Hernandez - Ma. Koné, Tchouaméni - O. Dembélé, Olise, D. Doué - K. Mbappé (cap.)

En direct

15:24 - Mbappé attendu titulaire pour France - Norvège, le capitaine veut enchaîner Kylian Mbappé devrait bien figurer dans le onze de départ face à la Norvège. Le capitaine des Bleus aime enchaîner les matchs et n'éprouve pas le besoin de se reposer. Son maintien dans l'équipe ne fait pas débat au sein du staff. 14:03 - Dembélé et Olise bien présents pour France - Norvège ? Sortis à la 67e minute contre l'Irak, Ousmane Dembélé et Michael Olise semblaient avoir été ménagés en vue du match contre la Norvège. Les entrées de Cherki et Akliouche n'auraient pas bouleversé les plans du staff. Si Olise était finalement titularisé, la question de l'utilisation de Dembélé, qui n'a jamais enchaîné plus de trois titularisations consécutives en club cette saison, se poserait. 12:50 - Tchouaméni de retour, Koné associé au Madrilène, Kanté et Zaïre-Emery en attente Aurélien Tchouaméni, ménagé contre l'Irak, est attendu dans le onze de départ pour ce France - Norvège. Il devrait être associé à Manu Koné au milieu de terrain. N'Golo Kanté et/ou Warren Zaïre-Emery pourraient quant à eux entrer en cours de match. 11:35 - Koundé et Rabiot également susceptibles de souffler pour ce France - Norvège À droite en défense, Jules Koundé pourrait laisser sa place à Malo Gusto, entré en jeu en fin de match contre l'Irak. À gauche, l'alternance entre Theo Hernandez et Lucas Digne reste d'actualité, même si la réflexion se poursuit. Au milieu, Adrien Rabiot, titulaire lors des deux premières rencontres, devrait lui aussi récupérer. 10:37 - Saliba ménagé contre la Norvège en raison de douleurs au dos, Lacroix en défense centrale William Saliba, qui souffre du dos depuis plusieurs mois, devrait être mis au repos vendredi, à quatre jours du 16e de finale. Le défenseur d'Arsenal bénéficiera ainsi de huit jours de récupération entre ses deux matchs. Maxence Lacroix, qui l'avait déjà remplacé lors d'une séance d'entraînement, est pressenti pour lui suppléer aux côtés d'Upamecano. 09:50 - Finir premiers du groupe pour limiter les trajets : l'enjeu géographique France-Norvège L'enjeu de la première place est aussi logistique pour les Bleus : en terminant premiers, la France conserve le circuit New York-Philadelphie-Boston pour ses matchs suivants. Une deuxième place les enverrait à Dallas pour les 16es et potentiellement à Miami pour les quarts. Deschamps et son adjoint Guy Stéphan jonglent donc entre cet impératif et la préservation physique de certains joueurs. 08:59 - La France prévoit cinq changements contre la Norvège avec des ambitions de première place L'équipe de France, déjà assurée de disputer les 16es de finale de la Coupe du monde, envisage cinq changements dans son onze de départ pour affronter la Norvège vendredi (21h). Contrairement aux éditions 2018 et 2022, où Deschamps avait procédé à de larges rotations (6 et 9 changements) contre le Danemark et la Tunisie, les modifications seront cette fois motivées par des logiques sportives. L'objectif est de terminer premiers du groupe I pour éviter de longs déplacements lors des phases suivantes.

Heure et date de Norvège - France

Bonne nouvelle, la rencontre se disputera à côté du camp de base de la France du côté de Boston. Le coup d'envoi est prévu à 15h heure locale, 21h en France ce vendredi 26 juin.

Chaîne TV Norvège - France

Comme pour tous les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde, la rencontre sera diffusée par beIN Sports, mais surtout la chaîne M6 qui diffuse en claire toutes les rencontres des Bleus dans ce Mondial.