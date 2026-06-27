DIRECT. Nouvelle Zélande - Belgique : Trossard libère les Diables Rouges, suivez le match de la Coupe du Monde 2026

La Nouvelle-Zélande et la Belgique s'affrontent à l'aube ce samedi (05h00, heure française) au BC Place de Vancouver pour la dernière journée du groupe G de la Coupe du monde 2026. Après deux résultats nuls lors de ses deux premières sorties, la sélection belge est condamnée à l'emporter pour éviter une deuxième élimination consécutive dès la phase de groupes du Mondial.

Nouvelle Zélande 0 : 1 Belgique

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05:33 - 31' - Courtois dépasse Scifo Thibault Courtois devient le joueur Belge le plus capé en Coupe du Monde (avec 18 apparitions), il dépasse Enzo Scifo qui a participé à 4 Coupes du Monde (1986, 1990, 1994 et 1998) 05:30 - 28' - TROSSARD OUVRE LE SCORE (0-1) Suite à un corner Belge, les Néo-Zélandais ont du mal à dégager de la surface, Trossard en profite pour frapper en force et tromper Crocombe. 1-0 pour la Belgique 05:25 - 23' - Penalty annulé Après vérification de la VAR, le penalty de la VAR. Les arbitres ont jugé la position de main de Surman naturelle. 05:20 - 19' - Penalty pour la Belgique Sur un contre limpide, De Bruyne décale Trossard sur le côté gauche avant que le milieu Belge ne tente une frappe plein cadre, déviée par Payne de la main. Penalty pour la Belgique 05:15 - 16' - Frappe écrasée de Doku Encore une belle occasion pour les Belges avec une frappe un poil écrasée de Doku qui ne trompe pas Crocombe 05:14 - 13' - Tir cadré de De Bruyne Kevin de Bruyne tente sa chance à l'entrée de la surface mais son tir cadré est repoussé par le gardien adverse. 05:12 - 11' - Quelle occasion pour Trossard ! Dans une position excentrée, Leandro Trossard tente une frappe croisée mais ça heurte le poteau adverse. Enorme occasion pour les Diables Rouges 05:10 - 9' - La Belgique provisoirement qualifiée L'Egypte vient d'ouvrir le score face à l'Iran (1-0), un résultat qui permet à Belgique de finir deuxièmes de ce premier tour en cas de match face à la Nouvelle Zélande 05:08 - 7' - Bonne circulation de ballon Entame sérieuse des joueurs Belges avec une circulation de ballon propre mais la Nouvelle Zélande oppose deux gros blocs défensifs. 05:05 - 4' - Frappe de Tielemans Une volée trop imprécise de Tielemans après un mauvais dégagement adverse, et le ballon passe largement au dessus du cadre 05:03 - La Belgique en danger, le match en direct C'est parti pour cette rencontre entre la Nouvelle Zélande - Belgique à Vancouver 05:00 - Une minute de silence Un moment de recueillement pour les victimes du terrible tremblement de terre survenu au Vénézuela (plus de 1000 morts) 04:52 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse de BC Place de Vancouver 04:48 - Une température automnale Il fait à peine 15° cette nuit à Vancouver, avec un taux d'humidité de 84%. Des conditions météo qui ne devront pas perturber les acteurs de la partie 04:42 - Sans succès depuis 4 matches La Belgique qui était demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 n'a plus remporté un match en Coupe du Monde depuis 4 rencontres. Son dernier succès remonte au 23 novembre 2022 face au Canada (2-1). La Nouvelle Zélande est toujours en quête de sa première victoire dans un Mondial LIRE PLUS

Décevante lors de ses deux premières sorties face à l’Égypte et à l’Iran, la Belgique n’a plus le droit à l’erreur. Les Diables Rouges doivent impérativement s’imposer contre la Nouvelle-Zélande pour poursuivre leur aventure dans cette Coupe du monde 2026. Cette rencontre, programmée au BC Place de Vancouver à 05h00 (heure française), sera diffusée en exclusivité sur beIN Sports 1.