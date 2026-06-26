DIRECT. France - Norvège : la compo est tranchée, les orages sont attendus... Heure du match de la Coupe du monde 2026

FRANCE - NORVEGE. L'équipe de France dispute son 3e match de la Coupe du monde 2026 ce vendredi 26 juin face à la Norvège.

L'essentiel

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16:16 - L'analyse de Stéphan avant France - Norvège : une équipe solide aux individualités redoutables La Norvège affrontant la France vendredi est décrite par Stéphan comme une équipe aux "individualités très fortes" avec Haaland, Sørlo, Ødegaard et d'autres. Il a notamment relevé leur pressing efficace, leur domination dans le jeu aérien et leurs coups de pied arrêtés combinés, "qui rappellent ce que je vois à Arsenal de temps en temps". "On ne fait pas 24 points sur 24 lors des qualifications pour la Coupe du monde sans qualité", a-t-il conclu.

16:05 - Stéphan défend Mbappé, "capitaine, leader, joueur hors-norme" pour la France Guy Stéphan a pris la défense de Kylian Mbappé face aux critiques, jugées "pas toujours fondées" à son sens avant France - Norvège. Il a mis en avant son bilan exceptionnel : "Il marque, il n'a jamais cessé de marquer", 100 sélections à 27 ans, et le record de buts en équipe de France. "C'est un capitaine, un leader, un joueur hors-norme, vitesse, efficacité", a insisté Stéphan.

15:54 - Saliba forfait, Lacroix titulaire contre la Norvège, Thuram incertain William Saliba est déclaré forfait pour le match France - Norvège, et Maxence Lacroix le remplacera dans la défense "il suffit de se référer à celui qui l'a remplacé sur les derniers matchs", a indiqué Stéphan avec un sourire. Marcus Thuram, lui, souffre d'une "petite douleur au mollet" et ne participera pas à l'entraînement collectif, mais Stéphan a précisé que cela "ne veut pas dire qu'il ne sera pas dans l'effectif demain".

15:45 - France - Norvège : finir premier du groupe, une priorité logistique pour les Bleus Déjà qualifiée pour les 16es de finale avec six points après deux matchs, la France vise la première place du groupe I avant d'affronter la Norvège. Deschamps lui-même veut finir premier, et Stéphan explique que cela représente un avantage logistique majeur : "Plus de temps de parcours en terminant deuxième, question d'horaires, de température." "La première place, c'est la meilleure", a-t-il résumé.

15:33 - Un staff réduit mais rodé pour France - Norvège, avec Raviot et Moine aux côtés de Stéphan Stéphan sera épaulé par Franck Raviot et Cyril Moine pour diriger l'équipe de France contre la Norvège. Il assurera lui-même l'échauffement, tandis que Cyril Moine sera au bord de la touche en cours de match. Stéphan a souligné que ce staff réduit "fonctionne comme cela depuis 14 ans" et que cette organisation est tenable "sur trois jours".

15:22 - Stéphan échange en permanence avec Deschamps, sauf pendant le match France-Norvège Le staff maintient des échanges constants avec Deschamps, y compris la veille et le jour du match, à l'exception de la rencontre elle-même. Stéphan souligne toutefois que le jour du match France-Norvège sera "particulier" pour le sélectionneur car c'est celui des obsèques, et que "il y aura peu d'échanges" ce jour-là. "On a un plan bien défini pour ce match", a-t-il assuré, précisant qu'il donne régulièrement "le pouls de ce qui se passe" à Deschamps.

15:12 - Pour Deschamps, Stéphan est un "pilier" qui "ne doute jamais" L'ancien membre du staff de l'OM décrit Guy Stéphan comme un soutien essentiel pour Didier Deschamps : "Didier a besoin de Guy pour être rassuré sur ses décisions ou même être apaisé dans les moments chauds." Sa principale force est de ne jamais douter, ce qui en fait un "pilier" aux yeux du sélectionneur. Stéphan donne son avis quand Deschamps le sollicite, ce qui arrive souvent, et les deux hommes entretiennent une relation de confiance absolue forgée au fil des années.

