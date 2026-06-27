DIRECT. France - Norvège : le Dembélé show, les buts et le résumé du match de la Coupe du monde

FRANCE - NORVEGE. La France a remporté son troisième et dernier match de la phase de groupes face à une équipe B de la Norvège et termine première du groupe I.

Carton plein et première place assurée pour l’équipe de France. Ce vendredi, au Gillette Stadium à Boston, les Bleus ont brillamment conclu leur phase de poules de la Coupe du monde 2026 en surclassant la Norvège (4-1). Privés de leur sélectionneur Didier Deschamps, exceptionnellement suppléé par Guy Stéphan, les Tricolores n'ont laissé aucune place au doute pour s'offrir un trois sur trois historique dans le groupe I.

L'homme de cette soirée américaine se nomme Ousmane Dembélé. Intenable, l'ailier parisien a plié la rencontre en seulement une demi-heure en s'offrant un triplé magistral (7e, 20e, 32e). Idéalement servi à deux reprises par son capitaine Kylian Mbappé, le Ballon d'Or a marqué de son empreinte un choc qui n'avait que pour enjeu, la quête de la première place du groupe. Si le Norvégien Thelo Aasgaard a brièvement réduit l'écart (21e) pour une sélection scandinave remaniée et privée d’Erling Haaland, de Martin Odegaard et d'Alexander Sorloth au coup d'envoi, la supériorité technique des Bleus est restée incontestable malgré des frayeurs en seconde période.

Mike Maignan a sauvé un penalty frappé par Larsen au retour des vestiaires (50e). En fin de match, Désiré Doué (90+4e) a parachevé le succès tricolore d'une tête précise, concrétisant la nette domination d'un onze de départ largement revu, où Maxence Lacroix fêtait sa première titularisation en Coupe du monde. Avec 9 points, 10 buts marqués et la manière, la France réalise son meilleur premier tour de Coupe du monde depuis 1998. Désormais qualifiés pour les 16es de finale, les Bleus ont rendez-vous mardi 30 juin pour le début des matches à élimination directe. Les choses sérieuses commencent.

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09:40 - "Agréable d'avoir un gardien comme ça" En conférence d'après-match, Maxence Lacroix est revenu sur la présence de Mike Maignan dans les cages tricolores avant de le remercier pour sa performance : "Je suis très content pour lui, c’est un grand bosseur, un exemple pour nous, s’est félicité Maxence Lacroix. Il change le match avec ce penalty arrêté. Il a fait ce qu’on lui demande de faire. C’est agréable d’avoir un gardien comme ça derrière soi".

09:30 - Le gardien français rejoint Bats Mike Maignan est devenu le deuxième gardien de l'équipe de France à repousser un penalty en Coupe du Monde (hors tirs au but), après Joel Bats face à Zico en quart de finale 1986, contre le Brésil.

09:20 - Maignan héros face à la Norvège ! Alors qu'ils menaient 3-1 à la mi-temps, les Bleus ont pris le bouillon au retour des vestiaires. Intenable, le jeune ailier Oscar Bobb a mystifié Théo Hernandez avec plusieurs feintes de frappe derrière la jambe d'appui, poussant le Français à concéder un penalty. Mais voilà, Mike Maignan est un spécialiste des penaltys et il l'a encore prouvé ce vendredi soir. Mike Maignan repousse le penalty !

Le gardien des Bleus part du bon côté et réalise un arrêt décisif pour préserver l'avantage français.



La France mène 3-1.



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09:10 - La Suède y croit face à la France ! Depuis quelques heures, l'adversaire des Bleus en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 est officiellement connu : il s'agit de la Suède ! Interrogé ces derniers jours, le milieu suédois Ken Sema estime que la Suède a "déjà vu pire". "C’est du football, c’est un match et tout peut arriver. Je comprends qu’ils soient largement favoris, ils ont des superstars à tous les postes. Mais on a déjà vu pire. Si on atteint notre meilleur niveau, on a des joueurs capables de déstabiliser n’importe quelle équipe au monde", a-t-il ajouté.

