Nouvelle Zélande - Belgique : les Diables Rouges irrésistibles, le résumé

07:53 - Le résumé, la Belgique retrouve des couleurs

Ils ont fini par sortir de leur hibernation. Et il était franchement temps. Face à une Nouvelle-Zélande rapidement dépassée, les attaquants belges ont enfin donné un aperçu de ce que tout le monde attendait d'eux depuis le début du tournoi. Présence dans la surface, enchaînements rapides, combinaisons inspirées, appels tranchants : le secteur offensif des Diables Rouges a retrouvé des couleurs. Opportuniste, Leandro Trossard a joué les renards des surfaces, Kevin De Bruyne a alterné les rôles de chef d'orchestre et de finisseur, tandis que les remplaçants ont eux aussi apporté leur écot à la fête.

Au terme de cette démonstration (5-1), Rudi Garcia aurait presque eu du mal à trouver un motif de mécontentement. Les esprits chagrins objecteront qu'il ne s'agissait « que » de la Nouvelle-Zélande. L'argument s'entend. Mais cette Coupe du monde a déjà rappelé à plusieurs reprises que les favoris avaient parfois tendance à se casser les dents sur des blocs bas bien organisés.

La Belgique, elle, n'a laissé aucune place au doute. Il a fallu un Leandro Trossard particulièrement inspiré pour faire sauter le verrou. Toujours à l'affût, le joueur d'Arsenal a profité de deux ballons mal repoussés pour s'offrir un doublé de pur opportuniste (28e, 1-0 ; 50e, 2-0). Une prestation de véritable chasseur de buts, lui qui n'a cessé d'empoisonner la défense néo-zélandaise. Kevin De Bruyne, après avoir longtemps réglé la mire (13e, 63e), a fini par retrouver le chemin des filets dans un Mondial grâce à une superbe frappe des vingt mètres (67e, 3-0).

En face, les Kiwis ont eu le mérite de ne jamais renoncer. Le jeune Elijah Just, déjà menaçant à deux reprises (54e, 76e), a été récompensé de son audace en ajustant Thibaut Courtois d'une belle reprise de volée (84e, 3-1). Loin de refroidir les ardeurs belges, cette réduction du score a simplement eu le mérite de rappeler aux Diables Rouges que le match n'était pas encore terminé. Désireux de reprendre la première place du groupe à l'Égypte, les partenaires de Jérémy Doku ont aussitôt remis un coup d'accélérateur. Romelu Lukaku s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête piquée imparable (86e, 4-1), avant qu'Alexis Saelemaekers ne parachève le festival d'une frappe précise dans le temps additionnel (90+5, 5-1).

Au-delà du score, c'est sans doute le contenu qui rassurera le plus Rudi Garcia. Les automatismes offensifs, longtemps en sommeil, ont enfin fait leur apparition et les Belges ont joué avec une fluidité qu'on ne leur connaissait plus depuis le début du tournoi. De quoi aborder la phase à élimination directe avec une confiance retrouvée et laisser penser que le sélectionneur tient peut-être enfin son onze de référence. Les défenses adverses sont prévenues, les Diables Rouges ont cessé de ronronner.