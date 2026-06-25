Ecosse - Brésil : Vinicius a brillé, Neymar a débuté sa Coupe du monde 2026… le résumé

Ce match entre l'Ecosse et le Brésil, ce jeudi 25 juin, a tourné à l'humiliation grâce notamment à un doublé de Vinicius (0-3). La Seleçao, qui a retrouvé Neymar, termine à la première place du groupe C et est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

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02:30 - John McGinn, milieu de l'Écosse : "On n'a pas été à la hauteur" "Je suis évidemment très déçu. On encaisse des buts bêtes au mauvais moment face à une équipe capable de nous punir par la qualité de son jeu. Maintenant, il va falloir attendre (pour une éventuelle qualification. Nous sommes dégoûtés, car on n'a pas été à la hauteur. Espérons que l'aventure ne soit pas terminée et si nous devons recommencer, nous recommencerons."

02:01 - Vinicius en feu, Neymar de retour, qualification… Soirée parfaite pour le Brésil face à l’Écosse ! (0-3) Pour la dernière journée de ce groupe C, le Brésil a facilement battu l’Écosse (0-3). Grâce à ce succès, la bande à Marquinhos termine à la première place du groupe (7 points) devant le Maroc (7 points). Les partenaires de McTominay sont en ballotage pour une qualification (3es, 3 points). Dans cette rencontre décisive, la Seleçao a pu compter sur un grand Vinicius, qui a été double buteur : la star du Real Madrid a profité d’une erreur de relance (7e) et a claqué une tête décisive (45e+3). Il s’est vu même vu refuser une réalisation par la VAR pour un crochepied sur Hendry (26e). En seconde période, Cunha a corsé l’addition (60e). Au-delà des buts, l’événement de la soirée a concerné Neymar. La star du football mondial a joué 14 minutes pour ses débuts dans cette Coupe du monde 2026.

FIM DE JOGO EM MIAMI!



???????????????????????????? 0 x 3 ????????



⚽️ VINI JR.

⚽️ VINI JR.

⚽️ CUNHA



FASE DE GRUPOS ENCERRADA! ????????????



A Seleção Brasileira fecha sua participação na primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2026 e agora volta suas atenções para as oitavas de final.



Que venha a próxima etapa!… pic.twitter.com/h7MXpqc2vX — brasil (@CBF_Futebol) June 25, 2026

02:00 - Gros arrêt d'Alisson ! (90e+6) Le gardien du Brésil se couche parfaitement sur une tentative à bout portant de McTominay !

01:57 - L'Ecosse tente de sauver l'honneur (90e+5) Les coéquipiers de McTominay font le siège de la surface de réparation du Brésil.

01:56 - L'Écosse réalise deux changements (90e+2) Shankland et McGinn sont remplacés par Adams et Curtis pour cette fin de rencontre.

01:55 - Le temps additionnel est connu (90e+1) Il y aura six minutes en plus dans cette rencontre entre l'Écosse et le Brésil.

01:49 - Neymar fait passer un frisson (90e) À l'angle de la surface de réparation, l'attaquant du Brésil a pris sa chance. Bien placé, Gunn a capté le ballon.

01:48 - Casemiro est averti (84e) Le milieu défensif du Brésil a mis fin, avec un tirage de maillot, à une contre-attaque de l'Ecosse.

01:46 - Une salve de changements pour l'Écosse et le Brésil (82e) Patterson et Doak quittent le terrain. Ralston et Christie entrent en jeu. De l'autre côté, Sandro et Endrick remplacent Santos et Rayan.

01:44 - Vinicius rate l'immanquable ! (80e) Lors d'une transition rapide, Danilo met un centre parfait au sol. À cinq mètres du but, "Vini" ne parvient pas à trouver le cadre. L'Écosse est en perdition !

01:43 - Gunn prive Vinicius du triplé (79e) Dans un angle fermé, l'ailier du Brésil a essayé de tromper le gardien de l'Écosse avec une frappe au sol, au niveau du premier poteau. Le portier a eu la main ferme.

01:40 - Neymar entre en jeu ! (76e) Sous l'ovation de la foule, la star du Brésil remplace Cunha. C'est l'un des grands moments de cette Coupe du monde 2026 ! Neymar fait son entrée sous l’ovation du public, pour sa première apparition dans cette Coupe du Monde 2026 ????????

Le Brésil mène toujours 3-0 face à l’Écosse.



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01:38 - Le Brésil continue à attaquer (78e) Les joueurs d'Ancelotti sont en confiance face à une faible équipe d'Écosse.

01:37 - Alisson soulage le Brésil (75e) Le gardien de but est venu boxer un corner de l'Écosse. Pendant ce temps, Neymar patiente toujours sur le bord du terrain.

01:37 - McTominay joue de malchance dans ce choc de la Coupe du monde 2026 (73e) Le milieu de terrain de l'Écosse, à cinq mètres du but brésilien, a topé sa frappe. Le ballon passe au-dessus. Pendant ce temps, le public est en feu, car Neymar va entrer en jeu dans quelques instants !

01:36 - Une mauvaise nouvelle pour l'Écosse (72e) Sorti à la pause, Robertson a une poche de glace sur la cheville droite.

01:33 - Le public réclame Neymar ! (69e) La star du Brésil est à l'échauffement pendant cette pause fraîcheur. Les tribunes chantent le nom de l'ex-joueur du PSG !

01:31 - Le but de Cunha en vidéo ! (66e) L'attaquant du Brésil inscrit déjà son troisième but dans cette Coupe du monde 2026. Guimarães travaille dans la surface et offre le troisième but sur un plateau à Cunha ⚽️

Le Brésil mène 3-0 face à l’Écosse.



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01:30 - Le Brésil réalise deux changements (66e) Martinelli et Fabinho entrent à la place de Casemiro et Paqueta. C'est un choix offensif dans ce Brésil - Ecosse !

01:29 - Becker sauve à deux reprises le Brésil ! (65e) Dans un premier temps, le gardien du Brésil a repoussé des deux poings un coup franc de Ferguson. Sur l'action suivante, grâce à un plongeon sur sa droite, le portier de Liverpool a dégagé une tête bien placée de McTominay. Coup franc puissant de Ferguson, mais Alisson claque le ballon sous sa barre ????????

Le Brésil mène toujours 3-0 face à l’Écosse.



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01:24 - BUUUUUUUT DU BRÉSIL ! (60e, 0-3) Au terme d'un jeu à trois parfait, Cunha, sur une véritable offrande de Guimaraes, enfonce l'Écosse ! Le Brésil impressionne dans ce match décisif de la Coupe du monde 2026. 15' - 2T



GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASILLLLLLLL!!! ????????



SURFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



SURFAAAAAAAAAA MATHEUS CUNHA!

???????????????????????????? 0 x 3 ????????#BateNoPeito

ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/bkCVhkNSjt — brasil (@CBF_Futebol) June 24, 2026

01:23 - Paqueta s'est manqué (59e) À l'entrée de la surface de réparation de l'Écosse, le milieu de terrain de Brésil rate sa frappe. Il n'a pas assez brossé le cuir. On assiste à un superbe spectacle dans cette affiche de la Coupe du monde 2026.

01:20 - Le Brésil épuise l'Ecosse (59e) Les partenaires de Vinicius s'évertuent à bien faire courir les Ecossais dans cette seconde période.

01:18 - Vinicius est un poison pour l'Écosse (55e) À 25 mètres, l'ailier du Brésil arme une frappe puissante. Elle est bien arrêtée par Gunn. Le gardien de l'Écosse maintient sa nation en vie !