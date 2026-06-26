Viking row : pourquoi le chant des supporters norvégiens pour France - Norvège agace ?

La célébration des Norvégiens va animer le match France - Norvège.

Il va falloir observer et tendre l'oreille. Lors du match France - Norvège, le troisième de la phase de groupes des Bleus, les Français vont certainement découvrir le Viking row qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis le début du Mondial. De Times Square en passant par le parlement norvégien, ce chant traverse les frontières.

Cette célébration, consistant à mimer les rameurs de drakkars au rythme d'un tambour, en scandant "huh" à l'unisson. Le geste, repris par les joueurs après leur victoire contre le Sénégal (3-2) au MetLife Stadium, a également envahi Times Square, la Gare de Boston et même le Parlement norvégien. La chorégraphie a en outre été exécutée à Oslo, sur la place du palais, pour "réveiller le roi".

Le "Viking row" n'est pas sans rappeler le "Viking clap" popularisé par les Islandais lors de l'Euro 2016, et certains joueurs nordiques le font remarquer avec agacement. Le défenseur suédois Gustaf Lagerbielke a confié : "Je ne le ferai jamais. On soupire, c'est tout. C'est vraiment similaire au 'Viking Clap' des Islandais en fait." Son coéquipier Elliot Stroud estime de son côté que la chorégraphie est "utilisée à outrance". Au Danemark, le journaliste Johnny Wojciech Kokborg, du tabloïd BT, interprète l'engouement norvégien comme une forme de nargue envers les pays voisins. Il écrit : "Les Norvégiens vivent la fête de leur vie en ce moment, avec une équipe nationale qui sait enfin jouer au football. Cela nous fait mal, à nous Danois, d'admettre que nous ne sommes plus les meilleurs de la région nordique." Il conclut : "C'est tout simplement insupportable. Vous vous moquez de nous."