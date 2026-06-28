DIRECT. Jordanie - Argentine : suivez le match de la Coupe du monde 2026

Ce dimanche 28 juin à 1h30, l'Argentine dispute son 3e et dernier match de poules dans cette Coupe du monde 2026. Opposée à la Jordanie, l'Albiceleste sera privée de Lionel Messi, remplaçant au coup d'envoi. Suivez le match en direct.

En direct

03:42 - De nouveaux 16es connus ! Avec le dénouement du groupe K, de nouvelles affiches des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 sont connues : Portugal - Croatie

Colombie - Ghana

03:21 - "Il n'existe pas une seule façon pour gagner" En conférence de presse, Lionel Scaloni est revenu sur le niveau des nations dans cette Coupe du monde 2026. Pour le sélectionneur argentin, son équipe saura s'adapter : "Nous avons vu récemment des rencontres très disputées, comme celle entre l’Australie et le Paraguay, deux équipes particulièrement difficiles à manœuvrer, qui ont fini par se neutraliser tout en validant leur qualification. Ce type de match montre qu’elles seront compliquées à affronter pour n’importe quel adversaire. Dans ce contexte, il est important de rester fidèle à son identité. On peut ajuster certains détails en fonction de l’adversaire, mais il est difficile de modifier totalement une manière de jouer qui définit une équipe. Le football a toujours montré qu’il n’existe pas une seule méthode pour gagner, et cette Coupe du monde confirme qu’il y en a plusieurs, toutes capables d’aboutir à des résultats".

03:12 - Terminer en beauté Éliminés de la Coupe du monde 2026, les Jordaniens ont l'occasion de quitter le Mondial d’une belle manière avec une victime de choix : l'Argentine.

03:00 - H - 1 ! Le coup d'envoi de Jordanie - Argentine sera donné dans 60 minutes, à 4h. #FIFAWorldCup

Grupo J - Fecha 3

#Jordania - #argentina

Dallas Stadium

23.00

István Kovács

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Todos juntos, otra vez! pic.twitter.com/0aSubZ9FXZ — Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026

02:47 - La compo de la Jordanie Pour tenter de créer l'exploit face aux champions du Monde, Jamal Sellami a concocté un 4-3-3 : Abulaila (G) - Nasib, Abu Dahab, Al Arab, Haddad - Al Rashdan, Al Rawadbeh, Abu Taha - Olwan, Al Fakhouri, Azaizeh.

02:39 - Messi sur le banc, le onze argentin Les compositions du match Jordanie - Argentine sont tombées ! Du côté des champions du Monde, Lionel Messi est absent comme prévu, remplacé par Julian Alvarez. L'attaquant évoluera dans une pointe à deux avec Lautaro Martinez. Le jeune Nico Paz est également titulaire dans un milieu avec Paredes, Palacios et Lo Celso. Voici la composition de l'Albiceleste : E.Martinez (G) - G.Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico - Lo Celso, Palacios, Paredes, N.Paz - L.Martinez, J.Alvarez.

02:16 - Le vestiaire argentin est prêt ! Cette nuit, l'Albiceleste affrontera la Jordanie avec le maillot extérieur. #FIFAWorldCup



Los colores que unen a un país entero, listos



Una piel que es una verdadera obra de arte pic.twitter.com/jPq6B6Twy8 — Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026

01:54 - Le parcours de l'Argentine jusqu'en finale Qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, l'Argentine a un parcours abordable : 16es : Cap-Vert

8es : Égypte

1/4 : Colombie

1/2 : Brésil

Finale : Allemagne/France/Espagne

01:27 - Un quatuor inédit pour mener l'Argentine C'est officiel : Lionel Messi va démarrer Jordanie - Argentine sur le banc. Julian Alvarez devrait évoluer à la pointe de l'attaque argentine devant le trio Giuliano Simeone-Nico Paz-Giovanni Lo Celso.

