Uruguay - Espagne : la Celeste est éliminée, Yamal transparent… le résumé

Uruguay - Espagne n'a pas offert le spectacle attendu, ce samedi 27 juin à Guadalajara, mais la Roja, malgré un discret Yamal, a gagné grâce à Baena (0-1). Elle remporte le groupe H de cette Coupe du monde 2026, et la bande à Bielsa, avec deux points, prend la porte.

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04:15 - Face aux médias, Bielsa craque au terme de ce Uruguay - Espagne ! Le sélectionneur de l'Uruguay va probablement quitter son poste au terme de cette Coupe du monde ratée. Après sa colère, il aura donné une petite réaction : "Je n’ai pas réussi à concrétiser le potentiel de cette équipe. À la pause, j’ai sorti mon gardien pour mieux attaquer (sic). Je ne lui ai rien dit." ???????? #ClubAmerica

???????? La réaction de Marcelo Bielsa après l'élimination de l'Uruguay ????#beINFWC2026 pic.twitter.com/Y5ewbeZNwh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026

04:04 - L’Espagne valide sa première place face à l’Uruguay (0-1), la Celeste éliminée ! Face à une très décevante équipe de l’Uruguay, l’Espagne, ce samedi 27 juin, a assuré l’essentiel (0-1). Bien aidé par une énorme bourde de Muslera, Alex Baena est le héros de Guadalajara (42e). Avec cette victoire en poche, la Roja termine en tête du groupe H avec sept points et sans avoir encaissé le moindre but. Grâce au nul récolté face à l’Arabie Saoudite (0-0), le Cap-Vert (2e, 3 pts) passe devant la Celeste (3e, 2 pts). La bande à Bielsa est sortie dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. En 16es de finale, pour l’heure, l’Espagne jouerait l’Autriche et le Cap-Vert retrouverait l’Argentine. [???? RÉSUMÉ VIDÉO] ????⚽️ #beINFWC2026

⚡ L’Uruguay s’incline contre l’Espagne et est éliminée de la Coupe du Monde !

???? Un but de Baena sur une boulette de Muslera a suffi au bonheur de la Roja, première du groupe

✅ L’Espagne pourrait retrouver l’Algériehttps://t.co/puQLGBBgdi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026

03:58 - Canobbio est expulsé ! (90e+5) Pour un tacle les deux pieds décollés sur Cubarsi, l'ailier de l'Uruguay écope d'un carton rouge. Il y a également de la tension sur les bancs de touche.

03:55 - Uruguay - Espagne.. Les esprits s'échauffent ! (90e+3) De la Cruz réalise une faute par derrière sur Williams. Les deux hommes s'expliquent, et le milieu de terrain de l'Uruguay prend un carton jaune.

03:52 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura cinq minutes en plus dans cette rencontre de la Coupe du monde 2026. L'Espagne est regroupée, l'Uruguay doit marquer deux fois pour se qualifier pour les 16es de finale.

03:51 - L'Espagne tape la barre ! (86e) À 20 mètres, dans l'axe du but, Ferran Torres a appelé un une-deux avec Ruiz. En duel face au gardien de l'Uruguay, l'attaquant de l'Espagne a tapé le haut de la transversale.

03:47 - L'Uruguay fait passer un frisson sur le but de l'Espagne (86e) À 30 mètres, de la Cruz réalise une frappe sèche. En deux temps, le gardien de l'Espagne capte le ballon.

03:44 - Simon sauve l'Espagne (82e) En ratant complètement son centre, Olivera a failli, avec de la réussite, battre le gardien de l'Espagne. Ce dernier a sorti le ballon en corner. Ce dernier n'a rien donné de positif pour les hommes de Bielsa.

03:41 - Simon réalise une bonne sortie (79e) Le gardien de l'Espagne est sorti à la limite de sa surface de réparation pour devancer Nunez. Il a été très inspiré !

03:39 - L'Espagne fait deux changements (77e) Yamal et Oyarzabal quittent le terrain. Torres et Williams vont jouer un peu plus d'un quart d'heure avec le temps additionnel.

03:38 - L'Espagne est suffisante (75e) Malgré l'avantage en poche, la Roja multiplie les erreurs techniques en phase offensive. Ce n'est pas une performance de référence.

03:35 - Yamal n'est pas en réussite (72e) En position de frappe, l'ailier de l'Espagne a encore préféré la transmission à la frappe. Ce n'était pas le bon choix.

03:32 - L'Uruguay réalise un changement (70e) Averti dans cette partie, Sanabria laisse sa place à Rodriguez pour cette fin de partie.

03:31 - C'est la pause fraîcheur (68e) Il y a des sifflets dans les tribunes du stade de Guadalajara.

03:28 - L'Espagne réalise un changement (66e) Baena, unique buteur de ce Uruguay - Espagne, est remplacé par Pino. Le spectacle est pauvre dans cette affiche de la Coupe du monde 2026.

03:24 - Olmo gâche une offrande de Yamal (63e) Trouvé sur son côté droit, avec de l'espace, Yamal, dans la surface de réparation, a préféré la passe à la frappe. Olmo, tout juste entré en jeu, a complètement été trompé par un mauvais rebond. L'Uruguay s'en sort bien sur ce coup !

03:23 - L'Espagne fait deux changements (60e) Pedri et Merino regagnent le banc. Ruiz et Olmo entrent en jeu dans ce Uruguay - Espagne.

03:22 - L'Uruguay est en train de craquer (58e) Pour un coup de coude dans le visage de Pedri, Varela récolte un carton jaune.

03:19 - Valverde est remplacé (57e) Transparent, le capitaine de l'Uruguay laisse sa place à Vinas. C'est un choix offensif du Loco Bielsa !

03:18 - Yamal reçoit un énorme tacle ! (54e) Par derrière, Sanabria est venu s'essuyer les campons sur l'ailier de l'Espagne. Le latéral de l'Uruguay est logiquement averti.

03:16 - Pedri reste au sol (53e) L'arbitre n'a pas sifflé de faute, mais le relayeur de l'Espagne a reçu une grosse semelle de Canobbio. Le joueur de l'Uruguay s'en sort bien sur ce coup. Après quelques secondes de manipulation, l'élément du Barça peut tenir sa place.

03:12 - Yamal n'est pas dans un grand jour (51e) La star de l'Espagne a déjà perdu vingt ballons dans ce choc de la Coupe du monde 2026.

03:12 - Baena est averti (47e) Le buteur de l'Espagne a accroché le maillot d'Araujo. L'ailier de l'Uruguay demande du soutien à ses supporters, mais il est conspué.

03:10 - Uruguay - Espagne, c'est reparti ! (46e) Pour l'heure, l'Uruguay est éliminé de la Coupe du monde 2026.