15:02 - Guy Stéphan, un passionné de foot dont la famille vit au rythme du ballon rond Le football est une véritable obsession chez Guy Stéphan qui sera sur le banc de France - Norvège, au point que son épouse serait, selon ses proches, la première à mériter une médaille tant le ballon rond envahit le quotidien familial. Cette passion se transmet même à ses fils : Guillaume est directeur général adjoint de l'UNFP, tandis que Julien entraîne les Queens Park Rangers. Une vidéo de la FFF illustre parfaitement cette obsession, en montrant Stéphan discuter tactique avec Mbappé et Olise dans l'avion, en utilisant la porte des toilettes comme tableau noir.

14:50 - La FFF négocie pour couvrir les familles des Bleus jusqu'en demi-finale et finale Si la France se qualifie pour le dernier carré, la FFF envisage de prendre en charge les billets d'avion et les repas des familles jusqu'en finale, un engagement déjà acté pour ce stade de la compétition avant France - Norvège. Des négociations sont actuellement en cours pour étendre cette prise en charge à la demi-finale.

14:38 - En 2014, l'accueil des familles à Rio avait crispé les joueurs français L'expérience de 2014 avait été moins heureuse : lors du troisième match de poules au Brésil, les familles avaient rallié Rio de Janeiro sur un vol géré par la FFF, mais à leur arrivée à l'hôtel, les chambres n'étaient pas prêtes et la chaleur était étouffante. Cet épisode avait "passablement irrité" les joueurs de l'équipe de France présents sur place. Une leçon qui semble avoir été retenue pour les éditions suivantes et notamment avant ce France - Norvège.

14:26 - Au Qatar, les familles avaient rejoint les joueurs français au camp de base après la Pologne Lors de la Coupe du monde 2022, les proches des Bleus avaient d'abord assisté aux matchs depuis les tribunes avant d'être autorisés à séjourner au camp de base après la victoire contre la Pologne (3-1). Ils avaient pu passer deux nuits au Al Messika Resort, profitant d'un petit-déjeuner en famille, de moments à la piscine et d'une vraie journée de repos. Ce temps de récupération familiale avait précédé la préparation du quart de finale contre l'Angleterre. Ce sera donc plus tôt à l'occasion de ce France - Norvège.

14:14 - Le bien-être des joueurs, une priorité constante de Deschamps en Coupe du monde Didier Deschamps a toujours fait du bien-être de ses joueurs et de son staff une priorité absolue en compétition. La présence des familles s'inscrit dans cette philosophie, reproduisant des dispositifs déjà mis en place lors du Mondial 2022 au Qatar. C'est, selon l'article, quelque chose qu'il considère comme "capital".

14:05 - Un dîner et une nuit au Four Seasons après France - Norvège Après le coup de sifflet final face à la Norvège, les familles pourront rejoindre les joueurs en tribune, un moment d'échange qui s'est déjà imposé comme un rituel depuis le match contre l'Irak. Un dîner est ensuite organisé au Four Seasons de Boston, l'hôtel servant de camp de base. Ce choix de rester sur place vise à limiter les coûts pour la Fédération.

13:52 - Les proches des joueurs français déjà présents avant France - Norvège Plusieurs familles sont arrivées sur place avant le match, et certaines sont passées à l'hôtel dès mercredi soir pour de courtes discussions autour d'un café. Les proches du staff, notamment ceux de Guy Stéphan, font également partie du voyage. Ces visites informelles participent à la bonne ambiance au sein du groupe France.

13:40 - Les familles des Bleus font le voyage pour France-Norvège à Boston grâce à la FFF Pour le dernier match de groupe face à la Norvège à Boston, les familles des joueurs de l'équipe de France seront massivement présentes. La Fédération française de football prend en charge leurs frais de déplacement, avec deux vols affrétés ces dernières heures. Certaines familles viennent de New York, d'autres directement de Paris.

