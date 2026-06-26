Nouvelle Zélande - Belgique : des choix forts pour arracher la qualification, heure et chaîne tv
La Nouvelle-Zélande et la Belgique s'affrontent à l'aube ce samedi (05h00, heure française) au BC Place de Vancouver pour la dernière journée du groupe G de la Coupe du monde 2026. Après deux résultats nuls lors de ses deux premières sorties, la sélection belge est condamnée à l'emporter pour éviter une deuxième élimination consécutive dès la phase de groupes du Mondial.
22:00 - On n’aura pas d’alternative que de gagner
Après le match nul face à l’Iran, le sélectionneur belge Rudi Garcia a reconnu que son équipe n’avait désormais plus le choix : « On n’aura pas d’alternative que de gagner le dernier match, et parfois ce n’est pas plus mal. » Malgré la déception du résultat, le technicien français a souligné les « qualités d’organisation » et la « personnalité » affichées par ses joueurs, capables de se procurer plusieurs occasions malgré leur infériorité numérique. La Belgique a également dû composer sans Jérémy Doku, son principal atout offensif, absent pour assister à la naissance de son premier enfant à Londres avec l’accord de la fédération. Cette situation a alimenté les débats autour de la sélection, mais le retour attendu de l’ailier au camp de base de Seattle pourrait redonner un élan positif aux Diables Rouges avant leur match décisif contre la Nouvelle-Zélande.
21:00 - La victoire à tout prix
Déjà sous pression avant le coup d’envoi, la Belgique joue gros face à la Nouvelle-Zélande ce samedi à l’aube (05h00, heure française) au BC Place de Vancouver, lors de la dernière journée du Groupe G de la Coupe du monde 2026. Troisièmes du Mondial 2018, les Diables Rouges sont loin de répondre aux attentes après deux résultats décevants contre l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0). Une victoire est désormais indispensable pour espérer rallier les seizièmes de finale et éviter une élimination prématurée. La sélection belge peine notamment sur le plan offensif, malgré un but de Romelu Lukaku lors du premier match. Kevin De Bruyne n’a pas encore réussi à peser sur le jeu comme attendu, tandis que la Belgique a terminé sa rencontre face à l’Iran en infériorité numérique après l’expulsion de Nathan Ngoy. Face aux Néo-Zélandais, l’erreur n’est plus permise.