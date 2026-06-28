Algérie - Autriche : les Verts verront les seizièmes après un match fou contre l'Autriche, le résumé
Au terme d'un scénario complètement fou, l'Algérie et l'Autriche se sont neutralisées (3-3) dans un match riche en rebondissements, marqué par deux buts dans le temps additionnel. Un résultat qui qualifie les deux sélections pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
06:50 - L'interview de Belgahli (vidéo)
Revivez l'interview post-match de Belghali
???????? Rafik Belghali : "On a le mental pour revenir au score, on est capable de faire des choses comme ça !"#beINFWC2026 pic.twitter.com/F8ht6FJPhV— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2026
06:42 - Le résumé, un thriller à six buts
Et dire que beaucoup redoutaient un pacte de non-agression entre l'Algérie et l'Autriche pour conclure cette phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Certains imaginaient un triste 0-0, quelques passes latérales, deux ou trois bâillements dans les tribunes et une qualification commune sans la moindre prise de risque. Raté ! Les vingt-deux acteurs ont manifestement oublié de lire le scénario. À la place, ils ont offert un véritable feu d'artifice offensif, probablement le match le plus débridé et rocambolesque de ce Mondial. Un festival de rebondissements où le suspense n'a quitté personne jusqu'au coup de sifflet final.
Menée à deux reprises, l'Algérie a surtout affiché un caractère remarquable. Arnautovic avait ouvert le score en se présentant seul face à Benbot (28e, 0-1), avant que Belghali ne remette les deux équipes à égalité juste avant la pause au terme d'un superbe numéro individuel (45e, 1-1). Au retour des vestiaires, Sabitzer redonnait l'avantage aux Autrichiens, parfaitement servi par Laimer (55e, 1-2).
Mais, loin de sombrer, les hommes de Vladimir Petkovic répliquaient immédiatement grâce à un tir croisé de Mahrez, idéalement lancé par Aouar (60e, 2-2). Les Fennecs auraient même pu prendre les devants plus tôt, mais Chaïbi est tombé à deux reprises sur un excellent Schlager (40e, 54e). Le public de l'Arrowhead Stadium en avait déjà eu pour son argent avant que le temps additionnel ne fasse complètement exploser le compteur d'émotions.
Alors que tout laissait penser que les Algériens allaient faire tourner le ballon pour préserver un nul qui arrangeait tout le monde, ils décidaient soudainement d'accélérer. Bien leur en prit : Aouar délivrait une nouvelle passe décisive et Mahrez, dans un angle fermé, faisait chavirer les supporters algériens (93e, 3-2). Pendant quelques dizaines de secondes, les Fennecs tenaient leur revanche, quarante-quatre ans après le « match de la honte », en éliminant virtuellement l'Autriche.
Sauf que cette rencontre avait visiblement décidé de défier toutes les lois du scénario. À peine le temps de célébrer que Kalajdzic, fraîchement entré en jeu, surgissait de la tête sur un centre de Gregoritsch pour égaliser immédiatement (93e, 3-3). En l'espace d'une minute, l'Autriche passait de l'élimination à la qualification. À ce stade, même les scénaristes hollywoodiens auraient trouvé l'intrigue un peu exagérée. Au final, ce spectaculaire 3-3 fait le bonheur des deux sélections, qualifiées pour les seizièmes de finale.
Les spectateurs de Kansas City auront assisté à l'un des plus beaux spectacles de cette Coupe du monde. En revanche, les entraîneurs, eux, auront probablement revu la rencontre les mains sur les yeux tant les largesses défensives furent nombreuses. Car face à l'Espagne pour l'Autriche et à la Suisse pour l'Algérie, il faudra défendre un peu mieux, sous peine de vivre la suite de vivre les huitièmes de finale à la maison.
06:16 - Classement final de Groupe J
Après ce match nul entre l'Algérie ci dessous le classement final du Groupe J
- 1. Argentine 9 pts (+7)
- 2. Autriche 4 pts (0)
- 3. Algérie 4 pts (-2)
- 4. Jordanie 0 pt (-5)
06:08 - Les dernièrs seizièmes de finale connus
Les derniers seizièmes de finale sont connus. L'Algérie affrontera la Suisse alors que l'Autriche défiera l'Espagne
06:02 - L'Algérie se qualifie pour les seizièmes après un scénario rocambolesque, le résumé
Au terme d'un scénario complètement fou, l'Algérie et l'Autriche se sont quittées sur un spectaculaire match nul (3-3). Les deux équipes ont livré une rencontre riche en rebondissements, marquée par deux buts inscrits dans le temps additionnel. Ce résultat permet finalement aux Fennecs et aux Autrichiens de décrocher leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.
06:00 - 96' - KALAZDIC SAUVE L'AUTRICHE (3-3)
Egalisation autrichienne au bout du temps additionnel sur une reprise de Kaladzic (3-3); Quel scnéraio de folie !
05:57 - MAHREZ PLANTE L'AUTRICHE (3-2)
Quel scénario de folie, Riyad Mahrez parvient à marquer le troisième but des Algériens au bout du temps additionnel sur cette belle frappe croisée. L'Autriche est éliminée pour l'instant
05:49 - 88' - Les Algériens sereins
Les dernières minutes de cette rencontre nous offrent des passes à dix avec une équipe d'Algérie qui monopolise entièrement le ballon
05:47 - 84' - Coup franc mal exécuté
Alors que Mahrez avait la possibilité de tirer un bon coup franc, il essaye de le jouer en deux temps avec Bentaleb. Le centre du milieu Lillois ne trouver personne dans la surface
05:44 - 82' - L'Autriche ne prend plus de risques
Les Autrichiens laissent jouer les Algériens et ne prennent aucun risque dans ces dernières minutes
05:40 - Le but de Mahrez (vidéo)
A 35 ans, Riyad Mahrez marque son premier but en Coupe du Monde
[⚽️ VIDÉO BUT] ???? #ALGAUT— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2026
???????????? Riyad Mahrez surgit et relance l'Algérie dans un match complètement fou !
???? Les Fennecs ne lâchent rien !
???? Algérie 2-2 Autriche#beINFWC2026 #FIFAWorldCup https://t.co/dFtH1TOH6X
05:40 - Le but de Sabitzer (vidéo)
Revivez le deuxième but autrichien marqué par Sabitzer
[⚽️ VIDÉO BUT] ???? #ALGAUT— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2026
???????????? Sabitzer redonne l'avantage à l'Autriche et rapproche l'Algérie de la sortie !
???? Algérie 1-2 Autriche#beINFWC2026 #FIFAWorldCup https://t.co/HFsNgQiX65
05:37 - 71' - Trois changements chez les Verts
Vladimir Petkovic apporte du sang frais du côté des Verts. Entrées d'Aït Nouri, Belaïd et Chergui et sorties de Hadjam, Gouiri et Belghali
05:32 - 67' - Tête de Danso
Les Algériens subissent depuis l'égalisation à l'image de cette jolie de tête de Kevin Danso, sans danger néanmoins pour les Verts
05:28 - 64' - Belle frappe de Seiwald
Très belle frappe enroulée de Seiwald de vingt mètres, elle passe tout juste à côté des buts de Benbot
L’Algérie et l’Autriche s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche 28 juin, à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, à l’occasion de la 3e journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi, prévu à 4h heure française, sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports 2.