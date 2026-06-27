Algérie - Autriche : un nul arrangerait tout le monde, mais..., heure et chaîne tv
L'équipe d'Algérie affronte l'Autriche cette nuit en clôture de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Les Verts n'ont besoin que d'un point pour valider leur qualification, mais l'historique entre les deux sélections pourrait bien peser dans la balance.
21:01 - Enjeu capital
L’Algérie et l’Autriche se retrouvent dans la nuit de samedi à dimanche (04h00, heure française) à l’Arrowhead Stadium, à Kansas City, pour la troisième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Le duel oppose deux équipes à trois points chacune, avec l’Autriche deuxième grâce à une différence de buts de zéro contre -2 pour les Fennecs algériens. Un match nul qualifierait les deux équipes, mais c’est l’Autriche qui terminerait deuxième grâce à une meilleure différence de buts. Une deuxième place qui ressemble déjà à un cadeau empoisonné, avec l’Espagne comme adversaire potentiel en seizième de finale.
La rencontre s’inscrit dans un contexte historique fort de la Coupe du monde 2026. Quarante-quatre ans après le match de la honte de Gijón, les deux nations se retrouvent dans un match chargé de mémoire. Ce souvenir explique aussi la règle instaurée par la FIFA imposant des dernières journées jouées simultanément afin d’éviter toute suspicion de résultat arrangé.
L’Algérie et l’Autriche s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche 28 juin, à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, à l’occasion de la 3e journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi, prévu à 3h heure française, sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports 1.