DIRECT. Algérie - Autriche : Belghali redonne le moral aux Verts, suivez le match de la Coupe du Monde 2026
Contre toute attente, la première période entre l'Algérie et l'Autriche comptant pour le match de Groupe J de la Coupe du Monde 2026 a offert un spectacle rythmé et ouvert. Arnautovic a ouvert le score pour les Autrichiens, avant que Belghali ne remette les compteurs à égalité juste avant la pause (1-1).
05:17 - 55' - BUT SABITZER (2-1)
Après une remontée de balle rapide, Konrad Laimer centre fort dans la surface, Sabitzer surgit en plein axe et trompe Benbot d'une frappe limpide. 2-1 pour l'Autriche
05:16 - 54' - Tir cadré de Chaïbi
Le milieu algérien voulait s'appliquer sur son tir, c'était cadré mais le tir était trop tendre pour tromper le portier autrichien.
05:14 - 51' - Quelques déchets
Avec la fatigue, les joueurs des deux équipes sont moins précis dans leurs passes à l'image d'une passe de Bensebaini complètement manquée pour Mandi, alors que les deux joueurs étaient seuls
05:10 - 47' - Trois changements autrichiens
Ralf Ranginick a procédé à trois changements à la pause. Sorties de Arnautovic, X. Schlager et Schmid et entrées de Gregoritsch, Grilittsch et Wanner
05:01 - Le joli but de Belghali (vidéo)
Revivez le but marqué par Rafik Belghali
[⚽️ VIDÉO BUT] ???? #ALGAUT— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2026
???????????? OLALA la merveille de Belghali !!
???????? Un superbe solo sur le côté qui qualifie pour l'instant l'Algérie !
???? Algérie 1-1 Autriche#beINFWC2026 #FIFAWorldCuphttps://t.co/ebeikTxiE2
04:58 - Le but d'Arnautovic (vidéo)
Après une sortie hasardeuse de Benbot, Arnautovic ouvre le score
[⚽️ VIDÉO BUT] ???? #ALGAUT— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2026
???????????? Marko Arnautovic frappe et place l'Algérie au bord de l'élimination !
???????????? Les Fennecs n'ont plus le choix, ils doivent réagir pour rester dans la compétition !#beINFWC2026 #FIFAWorldCuphttps://t.co/oktS0f4R2X
04:50 - Mi-temps à Kansas City (1-1)
Première période très plaisante entre l'Algérie et l'Autriche. Alors qu'on s'attendait à un match fermé, les deux sélections se sont crées plusieurs occasions et n'hésitent à prendre des risques. Belghali a répondu à un but d'Arnautovic pour remettre le score de parité (1-1) juste avant la pause.
04:46 - 45' - SUPERBE BUT DE BELGHALI (1-1)
Le latéral algérien remet l'Algérie à l'endroit en marquant un but sur une frappe à bout portant après une percée du côté droit et deux crochets qui lui ont permis d'éliminer trois défenseurs adverses. 1-1 entre les deux équipes.
04:44 - 44' - Frappe en pivot de Maza
Encore une belle occasion pour Ibrahim Maza qui profite d'un ballon repoussé dans la surface pour frapper en pivot mais Schlager est sur la trajectoire
04:40 - 40' - Poteau pour Chaïbi
Frappe tendue de Fares Chaïbi sur une passe de Belgahli, le gardien adverse semblait battu mais le ballon heurte le poteau. Grosse occasion pour l'Algérie
04:40 - 39' - Centre manqué de Gouiri
Alors qu'il a largement le temps d'ajuster sa passe, Amine Gouiri manque complètement son centre dans la surface. Le ballon sort en six mètres
04:37 - 36' - Frappe de Maza
Après un double contact dans la surface, Ibrahim Maza se retrouve dans un angle fermé mais il tente quand même une frappe. Son tir se termine dans le petit filet extérieur
04:34 - 35' - Aouar trop discret
On voit trop peu Houssem Aouar dans cette première période, peu d'appels tranchants, peu de propositions de passes et de dézonage
04:33 - 33' - Frappe croisée de Belghali
Le latéral algérien arrive à emmener un ballon dans la surface et arme une belle frappe croisée. Ca passe de peu à côté du cadre des buts autrichiens
L’Algérie et l’Autriche s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche 28 juin, à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, à l’occasion de la 3e journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi, prévu à 4h heure française, sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports 2.