DIRECT. Equateur - Allemagne : festival de buts dans ce choc... suivez le match de la Coupe du monde 2026

Equateur - Allemagne, c'est parti à New York ! Ce jeudi 25 juin, la Nationalmannschaft, déjà qualifiée, est tenue en échec par La Tri (1-1). Pour rappel, l'Equateur a absolument besoin d'une victoire pour rejoindre le prochain tour.

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22:13 - Ambiance fantastique dans ce Equateur - Allemagne ! (14e) La Tri est poussée par plus de 50 000 personnes. Tout le monde croit en la qualification pour le prochain tour de la Coupe du monde 2026.

22:12 - Le but magnifique d'Angulo en vidéo ! (12e) L'ailier de l'Equateur a montré son caractère sur cette superbe frappe. L’Équateur répond avec une superbe frappe lointaine et montre qu’il ne compte pas subir ????

L’Allemagne mène toujours 1-0.



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22:09 - ÉGALISATION DE L'EQUATEUR ! (9e, 1-1) L'Equateur n'aura pas douté longtemps. À 20 mètres du but, Angulo, d'une frappe puissante, trouve le petit filet de Neuer. Ça part fort entre l'Equateur et l'Allemagne !

22:06 - Un but dès les premières minutes, suivez le match en direct ! Au point de pénalty, Sané a déjà trouvé le chemin du but de l'Equateur sur un service parfait de Wirtz. L'Allemagne est bien partie pour enchaîner un troisième succès dans cette Coupe du monde 2026. La Tri se dirige vers une élimination dès la phase de groupes. Leroy Sané frappe d’entrée et lance parfaitement l’Allemagne avant même les 2 minutes de jeu ⚽️⚡️

L’Allemagne mène 1-0.



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22:05 - L'Allemagne maintient la pression (6e) Les Allemands multiplient les longues séquences de possession. L'Equateur n'est pas bien organisé.

22:03 - BUUUUUUT POUR L'ALLEMAGNE ! (3e, 0-1) Bien servi par Wirtz, Sané, au point de pénalty, bat le gardien de but de l'Equateur avec une frappe au sol bien placée.

22:01 - Belle intervention de Pacho (2e) Le défenseur du PSG est venu dégager le danger devant Wirtz. Le milieu offensif de l'Allemagne avait pris le dessus par le biais d'une course derrière la défense.

21:59 - C'est parti entre l'Equateur et l'Allemagne ! (1er) C'est la dernière journée du groupe E de la Coupe du monde 2026 ! L'Allemagne est qualifiée, l'Equateur doit absolument s'imposer pour rejoindre le prochain tour ! Ya se juega en el MetLife Stadium.



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21:55 - Place aux hymnes ! Les joueurs sont au niveau du rond central, et on sent la tension du côté de l'Equateur qui joue sa peau dans cette Coupe du monde 2026. Les hymnes retentissent avant Équateur-Allemagne. Les deux équipes sont prêtes à lancer leur match.

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21:52 - Un point sur le groupe E dans cette Coupe du monde 2026 Pour l'instant, il n'y a que l'Allemagne qui est qualifiée pour le prochain tour de la Coupe du monde. L'Equateur doit absolument s'imposer. Allemagne : 6 pts (+7) Côte d'Ivoire : 3 pts (0) Equateur : 1 pt (-1) Curaçao : 1 pt (-6)

21:50 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! Les tribunes sont pleines pour ce Equateur - Allemagne ! L'ambiance est au rendez-vous dans cette Coupe du monde 2026.

21:48 - Equateur - l’Allemagne, un troisième affrontement ! C’est la deuxième fois que les deux nations croisent le fer dans le cadre d’une Coupe du Monde. La première fois, en 2006, ça c’était plutôt mal passé pour l’Equateur (3-0). Sept ans plus tard, dans une rencontre amicale, l’Allemagne avait aussi pris le dessus (4-2).

21:45 - Les cotes de cette affiche entre l'Equateur et l'Allemagne Bien évidemment, l'Allemagne (1,47 - 1,55) est largement favorite pour les opérateurs de paris sportifs face à l'Equateur (5,20 - 5,70).

