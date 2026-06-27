DIRECT. Uruguay - Espagne : Yamal se fait voler la vedette, la Celeste est éliminée... suivez le match de la Coupe du monde 2026

Uruguay - Espagne, c'est parti à Guadalajara ! Ce vendredi 26 juin, la Roja mène grâce à une réalisation de Baena, bien aidé par une faute de main de Muslera (0-1). Pour l'heure, l'Espagne termine en tête du groupe H, l'Uruguay quitte la Coupe du monde 2026 par la petite porte.

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03:22 - L'Uruguay est en train de craquer (58e) Pour un coup de coude dans le visage de Pedri, Varela récolte un carton jaune.

03:19 - Valverde est remplacé (57e) Transparent, le capitaine de l'Uruguay laisse sa place à Vinas. C'est un choix offensif du Loco Bielsa !

03:18 - Yamal reçoit un énorme tacle ! (54e) Par derrière, Sanabria est venu s'essuyer les campons sur l'ailier de l'Espagne. Le latéral de l'Uruguay est logiquement averti.

03:16 - Pedri reste au sol (53e) L'arbitre n'a pas sifflé de faute, mais le relayeur de l'Espagne a reçu une grosse semelle de Canobbio. Le joueur de l'Uruguay s'en sort bien sur ce coup. Après quelques secondes de manipulation, l'élément du Barça peut tenir sa place.

03:12 - Yamal n'est pas dans un grand jour (51e) La star de l'Espagne a déjà perdu vingt ballons dans ce choc de la Coupe du monde 2026.

03:12 - Baena est averti (47e) Le buteur de l'Espagne a accroché le maillot d'Araujo. L'ailier de l'Uruguay demande du soutien à ses supporters, mais il est conspué.

03:10 - Uruguay - Espagne, c'est reparti ! (46e) Pour l'heure, l'Uruguay est éliminé de la Coupe du monde 2026.

03:08 - Bielsa fait un changement inattendu ! À la pause, Muslera, gardien de but de l'Uruguay coupable sur le but de Baena, cède sa place à Rochet.

02:58 - L'Uruguay a été hué par ses supporters Au moment de rentrer dans les vestiaires, la bande à Bielsa a été conspuée. Une nouvelle défaite est en vue et elle serait fatale dans cette Coupe du monde 2026.

02:55 - L'Espagne vire en tête face à l'Uruguay et la Celeste est actuellement éliminée ! (0-1) Dans une première période longtemps ennuyante, l’Espagne a réussi à prendre la tête face à l’Uruguay (0-1). Pour l’heure, la Roja, avec ce succès, remporte le groupe H. L’Uruguay (3e, 2 pts) est doublé par le Cap-Vert (2e, 3 pts), tenu en échec par l'Arabie Saoudite (0-0) et est éliminé de la Coupe du monde 2026. La Celeste a été plombée par une faute de main de Muslera sur une frappe en pivot de Baena (42e). [⚽️ VIDÉO BUT] ???? #URUESP

???? Álex Baena débloque le score contre l'Uruguay !

???? Mais quelle boulette de Muslera !https://t.co/A7ak0t14Y6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026

02:53 - Simon sauve l'Espagne (45e+7) Toujours sur le côté gauche, Bentancur appuie son centre au sol. Laporte est plus vif devant Nunez, mais le défenseur central de l'Espagne était proche d'un but contre son camp. Heureusement, Simon était attentif et a bien plongé sur sa droite.

02:52 - Araujo sonne la révolte pour l'Uruguay (45e+6) L'ailier gauche est remuant, et il obtient un coup franc proche de la ligne de touche. À cinq mètres du but de l'Espagne, Laporte éloigne le danger avec une tête autoritaire.

02:48 - Le but de l'Espagne en vidéo ! (45e+3) Muslera est clairement coupable sur cette frappe de Baena. Pour l'instant, l'Uruguay est éliminé de la Coupe du monde 2026. [⚽️ VIDÉO BUT] ???? #URUESP

???? Álex Baena débloque le score contre l'Uruguay !

???? Mais quelle boulette de Muslera !https://t.co/A7ak0t14Y6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026

02:47 - L'Uruguay connaît un nouveau coup dur (45e) Blessé à une cheville, Ugarte sort sur une civière. De La Cruz entre en jeu. Il y aura huit minutes de temps additionnel.

02:38 - BUUUUUUUUT DE L'ESPAGNE ! (0-1, 42e) Au point de pénalty, en pivotant, Alex Baena parvient à frapper. Cette frappe avec des rebonds trompe Muslera, auteur d'une grosse faute de main. ⚽️ GOOOOOOAL SPAIN!!! ????????????

BAENA STRIKES!!



Sharp in the box, quick to react, and it’s in off a clean finish across goal!



???????? ???? ???????? | 0-1 | 42’#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VJYh7meSkD — Spanish Football (@SpainIsFootball) June 27, 2026

02:36 - Bentancur assume son statut de leader avec l'Uruguay (36e) À 35 mètres, le milieu de l'Uruguay tente sa chance. Le ballon est passé largement au-dessus du but défendu par l'Espagne, mais l'intéressé montre de la personnalité dans ce choc de la Coupe du monde 2026.

02:34 - Lamine Yamal est secoué (34e) Les joueurs de l'Uruguay étaient cinq pour arrêter le phénomène de l'Espagne. Pour l'instant, ce dernier est très discret.

02:32 - Simon doute dans la cage espagnole (33e) Le gardien de l'Espagne a manqué une nouvelle sortie aérienne à la suite d'un coup franc lointain. Pour l'instant, il est à chaque fois soutenu par des partenaires pour éloigner le danger.

02:31 - L'Uruguay est en train de prendre le dessus sur l'Espagne (31e) Une nouvelle fois, sur le côté droit, Valverde a réussi à créer une différence. Araujo, malgré une tête plongeante, n'a pas été en capacité de toucher le ballon.

02:29 - Nunez gâche encore une belle opportunité pour l'Uruguay (29e) Dans un angle fermé, l'attaquant de l'Uruguay a privilégié la frappe à la passe. Ce n'était pas le bon choix car, en plus, la tentative n'était pas assez appuyée. Simon s'est facilement couché sur le cuir.

02:26 - ÉNORME SITUATION POUR L'URUGUAY ! (27e) Sur le côté droit, Valverde réalise un superbe débordement et conclut son action avec un centre au sol, à cinq mètres du but de l'Espagne. Nunez a tenté la talonnade derrière le pied d'appui, mais il a manqué le cuir !

02:25 - Un point sur le Cap-Vert - Arabie Saoudite ! Il y a aussi un score de parité entre les deux nations (0-0). Pour l'heure, l'Uruguay et l'Espagne ont leur ticket pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

02:24 - C'est la pause fraîcheur (24e) Comme dans tous les stades de la Coupe du monde 2026, les supporters huent à la suite de la décision de l'arbitre. Pour l'instant, le match n'est pas emballant entre l'Uruguay et l'Espagne.

02:22 - L'Espagne pousse face à l'Uruguay (20e) Sur une belle remise de Baena, Oyarzabal a été trouvé dans la surface de réparation de l'Uruguay. Il n'a pas pu se mettre en position de tir, car Olivera était attentif.