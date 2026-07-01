DIRECT, France - Suède : Olise impressionne, Mbappé sérial buteur.. Résultats et buts en vidéo

FRANCE - SUEDE. Un seizième de finale parfaitement mené par l'équipe de France à la Coupe du monde avec une victoire écrasante face aux Suédois grâce à une attaque de folie.

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12:43 - Potter veut capitaliser sur l'expérience acquise malgré l'élimination face à la France Malgré la déception de l'élimination, le sélectionneur suédois a tenu à replacer ce match dans le contexte d'un tournoi qu'il juge globalement positif. "On doit utiliser ce match comme une base pour aller plus loin", a-t-il déclaré, citant notamment la réaction de son équipe contre le Japon après une lourde défaite contre les Pays-Bas. Potter mise sur la jeunesse de son groupe pour progresser : "On reviendra meilleurs avec de l'expérience."

12:22 - Potter salue Mbappé et évoque un "miracle" sur le poteau Graham Potter a rendu hommage à Kylian Mbappé, qualifié de "top joueur", soulignant que "son premier but est un exemple parfait de vitesse, d'aisance dans le changement de direction." Il a également noté qu'un rebond sur le poteau après une frappe du Français avait constitué l'un des rares coups de pouce du sort pour la Suède, précisant toutefois qu'il "en aurait fallu d'autres" pour espérer renverser la situation.

12:04 - La Suède visait la compacité défensive, mais la France a fini par faire la différence Potter a détaillé le plan de jeu suédois : "On voulait être compacts en tant qu'équipe, défendre du mieux possible, et utiliser nos attaquants dans la profondeur." La stratégie a tenu pendant une partie du match, avant que la pression française ne prenne le dessus, rendant la situation quasi intenable à 0-2 face à un adversaire disposant également de ressources importantes sur son banc.

11:45 - Potter reconnaît une défaite méritée La Suède a été largement dominée par la France ce mardi en seizièmes de finale de Coupe du monde, sur le score de 3-0 à East Rutherford. Le sélectionneur suédois Graham Potter n'a pas cherché à minimiser la supériorité des Bleus, concédant sans détour que "la France était une meilleure équipe et elle mérite de gagner."

11:22 - Un record pour les Bleus après France - Suède Depuis la Coupe du monde 2014, la première de Didier Deschamps, l'équipe de France a inscrit 53 buts. C'est bien plus que n'importe quelle autre sélection.

11:00 - Henry sur Olise lors de France - Suède : "Il est sur une autre planète" C'est sous la direction de Thierry Henry qu'Olise avait disputé les Jeux Olympiques 2024, où la France s'était inclinée en finale face à l'Espagne (3-5 a.p.). Henry confie qu'à l'entraînement, il "essayait de se retenir de ne pas dire 'wow !'", et interpellait ses assistants : "Vous avez vu ça ?"

10:42 - Thierry Henry dithyrambique sur Olise après France-Suède (3-0) Après la victoire de la France face à la Suède (3-0) en 16e de finale de Coupe du monde, Thierry Henry a encensé Michael Olise sur la chaîne américaine Fox Sports. L'ancien attaquant des Bleus a qualifié le joueur de "monstre", soulignant qu'il "voit les choses si vite et différemment des autres".

10:24 - Deschamps satisfait de l'état d'esprit collectif, mais pointe encore des points à améliorer Si Deschamps s'est dit "fier" et a salué "une bonne connexion" au sein du groupe pour ce France - Suède, il a néanmoins identifié des points perfectibles. Il regrette notamment que la France n'ait pas converti davantage d'occasions en première mi-temps, ce qui aurait pu "plier le match" plus tôt. Il pointe également un nombre trop élevé d'occasions concédées, lié à de "petits ajustements dans les placements" encore nécessaires.

10:13 - Deschamps appelle à la modestie après la victoire éclatante des Bleus contre la Suède (3-0) Après l'écrasante victoire de la France sur la Suède (3-0) en 16es de finale de Coupe du monde, Didier Deschamps a tenu à tempérer l'enthousiasme général en conférence de presse. Face aux questions sur le caractère "inarrêtable" de son équipe, le sélectionneur a répondu avec ironie : "Allez-y, trouvez des problèmes, c'est bien, il ne faut pas que tout soit tout beau, tout rose." Il a rappelé que les Bleus n'en sont qu'en huitièmes de finale et qu'il faudra "remettre ça".

10:00 - Quand et contre qui retrouvera-t-on la France pour le prochain tour de la Coupe du monde ? Pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2026, la France retrouvera le Paraguay. Le match se déroulera ce samedi 4 juillet, à 23 heures, au Lincoln Financial Field de Philadelphie (États-Unis).

09:42 - L'attaque française est déjà entrée dans l'histoire de la Coupe du monde Et avec ce quatuor offensif, c'est probablement loin d'être terminé. 3 - La France ???????? a marqué au moins 3 buts lors de chacun de ses 5 derniers matches en Coupe du Monde, plus longue série du genre dans l'histoire de la compétition.



Festival. ???? pic.twitter.com/zb4Od7x3Ou — OptaJean (@OptaJean) June 30, 2026

09:17 - Revivez en vidéo le poteau touché par Mbappé qui l'a privé d'un triplé À 0-0, Mbappé a sûrement raté son occasion la plus facile de ce France - Suède. Les Bleus passent tout près de l'ouverture du score ! ????

Sur un centre de Jules Koundé, Kylian Mbappé reprend et trouve le poteau. La France pousse !



