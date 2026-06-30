DIRECT, France - Suède : la compo va tomber et il y a des changements ! Heure du match de la Coupe du monde

FRANCE - SUEDE. L'équipe de France affronte la Suède en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 ce mardi 30 juin du côté de New York.

L'essentiel

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20:49 - Rabiot veut "donner du baume au cœur" à Deschamps lors de la Coupe du monde 2026 Adrien Rabiot a décrit l'émotion du groupe à l'annonce du décès de la mère de Deschamps : "Il y a eu un choc. On est contents de le retrouver." Le milieu de terrain espère que les victoires à venir permettront au sélectionneur d'"oublier un peu" ce qu'il traverse.

20:35 - Que mangent les Bleus à la Coupe du monde 2026 ? Comme la plupart des grandes nations, la France dispose d'un chef attitré pour l'ensemble de la compétition. ????‍???? Xavier Rousseau, chef cuisinier de l'Équipe de France, nous présente à quoi ressemble le buffet des Bleus ????️



À table ! ???? pic.twitter.com/7eqbg30KYw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

20:21 - Deschamps confirme que Mbappé est "très bien" physiquement et mentalement avant France - Suède "Kylian est très bien au niveau physique et mental. Il veut faire de grandes choses avec la France et y arrive pour l'instant", a affirmé le sélectionneur. Sur le statut de favori, Deschamps a relativisé, citant l'Espagne et "trois ou quatre autres équipes" au même rang.

20:07 - Potter veut que la Suède soit "une menace" et pas seulement défensive à la Coupe du monde 2026 Le sélectionneur suédois Graham Potter a reconnu la supériorité française : "Les Bleus ont les meilleurs joueurs offensifs du monde." Mais il a prévenu : "Nous ne pouvons pas simplement défendre pendant 90 minutes. Nous devons répondre par le collectif et être une menace."

19:49 - Deschamps gère l'alternance Barcola-Doué pour la Coupe du monde 2026 Sur le choix entre les deux attaquants, Deschamps a expliqué : "Les profils de joueurs amènent à avoir de la dangerosité dans des domaines différents." Il a précisé que la décision dépend "des circonstances de match" et que les deux seront utilisés au cours du tournoi.

19:30 - Qui pour affronter la France ou la Suède en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 ? Dans la nuit de lundi à mardi, le Paraguay a éliminé l'Allemagne aux tirs au but (1-1, 3-4). C'est l'une des plus grandes surprises de cette Coupe du monde 2026.

19:16 - La composition probable de la Suède pour défier la France Comme depuis le début de cette Coupe du monde, le défenseur central Victor Lindelöf devrait porter le brassard de capitaine des Blågult. Widell Zetterstrom - Bernhardsson, Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson, Stroud - Karlstrom, Ayari - Elanga, Gyokeres - Isak.

18:52 - Quelles cotes pour ce France - Suède ? D'une manière logique, les opérateurs de sportifs donnent un large avantage aux Bleus dans ce seizième de finale du Mondial. Betclic : France (1.27) - Nul (6.40) - Suède (11.50)

Winamax : France (1.25) - Nul (6.25) - Suède (10.00)

Unibet : France (1.27) - Nul (6.40) - Suède (11.50)

Parions Sport : France (1.27) - Nul (6.00) - Suède (11.00)

18:42 - Potter tempère les espoirs suédois : "C'est déjà très bien pour nous d'être là" Le sélectionneur anglais de la Suède a tenu à relativiser les ambitions de son équipe avant les seizièmes de finale. "On sera prêts, on se battra, on fera de notre mieux", a-t-il ajouté pour cadrer les attentes des supporters avant le 16e de finale France - Suède.

18:37 - Vers deux surprises dans la composition des Bleus pour France - Suède Pour ce premier match à élimination directe de cette Coupe du monde 2026, Didier Deschamps devrait, selon plusieurs médias, changer l'intégralité de son côté gauche. Auteurs de bonnes prestations, Lucas Digne et Bradley Barcola seraient récompensés au détriment de Théo Hernandez et Désiré Doué. À noter, William Saliba et Adrien Rabiot, ménagés pour le dernier match de la phase de groupes, sont bien partis pour retrouver une place parmi les titulaires. L'équipe probable de la France face à la Suède : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé (cap.).

18:36 - Le sélectionneur de la Suède place son équipe dans un rôle d'outsider Graham Potter a reconnu d'emblée que ses joueurs seraient "outsiders" face à n'importe quel adversaire. "Peu importe contre qui on tombera, ce sera une grande équipe. C'est la Coupe du monde, c'est le défi qui nous attend", a-t-il déclaré avant France - Suède.

18:31 - Derrière, la Suède montre de sérieuses failles défensives contre les grandes équipes La déroute face aux Pays-Bas a mis en lumière les lacunes défensives suédoises : des défenseurs lents, en retard dans leurs interventions et en difficulté dans les petits espaces. S'y ajoutent une incertitude sur l'identité du gardien titulaire et l'absence du défenseur central Isak Hien, sorti blessé en phase de groupes.

18:25 - La Suède dispose d'un trio offensif de premier plan à la Coupe du monde Avec Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool) et Anthony Elanga (Newcastle) devant, la Suède possède une attaque redoutable. Le milieu de Brighton Yasin Ayari apporte également sa technique aux offensives suédoises. Ce France - Suède promet !

18:20 - Un bilan en dents de scie pour la Suède à la Coupe du monde Depuis leur arrivée en Amérique du Nord, les Suédois ont alterné le meilleur et le pire. Une entrée en fanfare face à la Tunisie (5-1) a été suivie d'une lourde défaite contre les Pays-Bas (1-5), avant un match nul face au Japon (1-1), illustrant une équipe aussi séduisante qu'inconstante.

