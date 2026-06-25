Maroc - Haïti : poussifs, les Lions de l'Atlas vont hériter d'un gros morceau en 16es de finale de la Coupe du monde, le résumé du match

Victorieux, dans la douleur, face à Haïti (4-2), le Maroc se contentera de la deuxième place du groupe C et va hériter du premier du groupe F. Pour le moment, ce sont les Pays-Bas qui occupent cette place.

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02:26 - Le résumé de Maroc - Haïti, une rencontre très animée Et une immense surprise va intervenir dès les premières minutes de jeu. Muets depuis le début de cette Coupe du monde 2026, ce sont les Grenadiers qui vont ouvrir le score sur une subtile talonnade de Joseph finalement poussée contre son camp par Bounou (10'). Les Lions de l'Atlas ont l'occasion de répondre dans la foulée mais la frappe de Saibari est trop enlevée (13'). Juste après la pause fraicheur, le Maroc est tout proche de concrétiser sa domination et revenir mais Placide fait une double parade géniale devant Hakimi et El Kaabi (31'). Ce n'est que le dernier avertissement avant l'égalisation marocaine signée Hakimi qui a suivi un arrêt de Placide (39'). On se dit alors que les Grenadiers vont subir mais que nenni. Isidor marque un but sensationnel avec une frappe surpuissante (42'). Et dans une fin de première période exceptionnelle, on n'est pas au bout de nos surprises. Saibari, encore lui, marque son troisième but en Coupe du monde pour faire recoller les Marocains (45'). En début de seconde période, le rythme retombe complètement et il faut attendre un quart d'heure pour assister à la première action. La frappe placée d'El Khannouss trouve les gants de Placide (58'). La pause fraîcheur va couper les jambes des Grenadiers qui vont pécher physiquement. Et les Marocains vont en profiter sur un corner mal repoussé. À peine entré en jeu, Rahimi offre l'avantage, pour la première fois aux Marocains (76'). C'est une jeune pousse de la Ligue 1 qui va alourdir le résultat. Gessime Yassine, lui aussi entré en cours de partie, profite du beau travail de Rahimi pour ouvrir son compteur en Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas vont maintenant attendre leur adversaire en 16es de finale. Avant le dénouement du groupe F, le plus probable est que les Pays-Bas se présentent sur le chemin des Marocains pour un énorme choc très tôt dans la compétition.

02:13 - L'heure et le jour du 16e de finale du Maroc Après ce Maroc - Haïti, on connait déjà la date du 16e de finale des Lions de l'Atlas qui devront quitter les États-Unis. En effet, cette deuxième place les oblige à se rendre au Mexique, à Monterrey précisément, pour affronter le premier du groupe F de cette Coupe du monde 2026 à 3h du matin ce mardi 30 juin.

02:07 - Et maintenant les Pays-Bas pour le Maroc ? C'est désormais le scénario le plus probable. En terminant à la deuxième place de ce groupe C de la Coupe du monde 2026, le Maroc devrait affronter un ogre européen puisque c'est le Pays-Bas qui occupe actuellement la première place du groupe F devant le Japon et la Suède.

01:59 - C'est terminé dans ce Maroc - Haïti ! Coup de sifflet final dans ce Maroc - Haïti. Malgré sa victoire 4-2 face aux Grenadiers, le Maroc devra se contenter de la deuxième place de ce groupe C derrière le Brésil et devrait hériter des Pays-Bas qui domine le groupe F avant la dernière journée.

01:54 - Cinq minutes de plus dans ce Maroc - Haïti (90+3') Le temps additionnel de ce match est tombé. Le Maroc ne pourra plus aller chercher la première place du groupe C. Les Lions de l'Atlas vont possiblement hériter des Pays-Bas en 16es de finale.

01:53 - Le but est bien validé !! (90+1') Explosion de jeu pour le jeune Gessime Yassine qui fête ses premiers pas en Coupe du monde par un but. Il peut remercier Rahimi qui a fait un gros travail.

