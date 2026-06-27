Colombie - Portugal : les Portugais en grand danger, heure, pronostic et chaîne TV
Le Portugal a besoin de s'imposer face à la Colombie pour se qualifier et s'emparer de la première place de la poule K de la Coupe du monde 2026, ce dimanche (1h30) à Miami. Heure, pronostic et chaîne TV... découvrez toutes les dernières informations sur cette rencontre en direct.
06:47 - 84' - Just réduit l'écart (1-3)
Thibault Courtois gêné, repousse plein axe un ballon sur un corner, Just contrôle puis ajuste une superbe frappe cadrée qui ne laisse aucune chance aux Belges (1-3). C'est le troisième but de Just dans cette Coupe du Monde 2026.
Le match Colombie - Portugal, comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, a été fixé le dimanche 28 juin 2026, à 1h30, au Hard Rock Stadium de Miami (Etats-Unis). Comme c’est le cas pour plusieurs affiches du Mondial cette année, il y a deux choix pour voir ce Colombie - Portugal : la rencontre a été programmée par M6 et par beIN Sports 1.