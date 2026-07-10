Michael Oliver : marqué par de grosses controverses... Qui est l'arbitre du quart Espagne - Belgique ?

L'arbitre Michael Oliver sera au sifflet d'Espagne - Belgique ce vendredi 10 juillet.

Pour le deuxième quart de finale de la Coupe du monde 2026, l'arbitre anglais Michael Oliver sera au sifflet du match Espagne - Belgique. Il sera épaulé sur le terrain par ses compatriotes Stuart Burt et James Mainwaring, avec le Brésilien Ramon Abatti comme 4e arbitre. Lors de cette édition de la Coupe du monde, Michael Oliver a déjà arbitré trois rencontres : Pays-Bas - Suède (5-1), Norvège - France (1-4) en phase de groupes, ainsi que Canada - Maroc (0-3) en huitièmes de finale.

Qui est Michael Oliver ?

Michael Oliver est un arbitre professionnel anglais, né le 20 février 1985 à Ashington, au Royaume-Uni. Il officie principalement en Premier League et a obtenu en 2012 le statut d'arbitre international. Il a déjà officié lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2019, organisée en Pologne. Il y a arbitré trois rencontres : un match de poule entre le Sénégal et la Colombie, un huitième de finale entre l'Uruguay et l'Équateur, ainsi que la demi-finale opposant l'Équateur à la Corée du Sud. Oliver, arbitre en Premier League depuis 2010 et international depuis 2012, était déjà présent au Qatar lors de la Coupe du monde 2022 et avait officié pendant l'Euro 2024. Il a par ailleurs arbitré quatre rencontres de l'équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés à deux reprises, pour un nul et une défaite, contre l'Espagne (4-5) en demi-finales de la Ligue des nations. Dans ce France - Norvège, Michael Oliver sera assisté par deux Anglais et deux Chinois : Stuart Burt, James Mainwaring, Ning Ma et Fei Zhou.

Michael Oliver, arbitre controversé ?

Michael Oliver fait partie des arbitres de Premier League ayant accepté des missions rémunérées pour diriger des matchs amicaux en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Ces missions ont suscité des inquiétudes en raison des liens financiers et politiques entre ces États et certains clubs de Premier League, notamment Manchester City, détenu à plus de 70 % par le City Football Group, lui-même contrôlé par l'Abu Dhabi United Group (ADUG). Pour certains, en arbitrant des compétitions dans des pays entretenant des intérêts financiers directs avec la Premier League, les arbitres s'exposent à des soupçons de partialité et tout cela a suscité une grosse controverse. Face aux polémiques, la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l'organisme britannique chargé des arbitres de Premier League, a pris la décision en janvier 2025 de limiter les déplacements de ses arbitres en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.