Nouvelle Zélande - Belgique : les Diables Rouges irrésistibles, le résumé
La Belgique s'est qualifiée aisément pour les seizièmes de finale en étrillant la Nouvelle-Zélande (5-1) lors de cette troisième journée du groupe G de la Coupe du monde 2026. Les Diables Rouges ont parfaitement rempli leur mission, ce large succès leur permettant de terminer à la première place du groupe F.
07:53 - Le résumé, la Belgique retrouve des couleurs
Ils ont fini par sortir de leur hibernation. Et il était franchement temps. Face à une Nouvelle-Zélande rapidement dépassée, les attaquants belges ont enfin donné un aperçu de ce que tout le monde attendait d'eux depuis le début du tournoi. Présence dans la surface, enchaînements rapides, combinaisons inspirées, appels tranchants : le secteur offensif des Diables Rouges a retrouvé des couleurs. Opportuniste, Leandro Trossard a joué les renards des surfaces, Kevin De Bruyne a alterné les rôles de chef d'orchestre et de finisseur, tandis que les remplaçants ont eux aussi apporté leur écot à la fête.
Au terme de cette démonstration (5-1), Rudi Garcia aurait presque eu du mal à trouver un motif de mécontentement. Les esprits chagrins objecteront qu'il ne s'agissait « que » de la Nouvelle-Zélande. L'argument s'entend. Mais cette Coupe du monde a déjà rappelé à plusieurs reprises que les favoris avaient parfois tendance à se casser les dents sur des blocs bas bien organisés.
La Belgique, elle, n'a laissé aucune place au doute. Il a fallu un Leandro Trossard particulièrement inspiré pour faire sauter le verrou. Toujours à l'affût, le joueur d'Arsenal a profité de deux ballons mal repoussés pour s'offrir un doublé de pur opportuniste (28e, 1-0 ; 50e, 2-0). Une prestation de véritable chasseur de buts, lui qui n'a cessé d'empoisonner la défense néo-zélandaise. Kevin De Bruyne, après avoir longtemps réglé la mire (13e, 63e), a fini par retrouver le chemin des filets dans un Mondial grâce à une superbe frappe des vingt mètres (67e, 3-0).
En face, les Kiwis ont eu le mérite de ne jamais renoncer. Le jeune Elijah Just, déjà menaçant à deux reprises (54e, 76e), a été récompensé de son audace en ajustant Thibaut Courtois d'une belle reprise de volée (84e, 3-1). Loin de refroidir les ardeurs belges, cette réduction du score a simplement eu le mérite de rappeler aux Diables Rouges que le match n'était pas encore terminé. Désireux de reprendre la première place du groupe à l'Égypte, les partenaires de Jérémy Doku ont aussitôt remis un coup d'accélérateur. Romelu Lukaku s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête piquée imparable (86e, 4-1), avant qu'Alexis Saelemaekers ne parachève le festival d'une frappe précise dans le temps additionnel (90+5, 5-1).
Au-delà du score, c'est sans doute le contenu qui rassurera le plus Rudi Garcia. Les automatismes offensifs, longtemps en sommeil, ont enfin fait leur apparition et les Belges ont joué avec une fluidité qu'on ne leur connaissait plus depuis le début du tournoi. De quoi aborder la phase à élimination directe avec une confiance retrouvée et laisser penser que le sélectionneur tient peut-être enfin son onze de référence. Les défenses adverses sont prévenues, les Diables Rouges ont cessé de ronronner.
07:40 - L'homme du match
Auteur d'un joli doublé et d'une prestation convaincante, Leonardo Trossard a été élu homme du match
???????????? Leandro Trossard wins FIFA Man of the Match for Belgium. pic.twitter.com/JnBy1x1ycs— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026
07:30 - L'Egypte connaît son adversaire
Si La Belgique doit patienter avant de connaitre son adversaire en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Egypte affrontera l'Australie le vendredi 3 juillet à Dallas (20h)
07:29 - Le but de Lukaku en vidéo
Revivez le quatrième but Belge marqué par Lukaku
[⚽️ VIDÉO BUT] ???? #NZLBEL— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026
???????????? Lukaku encore décisif dès son entrée et cette fois, ce n'est pas un CSC !!
