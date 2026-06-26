Tunisie - Pays-Bas : les Aigles de Carthage sortent par la petite porte, le résumé

Impuissants jusqu'au bout, les Tunisiens se sont logiquement inclinés face aux Pays-Bas (1-3) à Kansas City. Les hommes d'Hervé Renard sortent de la Coupe du Monde 2026 par la petite porte alors que les Néerlandais finissent premiers du Groupe F

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07:00 - Hervé Renard : "Pas à la hauteur de l’événement.." Au terme de la défaite de la Tunisie face aux Pays-Bas (1-3), jeudi, la troisième en autant de rencontres dans cette phase de groupes de la Coupe du monde, Hervé Renard n'a pas caché sa déception au micro de beIN Sports. Le sélectionneur des Aigles de Carthage a regretté les nombreuses insuffisances affichées par son équipe. « Un début de match catastrophique. On s'est créé des opportunités que l'on n'a pas concrétisées et on n'a pas été assez solides sur les coups de pied arrêtés, notamment face à une belle équipe des Pays-Bas et dans un stade magnifique (l'Arrowhead Stadium, à Kansas City), avec une ambiance exceptionnelle. On retiendra ça ce soir », a-t-il déclaré. Nommé après l'éviction de Sabri Lamouchi à la suite du lourd revers contre la Suède (1-5), Renard dirigeait seulement son deuxième match à la tête de la Tunisie, après la défaite face au Japon (0-4). Malgré ce contexte, le technicien français n'a pas cherché d'excuses. « Jouer ce genre de matches, c'est magnifique. Mais il faut être à la hauteur et on n'a tout simplement pas été à la hauteur de cet événement », a-t-il conclu, lucide après une élimination sans le moindre point pour la sélection tunisienne.

06:30 - Homme du match Brian Broobey a été élu homme du match Tunisie - Pays Bas, une rencontre de la 3ème journée du Groupe F de la Coupe du Monde 2026

06:00 - Le résumé, le naufrage tunisien On espérait que les hommes d'Hervé Renard quitteraient cette Coupe du monde 2026 avec un soupçon d'honneur et la tête un peu moins basse après les deux sévères corrections infligées par la Suède (1-5) et le Japon (0-4). Il n'en fut malheureusement rien. Les Tunisiens ont encore sombré, victimes d'un début de rencontre catastrophique. Dès la 3e minute, Ilyes Skhiri ouvrait le score... contre son camp. Un geste aussi malheureux que symbolique d'un collectif complètement à la dérive (0-1). Quatre minutes plus tard, les Aigles de Carthage se montraient bien trop passifs sur un coup franc de Tijjani Reijnders. Profitant d'une remise involontaire de Virgil van Dijk, Brian Brobbey ne se faisait pas prier pour doubler la mise (7e, 0-2). À ce rythme-là, les supporters tunisiens avaient à peine eu le temps de s'installer que le scénario virait déjà au film catastrophe. Face à des Néerlandais parfaitement organisés, la Tunisie peinait à afficher le moindre esprit de révolte durant un premier acte à sens unique. Les rares incursions offensives donnaient davantage l'impression d'un simple exercice d'échauffement que d'une véritable menace pour Bart Verbruggen. Au retour des vestiaires, Mastouri redonnait un court instant espoir aux siens en reprenant de la tête un corner bien frappé (52e, 1-2). Mais cet espoir ne survécut qu'une dizaine de minutes. Sur une nouvelle phase aérienne, Jan Paul van Hecke remettait immédiatement les Oranje à l'abri d'un coup de tête autoritaire (62e, 1-3). Une frappe d'Hannibal Mejbri, brillamment détournée en corner par Verbruggen, ne changeait rien à une rencontre dont l'issue semblait écrite depuis longtemps. Le bilan est sans appel, trois matchs, trois défaites et 11 buts encaissés. Certes, le tirage n'avait rien d'un cadeau face à des adversaires de très haut niveau. Mais au-delà des résultats, c'est surtout l'absence de fond de jeu, de personnalité et de réaction qui laisse un goût amer. La Tunisie quitte ce Mondial après avoir reçu trois véritables gifles, sans jamais donner l'impression de pouvoir rivaliser. De leurs côtés, grâce à ce succès, les Pays-Bas de Ronald Koeman terminent en tête de leur groupe avec sept points et décrochent un seizième de finale alléchant face au Maroc.

03:39 - Une première pour la Tunisie en 6 participations antérieures en Coupe du Monde, la Tunisie n'a jamais perdu ses trois rencontres du premier tour. Triste parcours dans ce Mondail 2026 pour les Aigles de Carthage

03:38 - Côte d'Ivoire possible adversaire pour la France Si la France s'incline face à la Norvège lors de son dernier match du Groupe elle affrontera la Côte d'Ivoire en seizième de finale.

03:04 - Classement final du Groupe F Ci dessous le classement final du Groupe F 1. Pays Bas 7 pts (+6)

2. Japon 5 pts (+4)

3. Suède 4 pts (0)

4. Tunisie 0 pt (-10)

02:53 - C'est terminé à Kansas (1-3) Les Pays-Bas s'imposent sans forcer face à une faible équipe de Tunisie (3-1). Les joueurs de Ronald Koeman, leaders de Groupe F, affronteront le Maroc en huitièmes de finale

02:51 - But de Van Hecke (vidéo) Revivez en vidéo le troisième but néerlandais marqué par Van Hecke Les Pays-Bas reprennent le large ! Un nouveau but de la tête vient couper l’élan tunisien et redonner de l’air aux Oranje ⚽️

Les Pays-Bas mènent 3-1.

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02:50 - 91' - 5 minutes du temps additionnel Il y aura cinq minutes du temps additionnel dans cette seconde période entre la Tunisie et les Pays Bas

02:46 - But de Mastouri (vidéo) Revivez le but marqué par Mastouri pour les Tunisiens La Tunisie relance tout sur corner ! Superbe coup de tête pour réduire l’écart malgré le gros pressing des Pays-Bas ⚽️????

Les Pays-Bas mènent 2-1.



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02:36 - 76' - Belle frappe de Mejbri Superbe frappe cadrée de Mejbri, c'est claquée en corner par Verbruggen

02:26 - 66' - Grosse occasion Reijnders Tijjani Reijnders arme une frappe depuis l'entrée de la surface. Le ballon passe tout près de la barre transversale ! Les Pays-Bas étaient à deux doigts d'ouvrir le score.

02:18 - 62' - Van Hecke enterre les espoirs tunisiens (1-3) Jan Paul van Hecke saute plus haut que les défenseurs adverses pour reprendre ce corner de la tête. Sa finition termine dans la lucarne droite du but. 3-1 pour les Pays Bas

02:14 - 54' - Mastouri réduit l'écart (1-2) Superbe tête de l'attaquant tunisien sur corner et les Aigles de Carthage reviennent à 1-2