Gillette Stadium : le stade de France - Norvège n'a pas de toit pour cette raison

La France va jouer son 3e match de la Coupe du monde 2026 à Boston.

L'équipe de France va disputer son troisième et dernier match de la phase de groupes, France - Norvège au Gilette Stadium à Boston.

L'enceinte, désigné comme le stade de Boston pour la Coupe du monde, se trouve en réalité à Foxborough, à 45 kilomètres du centre de Boston et même plus proche de Providence, capitale du Rhode Island. Cette localisation isolée au milieu de vastes parkings entourés de forêts s'explique par les obstacles rencontrés par le propriétaire Robert Kraft, qui souhaitait initialement s'installer à Boston mais s'est heurté à de multiples résistances locales... Elle est la maison des New England Patriots, célèbre franchise NFL de la légende Tom Brady.

On y retrouve un phare imposant sur sa tribune sud, posé au-dessus de la statue du légendaire quarterback Tom Brady, retraité en 2022. Lors de la rénovation de 2023, ce phare a encore grandi, surmonté désormais du plus grand écran géant des États-Unis. Avec une fortune estimée à 13,8 milliards de dollars, Robert Kraft le propriétaire du stade, se targue de n'avoir jamais sollicité de fonds publics pour financer son stade, qu'il considère comme "sa maison" et rénove régulièrement à ses frais.

Le Gilette Stadium n'a pas de toit pour cette raison

Robert Kraft a toujours refusé catégoriquement l'installation d'un toit sur son stade, s'inspirant de l'exemple des Buffalo Bills, habitués aux hivers rigoureux : "Je suis arrivé en 1994, quand Buffalo venait d'atteindre quatre fois d'affilée le Super Bowl. Cela m'a fait réaliser que je ne voudrais jamais de dôme."