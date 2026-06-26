Tunisie - Pays-Bas : les Aigles de Carthage sortent par la petite porte, le résumé

Tunisie - Pays-Bas : les Aigles de Carthage sortent par la petite porte, le résumé

Nassim Beneddra

Impuissants jusqu'au bout, les Tunisiens se sont logiquement inclinés face aux Pays-Bas (1-3) à Kansas City. Les hommes d'Hervé Renard sortent de la Coupe du Monde 2026 par la petite porte alors que les Néerlandais finissent premiers du Groupe F

Score Tunisie
Tunisie
1 : 3-
Score Pays-Bas
Pays-Bas
En direct

03:39 - Une première pour la Tunisie

en 6 participations antérieures en Coupe du Monde, la Tunisie n'a jamais perdu ses trois rencontres du premier tour. Triste parcours dans ce Mondail 2026 pour les Aigles de Carthage

03:38 - Côte d'Ivoire possible adversaire pour la France

Si la France s'incline face à la Norvège lors de son dernier match du Groupe elle affrontera la Côte d'Ivoire en seizième de finale.

03:04 - Classement final du Groupe F

Ci dessous le classement final du Groupe F

  • 1. Pays Bas 7 pts (+6)
  • 2. Japon 5 pts (+4)
  • 3. Suède 4 pts (0)
  • 4. Tunisie 0 pt (-10)

02:53 - C'est terminé à Kansas (1-3)

Les Pays-Bas s'imposent sans forcer face à une faible équipe de Tunisie (3-1). Les joueurs de Ronald Koeman, leaders de Groupe F, affronteront le Maroc en huitièmes de finale

02:51 - But de Van Hecke (vidéo)

Revivez en vidéo le troisième but néerlandais marqué par Van Hecke

02:50 - 91' - 5 minutes du temps additionnel

Il y aura cinq minutes du temps additionnel dans cette seconde période entre la Tunisie et les Pays Bas

02:46 - But de Mastouri (vidéo)

Revivez le but marqué par Mastouri pour les Tunisiens

02:36 - 76' - Belle frappe de Mejbri

Superbe frappe cadrée de Mejbri, c'est claquée en corner par Verbruggen

02:26 - 66' - Grosse occasion Reijnders

Tijjani Reijnders arme une frappe depuis l'entrée de la surface. Le ballon passe tout près de la barre transversale ! Les Pays-Bas étaient à deux doigts d'ouvrir le score.

02:18 - 62' - Van Hecke enterre les espoirs tunisiens (1-3)

Jan Paul van Hecke saute plus haut que les défenseurs adverses pour reprendre ce corner de la tête. Sa finition termine dans la lucarne droite du but. 3-1 pour les Pays Bas

02:14 - 54' - Mastouri réduit l'écart (1-2)

Superbe tête de l'attaquant tunisien sur corner et les Aigles de Carthage reviennent à 1-2

02:09 - 51' - Dumfries rate le coche

Frappe à bout portant de Dumfries dans la surface, c'est contré au dernier moment par Skhiri

02:04 - Début de seconde période !

C'est reparti pour la seconde période entre les Pays-Bas et la Tunisie sous la pluie

02:03 - Le but de Broobey (vidéo)

Revivez le deuxième but des Pays-Bas

01:50 - Les Pays-Bas font le boulot (2-0)

C'est la pause à Kansas City, les Néerlandais mènent tranquillement face à la Tunisie (2-0) dans un match ouvert. Les Néerlandais sont pour l'instant leaders de leur groupe

LIRE PLUS

Pour son ultime rendez-vous dans cette Coupe du monde 2026, la Tunisie défie les Pays-Bas à l'Arrowhead Stadium de Kansas City, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00, le 26 juin), avec l'ambition de quitter la compétition sur une note positive et la tête haute. La rencontre sera retransmise sur M6 et beIN Sports 1.

Autour du même sujet

Coupe du monde