00:54 - Un match frustrant pour la Jordanie Mardi, la Jordanie menait 1-0 face à l'Algérie jusqu'à la 69e minute de jeu avant de s'écrouler. Si Benbouali a remis les deux nations à égalité, Amine Gouiri a inscrit le but de la victoire pour les Fennecs, synonyme d'élimination pour les Jordaniens.

00:26 - Une énorme statue à l'effigie de Messi ! En Patagonie, une énorme statue de Lionel Messi a été inaugurée à Cutral Co. L'oeuvre mesure pas moins de 26 mètres avec le maillot de l'Argentine sur ses épaules. An 85-foot statue of Lionel Messi has been unveiled in Cutral Có, a remote town in Argentina



This surpasses the 70-foot Messi statue in India that was unveiled last December



: @SkySportsNews pic.twitter.com/N2OZwQqC0e — TSN (@TSN_Sports) June 25, 2026

27/06/26 - 23:52 - Le calendrier du groupe J Ce soir, la poule J sera la dernière à connaître son dénouement dans cette Coupe du monde 2026. Voici les deux dernières rencontres : Algérie - Autriche : dimanche 28 juin à 4h

Jordanie - Argentine : dimanche 28 juin à 4h

27/06/26 - 23:24 - Large turnover pour l'Argentine, les compos probables Alors que le match a lieu dans près de quatre heures, on en sait plus sur les compositions probables de Jordanie - Argentine, sans oublier que Lionel Messi va débuter ce match sur le banc : Jordanie : Abulaila (G) - Nasib, Al-Arab, Abu Dahab - Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha - Olwan, Al-Tamari, Al-Fakhouri.

Abulaila (G) - Nasib, Al-Arab, Abu Dahab - Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha - Olwan, Al-Tamari, Al-Fakhouri. Argentine : E. Martinez (G) - Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico - G.Simeone, Lo Celso, Palacios, N.Gonzalez - J.Alvarez, N.Paz.

27/06/26 - 22:50 - Un match sans enjeu sportif Ce match Jordanie - Argentine n'a pas d'enjeu ce soir. Si les Argentins sont assurés de terminer la phase de poules à la première place, les Jordaniens sont déjà éliminés après deux défaites (3-1 contre l'Autriche et 2-1 face à l'Algérie).

27/06/26 - 22:12 - L'Argentine connaît déjà son adversaire en 16es ! Depuis ce matin, l'Argentine en sait plus sur la phase à élimination directe. Qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, les Argentins affronteront le 2e de la poule H, soit le Cap Vert. Le match aura lieu samedi prochain, le 4 juillet à 00h.

27/06/26 - 21:41 - L'Albiceleste en tête, le classement Avant les rencontres de la troisième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026, voici le classement : Argentine : 6 points Autriche : 3 points Algérie : 3 points Jordanie : 0 point

27/06/26 - 21:13 - L'Argentine déjà qualifiée Après leurs deux victoires face à l'Algérie (3-0) et contre l'Autriche (2-0), les champions du monde argentins occupent la première place du groupe J de la Coupe du monde 2026 avant d'affronter la Jordanie.

27/06/26 - 20:35 - Messi remplaçant au coup d'envoi Lionel Scaloni l'a annoncé ce vendredi : Lionel Messi ne commencera pas le troisième match de l'Argentine à la Coupe du monde. Meilleur buteur de la compétition avec cinq buts, et désormais meilleur buteur aussi de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 réalisations, l'Argentin débutera sur le banc. "C'est un plaisir que vous me posiez la question et merci à vous d'être venu, a d'abord répondu Scaloni face au plus vieux journaliste accrédité. Quand je jouais en Argentine, je ne me lassais pas de vous regarder. Alors je vais répondre à votre question : Leo sera sur le banc, mais je réponds parce que c'est vous, sinon je l'aurais esquivée. Il entrera après (en seconde période)", a déclaré le sélectionneur de l'Albiceleste.