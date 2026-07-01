DIRECT, France - Suède : le geste fou d'Olise, Mbappé... Les temps forts en vidéo du 16e de la Coupe du monde

FRANCE - SUEDE. Un seizième de finale parfaitement mené par l'équipe de France à la Coupe du monde avec une victoire écrasante face aux Suédois grâce à une attaque de folie.

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06:53 - Mbappé après France - Suède : "Toute l’équipe est consciente de ce qu’elle doit faire" "Je dis toujours que je suis conscient de ce que je joue, conscient d’où je suis et de ce que je dois faire. Mais toute l’équipe est consciente de ce qu’elle doit faire. On a bien joué, on a eu une entame un peu timide, on a eu des occasions qu’on aurait pu mettre avant, mais cela fait partie du football. On a réussi à marquer et on a contrôlé le match."

06:42 - Olise a pris la tête du classement des meilleurs passeurs de la Coupe du monde 2026 Pour sa première compétition officielle avec l'équipe de France, le joueur du Bayern Munich est très en vue. Michael Olise (France) : 5 passes décisives Bruno Guimaraes (Brésil) : 4 passes décisives Florian Wirtz (Allemagne), Martin Odegaard (Norvège) et Alexander Isak : 3 passes décisives

06:31 - Le doublé de Mbappé en vidéo ! La connexion entre le capitaine de l'équipe de France et Olise ne cesse de grandir. Doublé pour Kylian Mbappé ! ⚽️????

Parfaitement servi par Michael Olise, l'attaquant français signe un deuxième but et porte la France à 3-0 !



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06:22 - Mbappé a répondu à Messi dans son duel à distance Avec un nouveau doublé, la star française en est déjà à six buts dans cette Coupe du monde 2026. Lionel Messi (Argentine) et Kylian Mbappé (France) : 6 buts Erling Haaland (Norvège) : 5 buts Vinicius (Brésil) et Ousmane Dembélé (France) : 4 buts

06:09 - Deschamps : "Il faut apprécier quand on fait bien les choses" "Je suis fier. Nous sommes en mission, moi aussi avec eux. Aujourd’hui, on a eu de la marge même si on aurait pu être plus efficaces. Nous sommes là pour ça. Il faut apprécier quand on fait bien les choses. L’état d’esprit est bon. Maintenant, il y a une étape. On peut être vite repris par la réalité. Il faut être déterminé, avec du talent."

06:00 - Revivez le premier but de Mbappé en vidéo ! Comme souvent, c'est le capitaine de l'équipe de France qui a débloqué la situation face à la Suède. Quel but de Kylian Mbappé ! ⚽️????

Lancé dans la surface, il élimine son défenseur avant d'aller marquer tout seul. Les Bleus ouvrent le score et mènent 1-0 !



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01:43 - Barcola a marqué des points dans ce France - Suède, revivez son but en vidéo ! Préféré à Doué, l'ailier du PSG a répondu présent en se montrant disponible et décisif avec un nouveau but, son deuxième dans cette Coupe du monde 2026. Les Bleus font le break ! ⚽️????

Servi par une passe somptueuse de Michael Olise, Bradley Barcola conclut avec sang-froid. La France mène 2-0 !



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01:32 - Une domination sans partage pour les Bleus ! La Suède n'a pas vu le jour face à une équipe de France définitivement favorite pour la victoire finale dans cette Coupe du Monde. Les Bleus ont eu le ballon (61%), ont frappé 25 fois, et cadré à 12 reprises ! Et, comme depuis le début de la compétition, elle a marqué trois buts. C'est la meilleure attaque de la compétition avec 13 inscrits.

01:10 - Olise a réalisé deux passes décisives, mais il a failli marquer le but de cette Coupe du monde 2026 ! Le milieu offensif de l'équipe de France a brillé à la passe face à la Suède, en réalisant deux offrandes décisives pour ses partenaires, mais il a été malheureux face au but à l'image de ce retourné. Énorme occasion pour les Bleus ! ????

Le retourné acrobatique de Michael Olise s'écrase sur le poteau. Ousmane Dembélé suit, mais sa frappe file à côté !



