Algérie - Autriche : les Verts verront les seizièmes après un match fou contre l'Autriche, le résumé

???????? Rafik Belghali : "On a le mental pour revenir au score, on est capable de faire des choses comme ça !" #beINFWC2026 pic.twitter.com/F8ht6FJPhV

06:42 - Le résumé, un thriller à six buts

Et dire que beaucoup redoutaient un pacte de non-agression entre l'Algérie et l'Autriche pour conclure cette phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Certains imaginaient un triste 0-0, quelques passes latérales, deux ou trois bâillements dans les tribunes et une qualification commune sans la moindre prise de risque. Raté ! Les vingt-deux acteurs ont manifestement oublié de lire le scénario. À la place, ils ont offert un véritable feu d'artifice offensif, probablement le match le plus débridé et rocambolesque de ce Mondial. Un festival de rebondissements où le suspense n'a quitté personne jusqu'au coup de sifflet final.

Menée à deux reprises, l'Algérie a surtout affiché un caractère remarquable. Arnautovic avait ouvert le score en se présentant seul face à Benbot (28e, 0-1), avant que Belghali ne remette les deux équipes à égalité juste avant la pause au terme d'un superbe numéro individuel (45e, 1-1). Au retour des vestiaires, Sabitzer redonnait l'avantage aux Autrichiens, parfaitement servi par Laimer (55e, 1-2).

Mais, loin de sombrer, les hommes de Vladimir Petkovic répliquaient immédiatement grâce à un tir croisé de Mahrez, idéalement lancé par Aouar (60e, 2-2). Les Fennecs auraient même pu prendre les devants plus tôt, mais Chaïbi est tombé à deux reprises sur un excellent Schlager (40e, 54e). Le public de l'Arrowhead Stadium en avait déjà eu pour son argent avant que le temps additionnel ne fasse complètement exploser le compteur d'émotions.

Alors que tout laissait penser que les Algériens allaient faire tourner le ballon pour préserver un nul qui arrangeait tout le monde, ils décidaient soudainement d'accélérer. Bien leur en prit : Aouar délivrait une nouvelle passe décisive et Mahrez, dans un angle fermé, faisait chavirer les supporters algériens (93e, 3-2). Pendant quelques dizaines de secondes, les Fennecs tenaient leur revanche, quarante-quatre ans après le « match de la honte », en éliminant virtuellement l'Autriche.

Sauf que cette rencontre avait visiblement décidé de défier toutes les lois du scénario. À peine le temps de célébrer que Kalajdzic, fraîchement entré en jeu, surgissait de la tête sur un centre de Gregoritsch pour égaliser immédiatement (93e, 3-3). En l'espace d'une minute, l'Autriche passait de l'élimination à la qualification. À ce stade, même les scénaristes hollywoodiens auraient trouvé l'intrigue un peu exagérée. Au final, ce spectaculaire 3-3 fait le bonheur des deux sélections, qualifiées pour les seizièmes de finale.

Les spectateurs de Kansas City auront assisté à l'un des plus beaux spectacles de cette Coupe du monde. En revanche, les entraîneurs, eux, auront probablement revu la rencontre les mains sur les yeux tant les largesses défensives furent nombreuses. Car face à l'Espagne pour l'Autriche et à la Suisse pour l'Algérie, il faudra défendre un peu mieux, sous peine de vivre la suite de vivre les huitièmes de finale à la maison.