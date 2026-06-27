Panama - Angleterre : les Three Lions sous pression, heure, pronostic et chaîne TV
Pas encore assurée de la première place du groupe L, l'Angleterre doit l'emporter ce samedi soir (23 heures) au MetLife Stadium face au Panama, déjà éliminé après deux défaites lors des deux premiers matchs. Heure, pronostic et chaîne TV... découvrez toutes les dernières informations sur la rencontre en direct.
19:30 - Heure, chaîne, comment voir Panama - Angleterre en direct
Ce match entre le Panama et l'Angleterre, comptant pour la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Panaméens et les Anglais à partir de 23h ce samedi 27 juin 2026, il faudra donc se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.
19:00 - Bienvenue pour suivre ce Panama - Angleterre !
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le match Panama - Angleterre, comptant pour la 3e et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à 23 heures (heure française) depuis la pelouse du MetLife Stadium du New Jersey, aux États-Unis.
Le match Panama - Angleterre, comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, a été fixé le samedi 27 juin 2026, à 23h00, au MetLife Stadium du New Jersey (Etats-Unis). Comme c’est le cas pour plusieurs affiches du Mondial cette année, il y a deux choix pour voir ce Panama - Angleterre : la rencontre a été programmée par M6 et par beIN Sports 1.