Tunisie - Pays-Bas : les Aigles de Carthage sortent par la petite porte, le résumé

Impuissants jusqu'au bout, les Tunisiens se sont logiquement inclinés face aux Pays-Bas (1-3) à Kansas City. Les hommes d'Hervé Renard sortent de la Coupe du Monde 2026 par la petite porte alors que les Néerlandais finissent premiers du Groupe F

Tunisie 1 : 3 Pays-Bas

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03:39 - Une première pour la Tunisie en 6 participations antérieures en Coupe du Monde, la Tunisie n'a jamais perdu ses trois rencontres du premier tour. Triste parcours dans ce Mondail 2026 pour les Aigles de Carthage 03:38 - Côte d'Ivoire possible adversaire pour la France Si la France s'incline face à la Norvège lors de son dernier match du Groupe elle affrontera la Côte d'Ivoire en seizième de finale. 03:04 - Classement final du Groupe F Ci dessous le classement final du Groupe F 1. Pays Bas 7 pts (+6)

2. Japon 5 pts (+4)

3. Suède 4 pts (0)

4. Tunisie 0 pt (-10) 02:53 - C'est terminé à Kansas (1-3) Les Pays-Bas s'imposent sans forcer face à une faible équipe de Tunisie (3-1). Les joueurs de Ronald Koeman, leaders de Groupe F, affronteront le Maroc en huitièmes de finale 02:51 - But de Van Hecke (vidéo) Revivez en vidéo le troisième but néerlandais marqué par Van Hecke Les Pays-Bas reprennent le large ! Un nouveau but de la tête vient couper l’élan tunisien et redonner de l’air aux Oranje ⚽️

Les Pays-Bas mènent 3-1.

Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 en direct sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #TUNPB pic.twitter.com/0PWpwATc97 — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 26, 2026 02:50 - 91' - 5 minutes du temps additionnel Il y aura cinq minutes du temps additionnel dans cette seconde période entre la Tunisie et les Pays Bas 02:46 - But de Mastouri (vidéo) Revivez le but marqué par Mastouri pour les Tunisiens La Tunisie relance tout sur corner ! Superbe coup de tête pour réduire l’écart malgré le gros pressing des Pays-Bas ⚽️????

Les Pays-Bas mènent 2-1.



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Les Pays-Bas mènent 2-0.



Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #TUNPB pic.twitter.com/Q5cY9lsKst — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 25, 2026 01:50 - Les Pays-Bas font le boulot (2-0) C'est la pause à Kansas City, les Néerlandais mènent tranquillement face à la Tunisie (2-0) dans un match ouvert. Les Néerlandais sont pour l'instant leaders de leur groupe LIRE PLUS

Pour son ultime rendez-vous dans cette Coupe du monde 2026, la Tunisie défie les Pays-Bas à l'Arrowhead Stadium de Kansas City, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00, le 26 juin), avec l'ambition de quitter la compétition sur une note positive et la tête haute. La rencontre sera retransmise sur M6 et beIN Sports 1.