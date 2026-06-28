DIRECT. Colombie - Portugal : la Seleção dans le dur, suivez le match de la Coupe du monde 2026

Le Portugal est bousculé par la Colombie dans ce dernier choc de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, ce dimanche à Miami. Suivez en direct commenté cet alléchant duel sur notre site.

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02:13 - Joao Felix de façon acrobatique Bine trouvé par Nuno Mendes lors d'une touche dans la surface de la Colombie, Joao Felix s'emmène le ballon d'un superbe contrôle de la poitrine avant de reprendre acrobatiquement, mais le ballon passe juste au-dessus !

02:10 - Fernandes puis Neves ! Les Portugais se montrent pour une fois pressants. Fernandes est d'abord trouvé en position idéale dans la surface mais son tir est repoussé par Vargas. Après une tentative ratée de retourné acrobatique signé Cristiano Ronaldo, l'action se poursuit jusqu'à que Ruben Neves déclenche une frappe surpuissante... qui rase le montant de Vargas ! La Colombie peut souffler.

02:07 - Le Portugal doit pourtant gagner Même s'il est assuré de se qualifier pour le tour suivant, le Portugal a besoin d'une victoire contre la Colombie ce soir pour terminer à la première place du groupe devant les "Cafeteros". Mais rien ne semble indiquer dans les comportements des Portugais qu'ils soient au courant de ce détail, tant ils sont apathiques et peu portés vers l'avant.

02:04 - James Rodriguez reste au sol James Rodriguez reste au sol quelques instants après une charge de Ruben Dias lors d'un duel aérien. Plus de peur que de mal pour l'ancien joueur du Real Madrid.

02:02 - Cristiano Ronaldo signalé hors-jeu Parti dans le dos de la défense de la Colombie, Cristiano Ronaldo se fait prendre au piège du hors-jeu par Machado et est rappelé par l'arbitre de la rencontre.

01:59 - Fin de la pause fraîcheur Après cette petite pause, c'est reparti entre la Colombie et le Portugal au Hard Rock Stadium de Miami. Aux Portugais de faire mieux que ce qu'ils ont produit dans ce début de rencontre.

01:56 - Place à la pause fraîcheur Après un coup franc lointain frappé par Cristiano Ronaldo mais bien capté par Vargas sur sa ligne, l'arbitre accorde la première pause fraîcheur du match Colombie - Portugal aux joueurs dans cette première période.

01:53 - Ruben Neves sauve sur sa ligne ! La Colombie continue de pousser dans cette première période ! Face à des Portugais apathiques, Arias est encore décalé dans la surface sur la droite et il tire en croisant son ballon... Diogo Costa est battu mais Ruben Neves sauve sur sa ligne ! Difficile de dire toutefois si c'était cadré ou non.

01:49 - Arias se montre dangereux Sur le corner qui suit l'occasion de Cordoba, Jhon Arias est trouvé à l'angle de la surface portugaise et enroule un tir puissant... mais Diogo Costa repousse encore !

01:48 - Costa sauve le Portugal ! La Colombie se procure la première grosse occasion du match ! Depuis son camp, Jhon Arias remonte 30 mètres avant de lancer parfaitement Cordoba dans la profondeur. L'attaquant repousse Bruno Fernandes avant de déclencher un tir puissant mais Diogo Costa repousse après une belle parade.

01:45 - Puerta ne cadre pas non plus Le milieu colombien Puerta s'avance dans l'axe du terrain mais n'est pas attaqué et finit par déclencher un tir puissant du gauche, sauf qu'il manque un peu son geste et envoie le cuir bien loin du but gardé par Diogo Costa.

01:43 - Fernandes frappe de loin En bonne position à environ 30 mètres du but adverse, dans l'axe, Bruno Fernandes décide de frapper et envoie un ballon puissant... loin du cadre.

01:42 - Ronaldo discret jusqu'ici Mis à part un bon contrôle réussi tout à l'heure, Cristiano Ronaldo se fait pour l'instant très discret dans cette rencontre Colombie - Portugal comptant pour la Coupe du monde 2026.

01:39 - Diaz tente encore sa chance Depuis son aile gauche favorite, Luis Diaz déclenche une frappe croisée puissante mais il n'attrape pas le cadre cette fois.

01:37 - Frayeur dans la défense portugaise Une longue touche de Puerta, le milieu de terrain colombien, sème le trouble dans la défense du Portugal mais les coéquipiers de Cristiano Ronaldo finissent par s'en sortir.

