Tunisie - Pays-Bas : sortir la tête haute, heure et chaîne tv

La Tunisie affronte les Pays-Bas à Kansas City lors de la troisième journée du Groupe F de la Coupe du monde 2026, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00). Déjà éliminés, les Aigles de Carthage tenteront néanmoins de quitter la compétition la tête haute face à des Oranje quasiment qualifiés.

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22:00 - Historique entre les deux équipes La Tunisie et les Pays-Bas se sont affrontés à trois reprises dans leur histoire, toutes en matchs amicaux, ce qui fait de leur duel à Kansas City le tout premier en compétition officielle. Le premier face-à-face remonte à avril 1978 à Tunis, où les Oranje s’étaient largement imposés 4-0, illustrant alors la domination du football néerlandais au sommet de sa génération. Seize ans plus tard, en janvier 1994, toujours à Tunis, la Tunisie avait réussi à accrocher un match nul 2-2 face à une équipe néerlandaise toujours redoutable, signe de la montée en puissance du football africain. Le dernier affrontement date de février 2009 et s’était soldé par un nouveau nul (1-1), équilibrant davantage les débats. Au total, les Pays-Bas affichent un léger avantage avec une victoire et deux matchs nuls. Toutefois, l’écart temporel important et l’absence de joueurs présents à l’époque rendent ces précédents largement symboliques.

21:00 - Une première depuis 1994 La Tunisie est devenue la quatrième équipe de l’histoire à perdre deux matchs dans une même Coupe du monde par au moins quatre buts d’écart. Les Aigles de Carthage ont subi de lourdes défaites face à la Suède (1-5) et au Japon (0-4), un scénario inédit depuis la Grèce en 1994, également lourdement battue à deux reprises lors de la phase de groupes. À l’époque, la sélection hellène avait sombré contre l’Argentine (0-4) puis face à la Bulgarie (0-4). Une nouvelle défaite de même ampleur face aux Pays-Bas ferait entrer la Tunisie dans une catégorie encore jamais atteinte, celle des équipes ayant concédé trois revers par quatre buts ou plus lors d’une seule édition du Mondial.

20:00 - Depay d'entrée Déjà en position favorable pour décrocher sa qualification, les Pays-Bas devraient aligner une équipe compétitive face à la Tunisie, même si Ronald Koeman pourrait ménager certains éléments en vue de la phase à élimination directe. Dans les buts, Bart Verbruggen devrait conserver sa place derrière une défense articulée autour du capitaine Virgil van Dijk. Au milieu, le trio Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch est attendu pour diriger les opérations. En attaque, Brian Brobbey devrait être titularisé après son doublé face à la Suède. Une attention particulière sera également portée à Memphis Depay, entré en jeu lors des deux premières rencontres du tournoi. L'attaquant expérimenté pourrait cette fois débuter afin d'apporter son vécu international et son efficacité offensive. Sur le côté droit, Donyell Malen devrait conserver sa place dans un secteur offensif néerlandais particulièrement riche en solutions. Composition probable des Pays-Bas (4-3-3) : B Verbruggen - M van de Ven, J van Hecke, V van Dijk, D Dumfries - T Reijnders, F de Jong, R Gravenberch - C Gakpo, M Depay, D Malen

19:00 - La compo possible tunisienne Pour son dernier match de la Coupe du monde 2026 face aux Pays-Bas, la Tunisie devrait évoluer avec un onze proche de celui aligné lors de la défaite contre le Japon. Hervé Renard ne doit composer avec aucune suspension, aucun joueur n'ayant atteint le seuil de deux avertissements dans ce tournoi. Dans les buts, Mouhib Chamakh devrait enchaîner une deuxième titularisation consécutive après avoir remplacé Aymen Dahmen. Au milieu de terrain, le capitaine Ellyes Skhiri sera associé à Rani Khedira pour apporter stabilité et expérience. Sur le plan offensif, les Aigles de Carthage compteront une nouvelle fois sur Firas Chaouat, seul véritable avant-centre de l'équipe. Renard devrait reconduire son système en 3-4-2-1 avec Elias Saad et Hannibal Mejbri dans des rôles hybrides sur les côtés, malgré des difficultés persistantes à se montrer dangereux face aux adversaires les plus relevés. Composition probable de la Tunisie (3-4-2-1) : A Chamakh - M Talbi, O Rekik, D Bronn - A Abdi, E Skhiri, R Khedira, Y Valery - E Saad, H Mejbri ; F Chaouat.

18:30 - Hervé Renard ne rempliera pas Le sélectionneur tunisien Hervé Renard a confirmé qu'il quittera ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde 2026. Arrivé avec une mission à court terme, le technicien français s'apprête à tourner la page après l'élimination prématurée des Aigles de Carthage dès la phase de groupes.