09:00 - La moitié des 16es connues ! Après cette nouvelle nuit de rencontres de la troisième journée de phase de poules de la Coupe du monde 2026, on connaît davantage d'affiches pour les 16es de finale, à commencer par celle des Bleus qui vont affronter la Suède : Allemagne - Paraguay

France - Suède

Afrique du Sud - Canada

Pays-Bas - Maroc

États-Unis - Bosnie

Brésil - Japon

Côte d'Ivoire - Norvège

Argentine - Cap-Vert

08:50 - "Ça dépend d’eux" Au micro de nos confrères de Fox Sport, Zlatan Ibrahimovic ne s'est pas caché. Pour la légende suédoise, la France fait figure de favorite pour cette Coupe du monde 2026 après la phase de groupes : "Tout peut arriver, c’est la phase à élimination directe et ils ne devraient pas faire preuve d’excès de confiance. Mais si vous regardez les trois matchs, ils ont l’effectif le plus profond. Les joueurs brillent. Les Parisiens ont brillé aujourd’hui (triplé de Dembélé et but de Doué , NDLR). Le gardien a fait des arrêts, il brille aussi. C’est une équipe complète. Ça dépend d’eux, ça dépend de ce qu’ils veulent. S’ils le veulent, ils peuvent gagner. Ils ont les meilleures chances de tout gagner".

08:40 - La presse internationale dithyrambique irrésistible hier malgré une Norvège largement remaniée sans Haaland, Odegaard ou encore Sorloth, l'équipe de France a laissé bouche bée la presse internationale. "Existe-t-il une équipe, à la Coupe du monde, capable de contenir l'attaque française, hyper-mobile et d'une variété exceptionnelle? Apparemment non", a affirmé le Guardian. "Après 32 minutes de jeu, Dembélé semblait déjà penser à son nouveau ballon de match, désormais exposé sur son socle", ont poursuivi nos confrères britanniques.

08:30 - C'est officiel, la France affrontera la Suède ! L'équipe de France connaît son adversaire en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Dans la nuit, la victoire de l'Espagne contre l'Uruguay (1-0) et le match nul du Cap-Vert face à l'Arabie saoudite (0-0) ont eu de multiples conséquences. En plus d'avoir entraîné la qualification de cinq autres pays (Angleterre, Portugal, Ghana, Égypte et Paraguay), ces résultats ont permis aux Bleus de savoir qu'ils affronteront la Suède mardi (23 heures) à New York.

08:20 - Le classement final du groupe I Après la fin des rencontres du groupe I de la Coupe du monde 2026, voici le classement final : France : 9 points Norvège : 6 points Sénégal : 3 points Irak : 0 point

08:10 - Une première depuis 1998 ! Alors que l'équipe de France n'avait pas remporté son 3e match de poules d'une grande compétition (Coupe du monde + Euro) depuis 2006, les Bleus ont remporté leurs trois matchs, une première depuis 1998.

08:00 - La France, puissance 10 Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France a inscrit 10 buts, un record. 10 - L'équipe de France a inscrit 10 buts jusqu'à présent lors de la Coupe du Monde 2026, soit son meilleur total lors d'une phase de groupes d'un Mondial depuis l'édition 1958 (11 buts).



Flamboyants. https://t.co/m8awoV0Tcz — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2026

07:40 - Doué, le 5e de la liste Ce vendredi soir, Désiré Doué est devenu le 5e plus jeune buteur de l'équipe de France en Coupe du monde : Kylian Mbappé : 19 ans et 6 mois David Trezeguet : 20 ans et 8 mois Thierry Henry : 20 ans et 9 mois Jean Nicolas : 20 ans et 11 mois Désiré Doué : 21 ans et 23 jours

07:30 - Un cadeau pour fêter ça ! Le jeune crack Désiré Doué s'est vu offrir un maillot dédicacé de Neymar de la part de la journaliste brésilien Isabela Pagliari. POUR LE CRACK DOUÉ , UN GRAND CÂLIN DE NEY !



Neymar a offert un maillot dédicacé à Désiré Doué . pic.twitter.com/qwQXltY5N5 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 26, 2026

07:20 - Une première dans sa carrière Hier soir, Désiré Doué a inscrit le 40e but de sa carrière (club + sélection), mais il s'agissait du tout premier marqué de la tête.

07:10 - Doué a participé à la fête ! En fin de match, Désiré Doué a parachevé le score tricolore. Habituellement agile avec ses pieds, l'ailier français s'est distingué par une sublime tête décroisée. Désiré Doué alourdit le score pour les Bleus !

Parfaitement servi par Bradley Barcola, il reprend le centre et trouve le chemin des filets.



La France mène 4-1.



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07:00 - La Coupe du monde, un nouveau Dembélé L'équipe de France a le droit à un nouveau Ousmane Dembélé. En effet, l'attaquant est décisif toutes les 43 minutes dans cette Coupe du monde. 43 - Ousmane Dembélé en tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) :



Entre 2018 et 2024 : décisif toutes les 499 minutes (0 but, 2 assists en 998 min.)

