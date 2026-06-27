Jordanie - Argentine : sans Messi, l'Albiceleste vise une troisième victoire au Mondial, heure et chaîne TV
Ce dimanche 28 juin à 1h30, l'Argentine dispute son 3e et dernier match de poules dans cette Coupe du monde 2026. Opposée à la Jordanie, l'Albiceleste sera privée de Lionel Messi, remplaçant au coup d'envoi.
21:13 - L'Argentine déjà qualifiée
Après leurs deux victoires face à l'Algérie (3-0) et contre l'Autriche (2-0), les champions du monde argentins occupent la première place du groupe J de la Coupe du monde 2026 avant d'affronter la Jordanie.
20:35 - Messi remplaçant au coup d'envoi
Lionel Scaloni l'a annoncé ce vendredi : Lionel Messi ne commencera pas le troisième match de l'Argentine à la Coupe du monde. Meilleur buteur de la compétition avec cinq buts, et désormais meilleur buteur aussi de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 réalisations, l'Argentin débutera sur le banc. "C'est un plaisir que vous me posiez la question et merci à vous d'être venu, a d'abord répondu Scaloni face au plus vieux journaliste accrédité. Quand je jouais en Argentine, je ne me lassais pas de vous regarder. Alors je vais répondre à votre question : Leo sera sur le banc, mais je réponds parce que c'est vous, sinon je l'aurais esquivée. Il entrera après (en seconde période)", a déclaré le sélectionneur de l'Albiceleste.
20:00 - Sur quelle chaîne regarder Jordanie - Argentine ?
Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Jordanie - Angleterre, rencontre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Détentrice en intégralité des droits TV du Mondial, la chaîne Bein Sports 2 diffusera la rencontre.
Comme pour tous les matchs de la Coupe du monde 2026, la rencontre Jordanie - Argentine sera diffusée en direct ce dimanche 28 juin à 4h par beIN Sports 2.