21:41 - Equateur - Allemagne, sur quelle chaîne TV voir le match du groupe E de la Coupe du monde 2026 ? La rencontre entre l'Equateur et l'Allemagne sera diffusée sur M6 et sur beIN Sports 2.

21:40 - Les conditions de jeu pour ce Equateur - Allemagne Le ciel est dégagé pour cette rencontre de la Coupe du monde 2026. La température est tout de même élevée.

21:40 - Julian Nagelsmann commence à avoir des soucis en défense Le règlement de la FIFA ne permet pas à l'Allemagne de convoquer un remplaçant à Schlotterbeck après sa blessure. Il faudra s’adapter pour la suite de cette Coupe du monde 2026.

21:34 - Beccacece entretient la flamme pour ce Equateur - Allemagne Le sélectionneur de l’Equateur était déterminé en conférence de presse : "L’Allemagne est une puissance mondiale du football. Mais la vie m’a toujours montré qu’il faut y croire tant qu’il reste une chance. Ce n’est pas encore fini. Nous avons plus de 90 minutes pour être finalement récompensés."

21:26 - Pourquoi Nagelsmann n'a-t-il pas réalisé un gros turnover pour ce Equateur - Allemagne ? "Dans les semaines précédant la Coupe du monde, le principal problème était que cette équipe avait besoin de temps pour développer une cohésion, car elle n'avait pas disputé beaucoup de matchs ensemble. Des joueurs comme Jamal Musiala, Felix Nmecha et Kai Havertz étaient restés éloignés des terrains pendant près d'un an et n'avaient pas joué beaucoup de matchs. Il nous reste un match à gagner, et nous voulons aussi l'utiliser pour préparer la phase à élimination directe, avec tout ce que cela implique."

21:18 - L'Allemagne reste une référence en Coupe du monde Quadruple vainqueur, l'Allemagne fait partie des nations les plus titrées de l'histoire de la compétition. Néanmoins, la Mannschaft est assurée de participer à la phase à élimination directe de la Coupe du monde pour la première fois depuis douze ans. C’est loin d’être le cas pour l’Équateur !

21:08 - La Tri dévoile sa composition pour ce Equateur - Allemagne ! Le joueur de Chelsea Caicedo a été désigné capitaine de La Tri pour ce choc entre l'Equateur et Allemagne. ???? Nuestros XI que alinearán esta tarde en el MetLife Stadium.



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21:04 - La composition de l'Allemagne est tombée ! Pour ce Equateur - Allemagne, Joshua Kimmich aura le brassard de capitaine de sa nation. Nagelsmann a reconduit, à deux joueurs près (Rudiger et Raum), la même équipe que lors des deux premiers matchs de cette Coupe du monde. Für Deutschland! ???????? Das ist unsere Startelf gegen Ecuador ????️#fifaworldcup #dfbteam ???? DFB pic.twitter.com/SFAygc9jTw — DFB-Team (@DFB_Team) June 25, 2026

21:00 - Equateur - Allemagne, le coup d'envoi approche ! Dans une heure, l'Équateur et l'Allemagne entreront sur la pelouse du New York New Jersey Stadium pour cette affiche de la Coupe du monde 2026. Weiter geht's! ????????#fifaworldcup #dfbteam ????️ FIFA pic.twitter.com/Qh7Q4T8QhI — DFB-Team (@DFB_Team) June 25, 2026

20:42 - Deniz Undav doit gagner sa place avec l’Allemagne Entré en cours de jeu contre la Côte d'Ivoire, l'attaquant a inscrit les deux buts de la victoire allemande. Il avait déjà marqué face à Curaçao. L’Équateur arrivera-t-il à museler l’homme en forme de cette Coupe du monde 2026 ? Il devrait probablement commencer sur le banc.

20:19 - La composition probable de l'Allemagne pour défier l'Equateur Il ne devrait pas y avoir de révolution dans ce Equateur - Allemagne : Neuer – Raum, Rudiger, Tah, Kimmich – Pavlovic, Nmecha – Wirtz, Musiala, Sané – Havertz.