CdM 2026 : décisif toutes les 43 minutes (4 buts, 1 assist en 213 min.)



Transformé. pic.twitter.com/ydbnLUDh4M — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2026

06:50 - Les images de son triplé ! Revivez comme si vous y étiez les images du triplé marqué par Ousmane Dembélé pour mener la France à la victoire : Objectif accompli pour les Bleus face à la Norvège ! Une victoire 4-1, grâce notamment à un triplé de Dembélé ! pic.twitter.com/Fuf1fHzNOL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 26, 2026

06:40 - Le quatrième triplé de sa carrière Dembélé n'avait inscrit que 3 triplés auparavant : un en mars 2016 avec Rennes contre Nantes (4-1) et deux entre janvier et février 2025 avec le PSG, contre Stuttgart (4-1) puis Brest (5-2).

06:30 - Il entre dans l'histoire de la Coupe du monde 7e, 20e et 32e minute : Ousmane Dembélé a inscrit son triplé en 25 minutes : seul l'Autrichien Erich Probst a fait mieux que lui en Coupe du monde, en 24 minutes contre la Tchécoslovaquie (5-0) en 1954.

06:20 - Dembélé entre dans la cour des grands Auteur d'un triplé, Ousmane Dembélé a rejoint Just Fontaine et Kylian Mbappé, seuls joueurs de l'équipe de France à avoir marqué trois buts lors d'un même match en Coupe du monde. 3 - Ils ont inscrit un triplé en Coupe du Monde avec l'équipe de France :



Just Fontaine v en 1958

Just Fontaine v en 1958 (quadruplé)

Kylian Mbappé v en 2022

Ousmane Dembélé v en 2026



Historique. pic.twitter.com/NWc4UkUIn0 — OptaJean (@OptaJean) June 26, 2026

06:10 - Dembélé en mode Ballon d'Or Discret depuis le début de la Coupe du monde 2026 malgré son but inscrit face à l'Irak, Ousmane Dembélé a été étincelant ce vendredi, inscrivant un triplé.

06:00 - La France corrige la Norvège ! Bonjour à toutes et à tous ! Ce vendredi soir, l'équipe de France a validé sa première place en étrillant la Norvège (4-1) dans ce choc du groupe I de la Coupe du monde 2026.

00:00 - Les Bleus valident la première place, le résumé Carton plein et première place assurée pour l’équipe de France. Ce vendredi, au Gillette Stadium à Boston, les Bleus ont brillamment conclu leur phase de poules de la Coupe du monde 2026 en surclassant la Norvège (4-1). Privés de leur sélectionneur Didier Deschamps, exceptionnellement suppléé par Guy Stéphan, les Tricolores n'ont laissé aucune place au doute pour s'offrir un trois sur trois historique dans le groupe I. L'homme de cette soirée américaine se nomme Ousmane Dembélé. Intenable, l'ailier parisien a plié la rencontre en seulement une demi-heure en s'offrant un triplé magistral (7e, 20e, 32e). Idéalement servi à deux reprises par son capitaine Kylian Mbappé, le Ballon d'Or a marqué de son empreinte un choc qui n'avait que pour enjeu, la quête de la première place du groupe. Si le Norvégien Thelo Aasgaard a brièvement réduit l'écart (21e) pour une sélection scandinave remaniée et privée d’Erling Haaland, de Martin Odegaard et d'Alexander Sorloth au coup d'envoi, la supériorité technique des Bleus est restée incontestable malgré des frayeurs en seconde période. Mike Maignan a sauvé un penalty frappé par Larsen au retour des vestiaires (50e). En fin de match, Désiré Doué (90+4e) a parachevé le succès tricolore d'une tête précise, concrétisant la nette domination d'un onze de départ largement revu, où Maxence Lacroix fêtait sa première titularisation en Coupe du monde.

Avec 9 points, 10 buts marqués et la manière, la France réalise son meilleur premier tour de Coupe du monde depuis 1998. Désormais qualifiés pour les 16es de finale, les Bleus ont rendez-vous mardi 30 juin pour le début des matches à élimination directe. Les choses sérieuses commencent.

26/06/26 - 23:54 - Dembélé MVP Sans surprise, Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé, est élu homme du match de France - Norvège. Chosen by the fans: Ousmane Dembélé your Superior Player of the Match.



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/tMLgiHyrvl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026