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09:00 - Ibrahimovic : "La France est impressionnante" Je l'ai dit avant le match, je n'ai pas encore décelé de faiblesse chez la France. Chaque joueur offensif peut faire gagner le match à lui seul. Ils ont tous fait un très bon match, notamment Olise avec deux passes décisives. Il a cette vision que les autres n'ont pas, il voit ce que les autres ne voient pas. Maintenant, si je dois parler de ma petite Suède, ils ont perdu leur discipline après vingt minutes, notamment en défense. Je tiens à féliciter le sélectionneur Graham Potter, qui a aligné deux attaquants. Je pense que c'était tout de même la bonne stratégie. Maintenant, on verra jusqu'à où la France peut aller, mais la France est impressionnante."

08:38 - Qui a été élu homme du match dans ce France - Suède ? Pas de surprise... Kylian Mbappé ! Il va pouvoir ramener un autre trophée chez lui ! Nouveau doublé ⚽️⚽️

Nouveau trophée d’homme du match ????????



Le KYKS est en feu dans cette Coupe du monde ???? pic.twitter.com/9H8oC2Tc11 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

08:19 - Olise est bien parti pour battre un record de Pelé en Coupe du monde ! Le maestro de l'équipe de France affole les compteurs. 5 - Michael Olise ???????? compte désormais 5 assists dans cette Coupe du Monde 2026, seul Pelé ???????? (6 en 1970) a fait mieux lors d'une même édition depuis 1966.



Iconique. pic.twitter.com/EFFDSOO9VD — OptaJean (@OptaJean) June 30, 2026

08:00 - Pour Barcola, l'un de ses partenaires est un "génie" Au micro de M6, l'ailier de l'équipe de France a évoqué l'importance d'Olise : "Il fait tout sur le terrain, défensivement aussi. Il trouve des passes, les décalages, il amène le danger. Il n’a pas encore marqué, mais ça va arriver. C’est vraiment un plaisir de jouer avec lui, car il apporte énormément. A chaque ballon, c’est dangereux pour l’adversaire. C’est un génie."

07:49 - En photo, la magnifique célébration de Mbappé avec Deschamps ! Lors de son premier but, le capitaine de l'équipe de France est allé prendre dans ses bras son sélectionneur. Pour rappel, ce dernier a eu la douleur de perdre sa mère pendant cette Coupe du monde 2026. "C’est l’idée de ce groupe, son ADN, on est tous ensemble. Le coach a traversé une épreuve difficile, il y a des choses plus importantes que le football mais il doit savoir qu’il ne sera jamais tout seul avec nous et que quoi qu’il arrive, on va le soutenir." ???? ???? pic.twitter.com/Ay7H8VL8uK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

07:18 - Digne a donné de ses nouvelles après sa sortie Lors du direct de France - Suède, la latéral gauche a demandé le changement rapidement. Heureusement, sur M6, le joueur d'Aston Villa a indiqué qu'il ne souffrait que de "crampes". Une bonne nouvelle de plus dans les rangs bleus !

07:00 - La revue de presse étrangère après la démonstration française ! The Guardian estime que la France a joué "comme une équipe de champion" et se demande même : "Should we hand France the trophy now?" ("Doit-on déjà remettre le trophée à la France ?"). Le quotidien britannique ajoute que les Bleus ont livré "leur prestation la plus impressionnante du tournoi". En Suède, Aftonbladet reconnaît que "la supériorité des Français était évidente" et souligne que Jacob Widell Zetterström a évité un score encore plus lourd. Omni résume : "L'aventure mondiale de la Suède est terminée", ajoutant que les Bleus ont dominé grâce à "une possession supérieure et un jeu offensif plus créatif". En Espagne, Cadena SER estime que "la France a démontré toute sa puissance", évoque "une prestation individuelle et collective remarquable" et souligne que les Bleus sont désormais "l'équipe la plus prolifique du tournoi."

06:53 - Mbappé après France - Suède : "Toute l’équipe est consciente de ce qu’elle doit faire" "Je dis toujours que je suis conscient de ce que je joue, conscient d’où je suis et de ce que je dois faire. Mais toute l’équipe est consciente de ce qu’elle doit faire. On a bien joué, on a eu une entame un peu timide, on a eu des occasions qu’on aurait pu mettre avant, mais cela fait partie du football. On a réussi à marquer et on a contrôlé le match."

06:42 - Olise a pris la tête du classement des meilleurs passeurs de la Coupe du monde 2026 Pour sa première compétition officielle avec l'équipe de France, le joueur du Bayern Munich est très en vue. Michael Olise (France) : 5 passes décisives Bruno Guimaraes (Brésil) : 4 passes décisives Florian Wirtz (Allemagne), Martin Odegaard (Norvège) et Alexander Isak : 3 passes décisives

06:31 - Le doublé de Mbappé en vidéo ! La connexion entre le capitaine de l'équipe de France et Olise ne cesse de grandir. Doublé pour Kylian Mbappé ! ⚽️????

Parfaitement servi par Michael Olise, l'attaquant français signe un deuxième but et porte la France à 3-0 !



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06:22 - Mbappé a répondu à Messi dans son duel à distance Avec un nouveau doublé, la star française en est déjà à six buts dans cette Coupe du monde 2026. Lionel Messi (Argentine) et Kylian Mbappé (France) : 6 buts Erling Haaland (Norvège) : 5 buts Vinicius (Brésil) et Ousmane Dembélé (France) : 4 buts

06:09 - Deschamps : "Il faut apprécier quand on fait bien les choses" "Je suis fier. Nous sommes en mission, moi aussi avec eux. Aujourd’hui, on a eu de la marge même si on aurait pu être plus efficaces. Nous sommes là pour ça. Il faut apprécier quand on fait bien les choses. L’état d’esprit est bon. Maintenant, il y a une étape. On peut être vite repris par la réalité. Il faut être déterminé, avec du talent."