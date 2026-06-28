DIRECT. Algérie - Autriche : Belghali redonne le moral aux Verts, suivez le match de la Coupe du Monde 2026

Contre toute attente, la première période entre l'Algérie et l'Autriche comptant pour le match de Groupe J de la Coupe du Monde 2026 a offert un spectacle rythmé et ouvert. Arnautovic a ouvert le score pour les Autrichiens, avant que Belghali ne remette les compteurs à égalité juste avant la pause (1-1).

Algérie 1 : 1 Autriche

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05:17 - 55' - BUT SABITZER (2-1) Après une remontée de balle rapide, Konrad Laimer centre fort dans la surface, Sabitzer surgit en plein axe et trompe Benbot d'une frappe limpide. 2-1 pour l'Autriche 05:16 - 54' - Tir cadré de Chaïbi Le milieu algérien voulait s'appliquer sur son tir, c'était cadré mais le tir était trop tendre pour tromper le portier autrichien. 05:14 - 51' - Quelques déchets Avec la fatigue, les joueurs des deux équipes sont moins précis dans leurs passes à l'image d'une passe de Bensebaini complètement manquée pour Mandi, alors que les deux joueurs étaient seuls 05:10 - 47' - Trois changements autrichiens Ralf Ranginick a procédé à trois changements à la pause. Sorties de Arnautovic, X. Schlager et Schmid et entrées de Gregoritsch, Grilittsch et Wanner 05:08 - Début de seconde période ! C'est reparti pour le second acte entre l'Algérie et l'Autriche. 05:01 - Le joli but de Belghali (vidéo) Revivez le but marqué par Rafik Belghali [⚽️ VIDÉO BUT] ???? #ALGAUT

???????????? OLALA la merveille de Belghali !!

????‍???? Un superbe solo sur le côté qui qualifie pour l'instant l'Algérie !

???? Algérie 1-1 Autriche#beINFWC2026 #FIFAWorldCuphttps://t.co/ebeikTxiE2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2026 04:58 - Le but d'Arnautovic (vidéo) Après une sortie hasardeuse de Benbot, Arnautovic ouvre le score [⚽️ VIDÉO BUT] ???? #ALGAUT

???????????? Marko Arnautovic frappe et place l'Algérie au bord de l'élimination !

???????????? Les Fennecs n'ont plus le choix, ils doivent réagir pour rester dans la compétition !#beINFWC2026 #FIFAWorldCuphttps://t.co/oktS0f4R2X — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2026 04:50 - Mi-temps à Kansas City (1-1) Première période très plaisante entre l'Algérie et l'Autriche. Alors qu'on s'attendait à un match fermé, les deux sélections se sont crées plusieurs occasions et n'hésitent à prendre des risques. Belghali a répondu à un but d'Arnautovic pour remettre le score de parité (1-1) juste avant la pause. 04:46 - 45' - SUPERBE BUT DE BELGHALI (1-1) Le latéral algérien remet l'Algérie à l'endroit en marquant un but sur une frappe à bout portant après une percée du côté droit et deux crochets qui lui ont permis d'éliminer trois défenseurs adverses. 1-1 entre les deux équipes. 04:44 - 44' - Frappe en pivot de Maza Encore une belle occasion pour Ibrahim Maza qui profite d'un ballon repoussé dans la surface pour frapper en pivot mais Schlager est sur la trajectoire 04:40 - 40' - Poteau pour Chaïbi Frappe tendue de Fares Chaïbi sur une passe de Belgahli, le gardien adverse semblait battu mais le ballon heurte le poteau. Grosse occasion pour l'Algérie 04:40 - 39' - Centre manqué de Gouiri Alors qu'il a largement le temps d'ajuster sa passe, Amine Gouiri manque complètement son centre dans la surface. Le ballon sort en six mètres 04:37 - 36' - Frappe de Maza Après un double contact dans la surface, Ibrahim Maza se retrouve dans un angle fermé mais il tente quand même une frappe. Son tir se termine dans le petit filet extérieur 04:34 - 35' - Aouar trop discret On voit trop peu Houssem Aouar dans cette première période, peu d'appels tranchants, peu de propositions de passes et de dézonage 04:33 - 33' - Frappe croisée de Belghali Le latéral algérien arrive à emmener un ballon dans la surface et arme une belle frappe croisée. Ca passe de peu à côté du cadre des buts autrichiens LIRE PLUS

L’Algérie et l’Autriche s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche 28 juin, à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, à l’occasion de la 3e journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi, prévu à 4h heure française, sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports 2.