18:19 - Cherki a réalisé un beau geste de générosité durant ce Mondial Peu utilisé sur le terrain durant cette Coupe du monde 2026, le milieu offensif de l'équipe de France garde une bonne humeur contagieuse. Durant une plage de repos au camp de base de la sélection, le joueur de Manchester City a répondu à l'appel de supporters en offrant plusieurs maillots. On le voit jeter les cadeaux par la fenêtre. La vidéo prise par les équipes de beIN Sports est devenue virale sur les réseaux sociaux. ???? #GoodMorningAmerica

???? Le très beau geste de Rayan Cherki ! pic.twitter.com/BGmByTyby8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 29, 2026

18:14 - La Suède, qualifiée de justesse après des qualifications catastrophiques La Suède a connu une campagne de qualification calamiteuse, terminant dernière de son groupe avec seulement deux nuls et quatre défaites, derrière le Kosovo ou la Slovénie. C'est grâce à leur statut protégé issu de leur parcours en Ligue des Nations qu'ils ont obtenu une seconde chance via les barrages, qu'ils ont brillamment réussi.

18:09 - France - Suède : un choc inédit à ce niveau Si la France et la Suède se sont déjà affrontées en Ligue des Nations en 2020, avec deux victoires françaises, un match à élimination directe en Coupe du monde est d'une tout autre nature. C'est la première fois que les deux nations se croisent lors d'un tel enjeu, avec à la clé la poursuite d'un rêve de titre mondial.

18:04 - Ibrahimovic voit la Suède mal embarquée et la France favorite pour le titre Zlatan Ibrahimovic, ancienne star de la Suède et consultant pour une chaîne américaine durant le Mondial, ne cache pas son pessimisme face à ce France - Suède. "Je ne vois pas beaucoup d'équipes pouvoir les battre", confie-t-il, estimant que "la seule chance pour un adversaire, c'est quand ils se relâchent et qu'ils s'éteignent." Il va jusqu'à désigner les Bleus comme favoris pour remporter la compétition, ajoutant : "Ils font peur parce qu'on sait qu'ils vont marquer. Je ne pense pas qu'ils ne marqueront pas."

18:04 - Un défenseur de la Suède a défié Mbappé en conférence de presse Face aux médias pour ce seizième finale de la Coupe du monde 2026, le défenseur central Carl Starfelt a évoqué son duel à venir face au capitaine des Bleus. Il s'est montré étonnamment confiant à l'aube de ce France - Suède : "D’abord, il faut bien défendre collectivement et ne pas lui laisser trop d’occasions. Ensuite, il faut le surveiller de près. Je l’ai affronté plusieurs fois et à titre personnel, ça m’a fait du bien. J’ai le sentiment d’avoir une petite idée de comment défendre face à lui. Et, de toute manière, ils ont quatre joueurs extrêmement talentueux. Il faut essayer de gagner le match dès le début, en jouant un jeu défensif cohérent, en remportant les duels et en restant au contact. Il ne faut pas se laisser distancer."

17:57 - La presse suédoise effrayée par l'attaque française avant France - Suède Le journal Aftonbladet qualifie la France de "meilleure attaque internationale des vingt dernières années" et dresse un tableau impressionnant de ses offensives : "Dembélé a remporté le Ballon d'or. Mbappé le remportera bien sûr tôt ou tard. Olise le remportera peut-être dès cette année." La chaîne TV4 résume la situation en un mot : "C'est cauchemardesque." Les Bleus sont en effet la meilleure attaque de la phase de poules avec dix buts inscrits, à égalité avec l'Allemagne et les Pays-Bas, ces mêmes Pays-Bas qui avaient écrasé la Suède 5-1 dans la phase de groupes.

17:48 - France - Suède, il y a deux solutions en streaming ! Vous allez pouvoir suivre ce seizième de finale de la Coupe du monde via M6+ ou beIN Sports Connect. Si vous n'êtes pas en mesure de voir le match, on vous invite à suivre ce France - Suède avec nous !

17:46 - Avec France - Suède, les Scandinaves reconnaissent avoir tiré le pire adversaire possible Qualifiée en tant que troisième de son groupe derrière les Pays-Bas et le Japon, la Suède affrontera l'équipe de France en 16es de finale de la Coupe du monde, le 30 juin au MetLife Stadium d'East Rutherford, près de New York. Les Bleus, eux, ont terminé premiers de leur groupe avec trois victoires en trois matchs, contre le Sénégal (3-1), l'Irak (3-0) et la Norvège (4-1). La presse et les personnalités suédoises s'accordent à dire qu'il s'agit du pire tirage possible pour leur équipe.

17:35 - Découvrez les musiques qui accompagnent les Bleus durant cette Coupe du monde 2026 Comme souvent depuis plusieurs éditions de la Coupe du monde, la Fifa a pris soin d’établir une sorte de playlist propre à chaque nation et en accord avec les différentes sélections. À l'instar du premier tour, on espère que ces musiques célèbres retentiront lors de ce France - Suède. Ce serait un bon signe pour les Bleus. Chansons après l’annonce des compos: Emmenez-moi (Charles Aznavour); Le Chasseur (Michel Delpech)

Chansons pendant l’éhauffement : Pile (Version Gospel) (Bad Djo) ; Melodrama (Disiz feat. Theodora, Jordan Patural remix) ; DANCE (Justice)

Chanson après du but : One More Time (Daft Punk)

Chanson après le match en cas de victoir : Freed from desire (Gala) ; Magic In The Air (Magic System)

17:17 - Où voir ce France - Suède ? Ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 sera à suivre sur M6 ou beIN Sports 1.