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00:53 - La France écrase la Suède (3-0) et rejoint le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du monde ! Pour son premier match à élimination directe dans cette Coupe du monde 2026, la France, emmenée par un grand Mbappé auteur d’un nouveau doublé, a impressionné (3-0). Les Bleus joueront le Paraguay en huitième de finale. Largement favoris, les protégés de Deschamps ont régalé. Mbappé, après avoir touché le montant (32e) et s’être vu refuser un but (23e), a débloqué la situation avec un enchaînement d’une folle rapidité (42e). Au retour des vestiaires, Olise, qui a également touché le montant sur un retourné exceptionnel (36e), a régalé en offrant deux passes décisives pour Barcola (53e) et Mbappé (74e). Doublé pour Kylian Mbappé ! ⚽️????

Parfaitement servi par Michael Olise, l'attaquant français signe un deuxième but et porte la France à 3-0 !



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00:49 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura quatre minutes en plus. La Marseillaise est reprise par les supporters de l'équipe de France.

00:48 - SUPERBE ARRÊT DE MAIGAN ! (89e) À l'entrée de la surface de réparation, Gyokeres frappe sèchement au sol. Le gardien de but de la France était attentif et a repoussé des deux mains.

00:46 - Le match a baissé en intensité (88e) La France est en gestion et pense déjà au Paraguay, qui attend les Bleus au prochain tour.

00:44 - Il y a des sourires dans le clan français (86e) Mbappé a encore une fois répondu présent avec le maillot de l'équipe de France. OLISE ➡️ MBAPPÉ = DOUBLÉ ⚽️⚽️????



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00:41 - Mbappé quitte le terrain ! (85e) Le public est debout pour saluer la performance du capitaine de l'équipe de France. Il sort avec Olise. Cherki et Mateta entrent en jeu.

00:38 - Barcola était proche du doublé ! (82e) En contre-attaque, les Bleus sont irrésistibles. Servi à l'angle de la surface de réparation, l'ailier élimine deux défenseurs avec une feinte de frappe, mais bute sur Widell Zetterstrom, qui réalise un grand match dans la cage suédoise.

00:35 - Deschamps continue sa rotation (78e) Digne cède sa place à Théo Hernandez. Le latéral montre son mollet gauche au staff. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle.

00:35 - La France réalise deux changements (76e) Koundé et Dembélé quittent la pelouse. Gusto et Doué entrent en jeu !

00:32 - BUUUUT DE MBAPPÉ ! (3-0) Quel rêve ! Après un une-deux avec Olise, Mbappé enroule parfaitement le ballon et s’offre un doublé dans ce France - Suède !

Doublé pour Kylian Mbappé ! ⚽️????

Parfaitement servi par Michael Olise, l'attaquant français signe un deuxième but et porte la France à 3-0 !



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00:28 - OLISE MANQUE UN DUEL FACE AU GARDIEN DE LA SUÈDE ! (72e) À la sortie de la pause fraîcheur, Mbappé joue parfaitement une contre-attaque avec son partenaire. Ce dernier a manqué sa première touche et a buté sur Widell Zetterstrom. Les Bleus pourraient se mettre plus à l'abri ! Michael Olise passe tout près de son premier but en Coupe du monde ! ????

Parfaitement servi par Kylian Mbappé, il bute sur le gardien suédois.



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00:25 - Des Bleus impressionnants face à la Suède On s’approche de la fin du match, et la France envoie un message fort dans cette Coupe du monde 2026. La bande à Deschamps ne laisse aucune chance à la Suède : 65% de possession, 20 tirs, 9 cadrés, deux montants touchés par Olise et Mbappé, un but refusé, encore, pour Mbappé, et bien évidemment deux buts pour le capitaine des Bleus et Barcola. La leçon aurait pu être bien plus grande avec de la réussite et de l’efficacité.

00:21 - Olise s'en veut ! (65e) Au terme d'une transition rapide, Mbappé a lancé Olise. Le milieu offensif a été contré par Gudmundsson. Le joueur du Bayern veut marquer dans ce seizième de finale de Coupe du monde. Encore Michael Olise ! ⚡️

Parfaitement lancé dans la profondeur par Kylian Mbappé, l'attaquant français voit sa frappe être déviée par un défenseur suédois.



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00:19 - Olise a failli mettre les Bleus à l'abri (62e) À 30 mètres, le maesto de l'équipe de France a brossé son ballon. Widell Zetterstrom a réalisé un superbe plongeon sur sa gauche. Le corner n'a rien donné.

00:17 - Widell Zetterstrom réalise un bel arrêt (59e) Dans un angle fermé, Koundé, bien servi par Olise, a frappé au sol. Le gardien de la Suède a bien fermé son premier poteau.