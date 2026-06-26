DIRECT. France - Norvège : compo chamboulée et orages annoncés... Heure et chaîne du match de la Coupe du monde 2026

L'équipe de France dispute son 3e match de la phase de groupes à la Coupe du monde 2026, une rencontre décisive pour les 16es de finale.

L'essentiel

France - Norvège est au programme ce vendredi 26 juin à la Coupe du monde 2026. Il s'agit du troisième et dernier match de la phase de groupes pour l'équipe de France qui vise la victoire pour s'assurer la première place du groupe.

Ce France - Norvège se fera sans Didier Deschamps, absent du banc en raison de la mort de sa maman en début de semaine. Son fidèle adjoint, Guy Stéphan, sera aux commandes.

La composition des Bleus devrait être chamboulée pour ce France - Norvège avec cinq changements annoncés dans le onze de départ. La défense française sera particulièrement remaniée. La compo probable : Maignan - Gusto, Upamecano, M. Lacroix, T. Hernandez - Ma. Koné, Tchouaméni - O. Dembélé, Olise, D. Doué - K. Mbappé (cap.)

La météo de ce France - Norvège pourrait être de nouveau incertaine avec des averses attendues et peut être quelques orages pendant la rencontre. Selon le dernier point du National Weather Service, l’équivalent de Météo France aux États-Unis, il est question "d’averses éparses" vendredi sur Foxborough, mais aussi et surtout "orages possibles après 14 heures". Or, le match doit débuter à 15 heures en heure locale. "Temps nuageux, puis devenant progressivement en grande partie ensoleillé ; température maximale autour de 26 °C. Vent de sud-ouest de 8 à 13 km/h. Risque de précipitations de 40 %. Cumuls de pluie inférieurs à 2,5 mm, sauf quantités plus importantes possibles en cas d’orage", précise-t-on encore, avec mention "d’averses et orages isolés".

En direct

08:30 - Le calendrier de la dernière journée Voici le calendrier des rencontres de la dernière journée du groupe I de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 : France - Norvège : vendredi 26 juin à 21h à Boston

Sénégal - Irak : vendredi 26 juin à 21h à Toronto 08:20 - Un choc pour la première place Ce soir, non seulement, ce sont deux nations européennes mais également deux pays qui visent la première place du groupe I. 08:10 - Deux matchs et deux victoires Lors des deux premières rencontres, la Norvège comme la France ont connu le succès : 4-1 face à l'Irak et 3-2 contre le Sénégal pour la Norvège

3-1 contre le Sénégal et 3-0 face à l'Irak pour la France 08:00 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et tous ! Bienvenue sur ce live commenté de France - Norvège, match de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Coup d'envoi à 21h !

Heure et date de Norvège - France

Bonne nouvelle, la rencontre se disputera à côté du camp de base de la France du côté de Boston. Le coup d'envoi est prévu à 15h heure locale, 21h en France ce vendredi 26 juin.

Chaîne TV Norvège - France

Comme pour tous les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde, la rencontre sera diffusée par beIN Sports, mais surtout la chaîne M6 qui diffuse en claire toutes les rencontres des Bleus dans ce Mondial.