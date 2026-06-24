DIRECT. Maroc - Haïti : sur quelle chaine TV et à quelle heure suivre le match de la Coupe du monde 2026 ?

Dans cette Coupe du monde 2026 , il est désormais presque le Marocain le plus attendu. Même Achraf Hakimi, vedette de cette sélection, est parfois dans l'ombre de celui qui a déjà marqué deux fois en deux matchs. Le milieu de terrain, repositionné dans ce rôle d'avant-centre, justifie à merveille le choix de son sélectionneur.

Lorsqu'il a pris les rênes de la sélection en mars 2026, Mohamed Ouahbi devait passer après Walid Regragui et son incroyable travail. Demi-finalistes de la dernière Coupe du monde et un sacre (encore en suspens) à la CAN 2025, les Lions de l'Atlas ont passé une autre dimension. Pour autant le nouveau sélectionneur marocain ne se met pas la pression et a de grandes ambitions assumées : "Lorsque je suis arrivé au Maroc, la première chose que j’ai dite, c’est que je voulais laisser un héritage. Bien sûr, je voulais gagner, mais aussi contribuer au développement du football marocain."

Placé dans un groupe C très relevé, Haïti est déjà assuré, avant la dernière journée, d'être éliminé de cette Coupe du monde 2026. Même avec une victoire, les Grenadiers resteraient derniers après avoir perdu contre l'Écosse (0-1) puis face au Brésil. Pourtant, la sélection de l'entraineur français Sébastien Mignié est loin d'avoir montré un mauvais visage, bien au contraire. Elle a encore l'occasion de sortir par la grande porte dans ce Maroc - Haïti.

La mission qu'attend les Grenadiers dans ce Maroc - Haïti est presque impossible. Les Haïtiens tenteront de mettre fin à l'impressionnante série d'invincibilité du Maroc qui n'a plus perdu depuis 31 rencontres maintenant (26v, 5n). La dernière défaite des Lions de l'Atlas remonte au 10 août 2025.

18:24 - Tous les scénarios possibles après ce Maroc - Haïti

Qui dit dernière journée du groupe C dit forcément qualifiés et forcément des déçus. Mais il pourrait y avoir également des incertitudes à l'issue des 90 minutes de ce match entre le Maroc et Haïti. Au classement, le Brésil et le Maroc sont en tête mais la Seleçao est devant grâce à la différence de buts. Les Brésiliens ont deux longueurs d'avance dans ce domaine et la première place du groupe pourrait donc se jouer sur ce facteur si les deux formations s'imposent. Haïti, de son côté, est déjà éliminée de cette Coupe du monde 2026 et jouera l'arbitre de cette dernière journée.

Un nul ou une victoire permettrait aux Marocains de se qualifier. Mais il faudra donc soigner la différence de buts pour aller chercher la première place. Si, dans le même temps, le Brésil ne l'emporte pas face à l'Écosse, alors une victoire permettrait aux Lions de l'Atlas de s'installer seul en tête. En revanche, attention à la défaite car les Marocains pourraient alors terminer à la 3e place si l'Écosse l'emporte dans le même temps et espérer être repêcher parmi les meilleurs troisièmes.

Le classement du groupe C de la Coupe du monde 2026