DIRECT. Panama - Angleterre : suivez le match de la Coupe du monde 2026

L'Angleterre joue contre le Panama pour son dernier match de poules, ce samedi au MetLife Stadium, et ne peut pas se permettre de perdre. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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23:09 - Rashford allume la première mèche Marcus Rashford est le premier à se mettre en évidence. Depuis son aile gauche favorite, l'attaquant anglais repique dans l'axe et déclenche une frappe puissante mais Mosquera détourne en corner. Un corner qui ne donnera rien pour les Three Lions.

23:07 - L'Angleterre va surveiller le Ghana Le staff de l'équipe d'Angleterre aura certainement des informations sur le match Croatie - Ghana qui se joue en même temps dans ce groupe L. L'Angleterre doit faire aussi bien ou mieux que les Black Stars pour assurer la première place de la poule. Un nul pourrait donc suffire, mais les Anglais ont besoin de se rassurer après le match nul contre le Ghana lors de leur dernière rencontre.

23:06 - Premier corner pour l'Angleterre L'Angleterre obtient son premier corner dans ce match contre le Panama. Anderson le frappe rentrant mais c'est dégagé par la défense panaméenne.

23:05 - Le Panama en blanc, l'Angleterre en rouge Pour cette rencontre de la phase de poules de la Coupe du monde, le Panama évolue dans son maillot domicile blanc, ce qui oblige les Anglais à jouer en rouge.

23:02 - Une pluie forte tombe sur le MetLife Stadium Ce match Panama - Angleterre débute sous une forte pluie sur la pelouse du MetLife Stadium du New Jersey (États-Unis). Une enceinte qui ne dispose pas de toit.

23:00 - Les Anglais ne doivent pas se rater, suivez le match C'est parti au MetLife Stadium entre le Panama et l'Angleterre pour la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 ! La Croatie et le Ghana s'affrontent également dans ce groupe L pour une place en 16emes de finale.

22:56 - Angleterre: Palmer, l'absence qui pèse Le match nul de l'Angleterre face au Ghana (0-0) lors de la deuxième rencontre de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 a fait ressortir le débat autour de l'absence de Cole Palmer, non sélectionné par Thomas Tuchel pour la compétition, tout comme Phil Foden. De nombreux journalistes britanniques ont pointé l'absence de créativité des Anglais. Et si Tuchel ne regrettera jamais publiquement de ne pas avoir appelé Palmer, le sélectionneur allemand doit espérer que son équipe s'impose ce samedi soir contre le Panama pour ne pas voir ce dossier prendre de l'épaisseur en Angleterre.

22:52 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Panama et de l'Angleterre pénètrent sur la pelouse du MetLife Stadium dans le New Jersey ! Le coup d'envoi sera donné après les hymnes des deux pays dans quelques minutes désormais à la Coupe du monde 2026.

22:46 - Angleterre-Tuchel: "Un match difficile face à une équipe très solide" Présent en conférence de presse vendredi, Thomas Tuchel a détaillé le match qu'il attendait ce soir pour l'Angleterre contre le Panama lors du troisième match de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. "C'est un match difficile face à une équipe très solide défensivement. Ils ont concédé très peu d'occasions. Contre le Ghana, ils ont encaissé un but à la 96e minute sur une contre-attaque alors qu'ils tentaient de marquer le but de la victoire. Ils n'ont concédé que deux tirs cadrés face à la Croatie, a rappelé l'entraîneur allemand des Anglais. Nous avons affaire à une équipe bien organisée et parfaitement rodée, dirigée par un entraîneur en poste depuis cinq ou six ans. Ce n'est certes pas la nation de football la plus célèbre ni la plus prestigieuse, mais elle peut jouer le rôle de l'outsider et évoluer sans pression."

22:40 - Angleterre: James, l'inquiétude Thomas Tuchel doit déjà composer avec plusieurs blessures dans son effectif. Touché aux ischio-jambiers, Reece James pourrait ne plus rejouer de la Coupe du monde 2026, à moins que l'Angleterre ne parvienne dans le dernier carré de la compétition. Anderson est finalement disponible pour jouer ce soir contre le Panama, mais il n'est pas non plus à 100%, alors que Declan Rice est lui remplaçant, lui aussi en délicatesse avec ses ichio-jambiers.