01:51 - Le quatrième but du Maroc ! (89') Il y a un flottement car le ballon semble avoir franchi les limites du terrain. Mais Yassine au second poteau n'en a cure et offre un quatrième but aux Lions de l'Atlas dans ce Maroc - Haïti. La VAR va se saisir du dossier.

01:50 - La claquette de Placide (88') Hakimi court toujours après son doublé dans ce Maroc - Haïti mais Placide lui enlève ce coup-franc qui partait très bien.

01:49 - Rahimi accroché (88') L'attaquant marocain se joue d'Ade et obtient une faute qui ressemble à un mini-corner.

01:48 - Le Maroc n'est, sans doute, pas au courant (85') Les Lions de l'Atlas ne se ruent pas à l'attaque car ils ne semblent pas au courant que le Brésil se balade dans l'autre rencontre du groupe C. Il faudrait quatre buts aux Lions de l'Atlas pour rafler la première place à la Seleçao.

01:45 - Encore du changement (83') La salve des changements se poursuit dans ce Maroc - Haïti avec les sorties de Salah Eddine et de El Aynaoui remplacés par Mazraoui et El Mourabet.

01:42 - Deux changements après le but du Maroc (80') Juste après ce but de Rahimi dans ce Maroc - Haïti, Duverne et Jean-Jacques sont remplacés par Arcus et Simon.

01:40 - Le Maroc prend l'avantage ! (78') Pour la première fois de ce Maroc - Haïti, les Lions de l'Atlas passent devant sur une frappe puissante en pleine lucarne de Rahimi.

01:38 - Ade fait l'effort (77') Le physique commence à manquer chez les Grenadiers qui souffrent énormément sur ces retours défensifs qui demandent beaucoup. Sur cette situation, c'est Ade qui concède le corner.

01:37 - Hakimi contré deux fois (75') Le capitaine marocain se charge d'un coup-franc lointain mais est contré par le mur. Le ballon lui revient dans les pieds mais sa deuxième tentative est aussi repoussée.

01:36 - Le Maroc à l'attaque (74') Les Lions de l'Atlas se portent à l'offensive alors que le temps tourne et que ce match nul face à Haïti serait une grosse contre-performance avant d'affronter un adversaire certainement relevé en 16es de finale.

01:32 - Trois changements d'un coup pour le Maroc (71') À la sortie de cette pause fraicheur de Maroc - Haïti, Mohamed Ouahbi fait un triple changement. Yassine, Rahimi et Ounahi remplacent Diaz, Saibari et El Kaabi.

01:30 - La deuxième pause fraicheur de Maroc - Haïti (68') Dans une deuxième période moins emballante que la première, les deux équipes vont pouvoir se rafraichir avant d'entamer le dernier tiers de cette rencontre du groupe C de la Coupe du monde 2026.

01:29 - Les premiers changements de Maroc - Haïti (67') Le sélectionneur haïtien fait entrer du sang neuf dans ce match. Isidor et Providence sont remplacés par Deedson et Nazon.

01:27 - Ade s'est fait très peur (65') Sur un centre au point de pénalty de Saibari, Ade est tout proche de tromper son propre gardien sur ce dégagement dévissé.

01:26 - La première place du groupe C de la Coupe du monde 2026 s'envole (64') Le Brésil mène désormais 3-0 face à l'Écosse (match à suivre en direct commenté ici). Ce troisième but enterre quasi définitivement les chances de première place du Maroc qui doit déjà se défaire d'Haïti avant de penser à la suite.

01:25 - Deux gros retours (62') Bellegarde porte le ballon et tarde un peu à le lâcher. Cela permet le retour combiné de Diaz et Amrabat.

01:21 - Placide s'impose encore ! (59') Il réalise une énorme performance dans ce Maroc - Haïti. Placide est dans un très grand soir et fait une nouvelle parade sur cette frappe bien placée d'El Khannouss.

01:19 - On va entrer dans la dernière demi-heure de Maroc - Haïti (58') Et pour le moment, le Maroc fait une très mauvaise opération. Le Brésil mène 2-0 dans l'autre match du groupe C et est en train d'assurer la première place. Les Lions de l'Atlas pourraient s'exposer à un 16e de finale très relevé en terminant 2e.