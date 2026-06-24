France - Norvège : la catastrophe, des orages encore annoncés... Heure et date du match de la Coupe du monde 2026

Le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 pour les Bleus va peut être encore être perturbé par les orages...

"J'espère ne plus jamais le vivre". Didier Deschamps était clair après la rencontre face à l'Irak perturbée par les conditions climatiques à Philadelphie et le protocole très strict aux Etats-Unis. Plus de 2h d'interruption, des conditions dantesques... Et si ce France - Norvège était de nouveau menacé par la menace météorologique ?

Selon le National Weather Service, un risque d'orages et d'averses plane sur la région de Boston pour toute la journée du vendredi 26 juin. Ce dernier match de la phase de groupes, France - Norvège, va se disputer dans la ville du camp de base de la France. Une relative bonne nouvelle car le retour sera moins perturbé, mais quand même...

Ce France - Norvège, au Gillette Stadium de Foxborough, à une trentaine de kilomètres de Boston, a son coup d'envoi fixé à 15h heure locale (21h en France). Les sites météo comme Weather Underground et AccuWeather ne peuvent pas encore totalement anticipés à 100% les orages mais signalent 40% de probabilité de pluie à l'heure du coup d'envoi, avec une température annoncée d'environ 25 degrés. Le National Weather Service précise que si la couverture pluvieuse pourrait être plus éparse en après-midi, "des orages isolés à dispersés ne sont pas à exclure." La probabilité générale d'orages violents reste faible, mais il est encore "trop tôt pour écarter totalement la possibilité de quelques orages forts et localisés."

En direct

12:23 - Alf Inge Haaland voit la France favorite mais croit à la capacité de la Norvège à rivaliser Si le père d'Erling Haaland nourrit des espoirs pour le match France - Norvège, il ne se fait pas d'illusions sur le rapport de forces. "La France est naturellement le grand favori dans ce groupe", a-t-il admis, tout en affirmant que la Norvège peut "rivaliser, c'est une certitude." Un mélange de réalisme et d'ambition mesuré avant un choc de groupe décisif. 11:00 - Guy Stéphan sur le banc lors de France - Norvège "En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, présent au camp de base de l’équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour", indique l'instance après l'annonce de la mort de la mère de Deschamps. À la tête des Bleus depuis 2012, le double champion du monde - qui quittera ses fonctions au terme du Mondial américain - avait déjà perdu son père en mai 2022, lors d'un rassemblement de l'équipe de France avant une rencontre de Ligue des nations. 09:55 - Aucun Français sous la menace d'une suspension avant France - Norvège Aucun joueur de l'équipe de France ne risque de suspension pour accumulation de cartons jaunes, l'équipe n'en ayant reçu aucun lors de ses deux premiers matchs. Cela offre à Didier Deschamps une liberté totale pour aligner son équipe type. Un avantage tactique non négligeable à l'approche d'un match décisif pour la première place du groupe. 08:35 - Pour France - Norvège, Michael Oliver retrouve une équipe qu'il connaît bien Ce match constituera la cinquième rencontre arbitrée par Michael Oliver avec l'équipe de France, dont il connaît les mécanismes. Son dernier passage avec les Bleus remontait à la précédente Coupe du monde. Sur l'ensemble de ses rencontres avec la France, son bilan est de trois victoires, un nul et une défaite. 07:25 - Michael Oliver désigné pour arbitrer le choc Norvège-France au Gillette Stadium de Boston La FIFA a officiellement nommé l'arbitre anglais Michael Oliver, 41 ans, pour diriger le match France - Norvège vendredi au Gillette Stadium de Boston. Cette rencontre du groupe I du Mondial 2026 déterminera quel pays terminera à la première place. Le coup d'envoi est prévu à 21 heures, heure française.

Heure et date de Norvège - France

Bonne nouvelle, la rencontre se disputera à côté du camp de base de la France du côté de Boston. Le coup d'envoi est prévu à 15h heure locale, 21h en France ce vendredi 26 juin.

Chaîne TV Norvège - France

Comme pour tous les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde, la rencontre sera diffusée par beIN Sports, mais surtout la chaîne M6 qui diffuse en claire toutes les rencontres des Bleus dans ce Mondial.