22:34 - Le Panama veut sauver l'honneur Pour sa deuxième Coupe du monde après 2018, le Panama affiche cinq défaites en cinq matchs, avec seulement deux buts inscrits, tous les deux en 2018. L’équipe de Thomas Christiansen n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans cette édition 2026, malgré deux matchs intéressants contre le Ghana (0-1) et la Croatie (0-1). Le problème central du Panama dans ce Mondial reste l’inefficacité offensive, avec aucun but inscrit en deux matchs. Les Panaméens peuvent-ils créer la surprise contre l'Angleterre et sauver l'honneur ? Réponse dans un peu plus de deux heures maintenant.

22:28 - Un premier affrontement en 2018 C'est la deuxième fois dans l'histoire que le Panama et l'Angleterre s'affrontent en Coupe du monde. Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie, les Anglais s’étaient imposés largement (6-1), avec notamment un triplé de Harry Kane mais aussi, plus surprenant, deux buts de John Stones (et un de Jesse Lingard). L'Angleterre avait terminé à la deuxième place du groupe derrière la Belgique, mais devant la Tunisie et le Panama.

22:21 - Angleterre: Tuchel opère des changements Pour ce troisième match à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel est privé de Reece James mais aussi de Declan Rice, tous les deux touchés physiquement. Quansah et Rogers en profitent pour être titulaires, alors que Bellingham recule d'un cran au milieu. Saka débute son premier match dans la compétition, comme Rashford. Pickford - Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly - Bellingham, Anderson - Saka, Rogers, Rashford - Kane.

22:14 - Panama: Carrasquilla remplaçant, Murillo titulaire Pour ce qui sera la dernière rencontre du Panama dans cette Coupe du monde 2026, Adalberto Carrasquilla est finalement sur le banc pour cette rencontre face à l'Angleterre. Le milieu de terrain aux 73 sélections est touché et était incertain. L'ancien joueur de l'OM Amir Murillo est titulaire sur le flanc droit de la défense. Le onze de départ du Panama : Mosquera - Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez - C. Martinez, Harvey, Barcenas, J. Rodriguez - J. Rodriguez.

22:07 - L'Angleterre doit assurer (et se rassurer) Séduisante contre la Croatie (4-2) mais inquiétante contre le Ghana (0-0)... quel visage montrera l'Angleterre ce samedi soir dans le New Jersey face au Panama ? Les Anglais ont besoin d'un succès pour s'assurer de la première place de la poule L et ainsi s'ouvrir une partie de tableau a priori plus simple. Face à une équipe déjà éliminée de la Coupe du monde 2026, cela ne devrait être qu'une formalité pour les hommes de Thomas Tuchel. Mais attention à la surprise !

22:00 - Panama - Angleterre, coup d'envoi dans une heure Le coup d'envoi de la rencontre entre le Panama et l'Angleterre sera donné dans maintenant une heure au MetLife Stadium, dans le New Jersey (Etats-Unis). Dans le même temps, l'autre rencontre du groupe L entre la Croatie et le Ghana sera jouée au Lincoln Financial Field de Philadelphie

21:00 - Le point sur le groupe L à la Coupe du monde Avant le coup d'envoi de Panama - Angleterre, il est bien de faire un point sur le groupe L. Les Anglais sont pour l'instant en tête avec 4 points (+2), devant le Ghana avec 4 points également (+1). La Croatie est troisième avec 3 points (-1) et le Panama est dernier du groupe, avec 0 point (-2). L'Angleterre a besoin d'un succès pour assurer sa première place et s'offrir un tableau plus simple sur le papier. Les Panaméens joueront ce soir pour l'honneur, déjà éliminés après deux défaites en deux rencontres.

20:00 - Quels pronostics pour la rencontre Panama - Angleterre ? Pour cette rencontre de la Coupe du monde 2026, l'Angleterre est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs pour ce deuxième match de son histoire contre le Panama. La cote pour une victoire des Three Lions oscille entre 1,1 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Panaméens se situe au-dessus de 20. La cote pour un match nul est d'environ 8.

19:30 - Heure, chaîne, comment voir Panama - Angleterre en direct Ce match entre le Panama et l'Angleterre, comptant pour la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Panaméens et les Anglais à partir de 23h ce samedi 27 juin 2026, il faudra donc se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.