13:28 - Un match Norvège - France effacé des archives ? Le 28 octobre 1923, la France affronte la Norvège officiellement pour la première fois au Parc des Princes dans un match soldé par une défaite (0-2). le capitaine Raymond Dubly est le plus motivé des Bleus. Un an plus tôt, les Bleus s'étaient lourdement inclinés (7-0) à Oslo le 11 juin 1922, dans une rencontre qui n'a jamais existé aux yeux de la Fédération française de football association (FFFA).

13:19 - La France s'est préparée face à une équipe américaine Pour préparer au mieux cette confrontation face à la Norvège, l'équipe de France a disputé un match amical contre les jeunes de l'équipe américaine des New England Revolution. Les images de l'opposition avec des jeunes joueurs américains du club des New England Revolution



Vidéo complète du lendemain de match face à l'Irak https://t.co/5Ij3dUHzQ5 pic.twitter.com/GNSMGY6OjF — Equipe de France (@equipedefrance) June 24, 2026

13:08 - "On sera prêt pour ce combat !" Face aux médias, Aurélien Tchouaméni ne s'est pas caché derrière les questions à propos d'Erling Haaland. Le milieu français a même lancé France - Norvège avant l'heure : "Nous avons des défenseurs dans l’équipe (sourire). Il peut marquer à tout moment. C’est un joueur de classe mondiale, très adroit devant le but. On peut payer cash les moments de flottement. On sera prêt pour ce combat-là".

13:00 - "C’est de bonne guerre de dire que la France a une très bonne équipe et doit gagner le Mondial" Une déclaration qui n'a pas échappé à la presse française et Guy Stéphan a répondu avec sympathie : "C’est de bonne guerre de dire que la France a une très bonne équipe et doit gagner le Mondial. Je vois des adversaires de qualité, Espagne, Argentine, Brésil, Portugal… Des équipes qui ont autant de qualités que nous sinon plus. Si derrière on perd, ce genre de sortie atténue la déception ou ça prépare l’environnement à une défaite mais je n’y crois pas beaucoup."

12:49 - La déclaration lunaire d'Haaland avant France - Norvège ! Tout juste qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, Erling Haaland a été interrogé mardi matin par nos confrères de Fox Sports sur la confrontation qui attendait la Norvège face aux Bleus. "Ils vont probablement nous battre. Ils vont probablement remporter le tournoi. Oublions complètement l'idée de gagner la Coupe du monde. Soyons réalistes et heureux aujourd'hui, tous les Norvégiens du monde entier. Je pense que c'est l'une des plus belles soirées de toute ma vie. J'éprouve un peu la même sensation qu'après la victoire en finale de la Ligue des champions. C'est absolument incroyable. Je suis incroyablement fier". @ErlingHaaland share a surprising take about Norways matchup with France pic.twitter.com/A3IqMFs7Gm — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

12:39 - Première confrontation entre Mbappé et Haaland Dans l'histoire du football, jamais Erling Haaland et Kylian Mbappé ne se sont affrontés avec leur sélection. France - Norvège sera la première confrontation.

12:28 - "Si l'un marque, l'autre veut marquer" Chez nos confrères de RMC Sport, Alf-Inge Haaland, père d'Erling Haaland et ancien joueur de Manchester City s'est confié sur la rivalité entre son fils et Kylian Mbappé avant France - Norvège : "Ils s'opposent déjà depuis longtemps, je pense qu'ils aiment ce challenge et que cela les motive l'un et l'autre. Si l'un marque, l'autre veut aussi marquer. Kylian est un joueur fantastique. Erling est aussi en train de devenir un très grand joueur. C'est un duel qui sera très intéressant pour l'avenir".

12:20 - Le duo juste derrière Messi ! Les légendes répondent présentes et Lionel Messi en est la preuve ! L'Argentin domine le classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 avec cinq réalisations, juste devant le trio Vinicius-Mbappé-Haaland.

12:09 - Mbappé et Haaland se répondent sur le terrain ! Lors des deux premières journées de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, les deux hommes ont inscrit chacun un doublé, portant leur total de buts à quatre unités.