???? La Belgique répond à la Nouvelle-Zélande et marque un 4ème but !https://t.co/RUyk6osUzU
07:20 - Classement final du Groupe G
Grace à son large succès face à la Nouvelle Zélande, la Belgique termine première du Groupe G, ci dessous le classement:
- 1. Belgique 7 pts (+4)
- 2. Egypte 5 pts (+2)
- 3. Iran 3 pts (0)
- 4. Nouvelle Zélande 1 pt (-6)
07:00 - Festival offensif de la Belgique (5-1)
Dos au mur avant cette dernière journée, la Belgique s'est montré sous son meilleur jour en étrillant la Nouvelle Zélande (5-1). Une victoire de panache qui a permis à ses éléments offensifs de s'illustrer (Trossard, De Bruyne, Lukaku) et qui offre aux Diables Rouges la première place du Groupe F.
06:57 - 90+5' - Saelmaekers clôt le festival (5-1)
Idéalement servi par Lukaku dans la surface, Alexis Saelemakers trompe à son tour le gardien adverse avec une frappe parfaitement ajustée au premier poteau. 5-1 pour la Belgique.
06:55 - 90+2' - Superbe frappe de De Cuyper
De l'intérieur du pied De Cuyper parvient à placer une belle frappe de l'extérieur de la surface, c'est cadré et Crocombe est obligé de s'employer pour repousser le ballon en corner
06:54 - 90+1' - 4 minutes du temps additionel
Il y aura quatre minutes du temps additionnel dans cette seconde période
06:49 - 86' - LUKAKU ENFONCE LA NOUVELLE ZELANDE (4-1)
A peine entré Romeo Lukaku parvient à marquer le quatrième belge et remettre son équipe en tête du Groupe F. L'attaquant a bénéficié d'une véritable offrande de Raskin pour tromper Crocombe d'une tête piquée. 4-1 pour la Belgique.
06:47 - 84- Just réduit l'écart (1-3)
Thibault Courtois gêné, repousse plein axe un ballon sur un corner, Just contrôle puis ajuste une superbe frappe cadrée qui ne laisse aucune chance aux Belges (1-3). C'est le troisième but de Just dans cette Coupe du Monde 2026.
06:42 - Le but de De Bruyne (vidéo)
En vidéo, le troisième but de la rencontre marquée par Kevin De Bruyne
[⚽️ VIDÉO BUT] ???? #NZLBEL— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026
???? Kevin De Bruyne frappe à son tour !
???????????? 3-0 pour la Belgique qui s'empare provisoirement de la première place du groupe devant l'Égypte !https://t.co/CMhXoFhYLX
06:38 - 76' - Frappe croisée de Just
C'est le seul Néo-Zélandais qui parvient à sortir du lot, Just se crée encore une fois une belle occasion mais sa frappe passe à côté du poteau gauche de Cortois
06:33 - Le deuxième but de Trossard (vidéo)
Revivez le second but de Leandro Trossard
[⚽️ VIDÉO BUT] ???? #NZLBEL— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026
???????? Leandro Trossard s'offre un doublé !!
???????? Dès le retour des vestiaires, les Diables Rouges doublent la mise et s'envolent !https://t.co/W5Xay3ko5d
06:30 - SUPERBE BUT DE DE BRUYNE (0-3)
Très belle frappe tendue de l'extérieur de la surface de Kevin de Bruyne, c'est précis et ça trompe enfin Crocombe. 3-0 pour la Belgique qui repasse première de son groupe
Décevante lors de ses deux premières sorties face à l’Égypte et à l’Iran, la Belgique n’a plus le droit à l’erreur. Les Diables Rouges doivent impérativement s’imposer contre la Nouvelle-Zélande pour poursuivre leur aventure dans cette Coupe du monde 2026. Cette rencontre, programmée au BC Place de Vancouver à 05h00 (heure française), sera diffusée en exclusivité sur beIN Sports 1.