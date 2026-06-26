DIRECT. France - Norvège : Maignan impérial, Dembélé et les Bleus s'amusent face à une équipe B, le match de la Coupe du monde 2026

FRANCE - NORVEGE. La France dispute son 3e et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ce vendredi 26 juin.

En direct

22:25 - Lacroix était trouvé (3-1, 61e) Maxence Lacroix était trouvé par Michael Olise mais le défenseur ne parvient pas à suffisamment rabattre le ballon. Six mètres.

22:24 - Doué accroché (3-1, 60e) Très belle prise de balle de Désiré Doué qui se met dans le sens du but avec un crochet extérieur. Ostigard le retient en le ceinturant.

22:24 - Le match a repris (3-1, 59e) Finalement, les chaussettes de Selvik étaient trop serrées. Le gardien peut se relever.

22:21 - Selvik touché (3-1, 57e) Après la frappe de Kylian Mbappé, Selvik s'assoit et semble touché aux mollets.

22:20 - Mbappé frôle la lucarne ! (3-1, 56e) Face au but norvégien, Kylian Mbappé ouvre son pied et envoie une frappe enroulée qui ne passe pas loin de la lucarne de Selvik.

22:19 - Ostigaard s'en veut ! (3-1, 55e) Le défenseur norvégien saute plus haut que tout le monde mais sa tête est trop décroisée.

22:18 - La Norvège attaque fort (3-1, 54e) Les Scandinaves continuent de se porter vers l'avant. Malgré une faute non sifflée, Schjelderup poursuit son effort et va gratter le deuxième corner du match pour la Norvège.

22:16 - Mbappé trop court (3-1, 52e) Contre-attaque fulgurante de la France mais le ballon de Désiré Doué est un peu trop long. Malgré le sprint de Mbappé, Selvik sort vite et capte le ballon.

22:15 - Les Bleus bousculés (3-1, 51e) Les joueurs de Guy Stephan rentrent mal des vestiaires. Bougés dans les duels, les Bleus sont tous dans leur moitié de terrain.

22:14 - C'est arrêté par Maignan ! (3-1, 50e) Mike Maignan a littéralement croqué Jorgen Strand Larsen ! L'attaquant garde la tête levée et finit par ouvrir son pied mais le portier français avait tout vu et repousse.

22:13 - Penalty pour la Norvège ! (3-1, 48e) Très mauvaise entame de la France ! Dans la surface, Oscar Bobb fait des siennes avant plusieurs crochets derrière la jambe d'appui. Sur le deuxième, l'ailier enrhume Théo Hernandez qui allonge la jambe et le faute. Michael Oliver n'hésite pas et désigne le point de penalty.

22:12 - Lacroix se manque (3-1, 47e) Long ballon de la Norvège et Maxence Lacroix relance de la tête dans l'axe.

22:11 - Hernandez se fait avoir (3-1, 46e) Alors qu'il pensait que le ballon était sorti, Théo Hernandez met le ballon en touche.

22:09 - Ça repart à Boston ! (3-1, 46e) Les Bleus donnent le coup d'envoi de la deuxième mi-temps.

22:08 - Double changement Holmgren et Thornsby remplacent Bjorkan et Thorstvedt pour la Norvège.

22:08 - Les joueurs de retour ! Le coup d'envoi de la seconde période de France - Norvège est imminent !

22:00 - Dembélé rejoint un club fermé ! Ce soir, Ousmane Dembélé devient le troisième joueur de l'équipe de France à inscrire un triplé en Coupe du monde. 3 - Ils ont inscrit un triplé en Coupe du Monde avec l'équipe de France :



Just Fontaine v en 1958

Just Fontaine v en 1958 (quadruplé)

Kylian Mbappé v en 2022

Ousmane Dembélé v en 2026



Historique. pic.twitter.com/NWc4UkUIn0 — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2026

21:52 - Les Bleus premiers à la mi-temps ! Michael Oliver siffle la pause et renvoie les joueurs aux vestiaires ! À la mi-temps de France - Norvège, les Bleus mènent 3-1 grâce à un incroyable triplé d'Ousmane Dembélé en 32 minutes et sont premiers du groupe I de la Coupe du monde 2026.

21:51 - Centre trop fort (3-1, 45+5e) Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé tentent leur spéciale avec un petit ballon pour le second. Finalement, c'est trop fort.

21:48 - Olise ne cadre pas (3-1, 45+1e) Désiré Doué se faufile devant la surface norvégienne et trouve Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich frappe du pied droit mais ça passe au-dessus.

21:47 - Cinq minutes (3-1, 45e) Il y aura cinq minutes de temps additionnel minimum dans ce premier acte.

21:46 - Les occasions se multiplient ! (3-1, 44e) Les Bleus jouent à la perfection ! Une-deux entre Manu Koné et Kylian Mbappé. Le milieu de terrain veut imiter Désiré Doué et dribbler le gardien mais Selvik ne mord pas à la feinte.

21:46 - Joga bonito ! (3-1, 43e) Corner de la Norvège. Après une remise, Dayot Upamecano repousse le danger d'une aile de pigeon.

21:44 - Face-à-face manqué pour Doué ! (3-1, 42e) Le contre-pressing tricolore est impressionnant. Le duo Mbappé-Doué pousse Falchener à la faute et le second récupère le cuir dans les six mètres. Il veut dribbler Selvik mais le portier met le bras.