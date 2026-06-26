DIRECT. Uruguay - Espagne : sur quelle chaine TV et à quelle heure suivre le match de la Coupe du monde 2026 ?
Uruguay - Espagne, dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, à Guadalajara, ce samedi 27 juin. La Rojo est qualifiée, la Celeste doit absolument s'imposer pour continuer son chemin dans ce Mondial.
22:02 - Quand se jouera Uruguay - Espagne ?
Le coup d'envoi de cette affiche de la Coupe du monde 2026 sera donné à 2h00, heure française.
Uruguay - Espagne sera à suivre, ce vendredi 26 juin, à partir de 2H00, sur beIN Sports 1.