01:35 - Coup franc gâché par le Portugal John Arias commet une première faute sur Nuno Mendes et envoie le latéral du PSG dans les airs le long de la ligne de touche. Cela offre un premier coup franc excentré aux Portugais, mais l'opportunité est gâchée par une combinaison ratée des joueurs de Roberto Martinez.

01:32 - Cordoba fait déjà trembler la Portugal Luis Diaz se défait une première fois de Joao Cancelo dans son aile gauche avant de tirer. Le ballon est détourné par un défenseur portugais mais retombe sur Cordoba au point de penalty. L'attaquant colombien reprend de la tête comme il peut, mais c'est au-dessus du but de Diogo Costa !

01:31 - C'est parti pour ce Colombie - Portugal ! M. Faghani siffle le coup d'envoi de ce Colombie - Portugal, dernier choc de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 ! Ce sont les Colombiens qui engagent, dans un stade de Miami où beaucoup de supporters sud-américains sont présents, même si on peut voir aussi des maillots d'un certain Cristiano Ronaldo...

01:26 - Un arbitre irano-australien au sifflet Ce match Colombie - Portugal sera arbitré par Alireza Faghani, un arbitre international irano-australien de football. Le coup d'envoi sera donné dans quatre minutes désormais.

01:22 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de la Colombie et du Portugal pénètrent sur la pelouse du stade de Miami pour leur dernier match de poules dans cette Coupe du monde 2026 ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes en Floride.

01:17 - Le Portugal a eu du mal à s'entraîner La préparation de la sélection du Portugal pour ce troisième match de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 contre la Colombie n'a pas été très simple. Jeudi, un orage a interrompu la séance de la Seleção, ce qui était déjà arrivé une fois durant la compétition précédemment. Mais le sélectionneur Roberto Martinez n'a pas voulu s'en plaindre ni se trouver des excuses. "On a commencé à préparer le match contre la Colombie en mars. Et on a eu 13 entraînements à Miami pour s'habituer au climat, différent des conditions en Europe, a-t-il assuré samedi en conférence de presse. S'il y a un match pour lequel on a eu le temps de se préparer, en dépit des tempêtes, c'est celui-ci. Ne pas sortir pour l'entraînement ne veut pas dire que tu ne t'es pas préparé."

01:11 - Quelle suite pour la Colombie et le Portugal ? Le Portugal et la Colombie se disputeront la première place du groupe K dans quelques minutes, mais pas besoin de grands calculs pour comprendre qu’un nul ne suffira pas aux hommes de Roberto Martinez ce soir. Seule une victoire leur offrira la première place et un 16es de finale a priori plus simple. Le premier du groupe affrontera l’un des meilleurs troisièmes quand son dauphin jouera le deuxième du groupe L, qui sera la Croatie.

01:05 - Portugal-Martinez: "On doit y aller étape par étape" En conférence de presse samedi avant ce match contre la Colombie dans la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a affiché sa confiance pour le match contre l'équipe sud-américaine mais aussi pour la suite de la compétition: "Il faut comprendre que pour aller en finale de la Coupe du monde, il faut être très impliqué et avoir le talent pour pouvoir battre les meilleures équipes. Notre effectif a tout ça, a assuré l'entraîneur espagnol. On doit y aller étape par étape. On parle de chose générale, là, et on n'a pas la main sur tout. Nous, on doit s'appliquer à ce qu'on peut contrôler : accomplir un match contre une bonne équipe comme la Colombie."

00:58 - Portugal: Ronaldo a battu plusieurs records Cristiano Ronaldo a été au centre des critiques après le premier match du Portugal dans cette Coupe du monde 2026 contre la RD Congo (1-1). Mais le capitaine portugais a parfaitement répondu en inscrivant un doublé contre l'Ouzbékistan (5-0). Avec ces deux buts, il a fait taire la presse portugaise (et internationale) momentanément, devenant le premier joueur à marquer au moins un but dans six éditions d'une Coupe du monde. Il a atteint la barre des dix buts au total et dépassé le regretté Eusébio, auteur de neuf réalisations, pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du Monde. À 41 ans et 138 jours, il est aussi devenu le deuxième joueur le plus âgé à marquer en Coupe du Monde, derrière Roger Milla, buteur à 42 ans et 39 jours (1994).