DIRECT, France - Suède : la clé, c'est Mbappé ! Suivez le 16e de finale de la Coupe du monde 2026

FRANCE - SUEDE. Les Bleus jouent leur 16e de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suède ce mardi 30 juin pour retrouver une place en huitième de finale face au Paraguay...

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23:56 - La superbe image entre Deschamps et ses joueurs Kylian Mbappé est immédiatement allé fêter son but avec son sélectionneur. Pour rappel, Deschamps a perdu sa mère durant cette Coupe du monde 2026. ???? ???? pic.twitter.com/Ay7H8VL8uK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

23:54 - Les statistiques à la pause ! Elles sont toutes largement favorables à l'équipe de France. Les Bleus ont le ballon (71%), ont beaucoup frappé (15) et cadré (6). Surtout, la bande à Deschamps n'a quasiment rien laissé à la Suède (trois frappes, une tentative cadrée).

23:49 - C'est la pause, la France mène face à la Suède ! (1-0) Dans une première période où les Bleus ont longtemps joué de malchance, ils sont tout de même parvenus à virer en tête grâce à un but de Mbappé (1-0, 42e). Pour l'heure, la France rejoint le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Juste avant la pause, Mbappé, après avoir touché le montant (32e) et s'être vu refuser un but pour un léger hors-jeu (23e), a cassé le verrou suédois. Au terme d'un corner joué à deux, il a trompé trois défenseurs et a mis le ballon dans le but grâce à un ballon brossé. Avant ça, la France était tombée sur un grand Widell Zetterstrom, auteur de plusieurs parades décisives. Le gardien de la Suède a aussi été sauvé par son poteau gauche sur un retourné majestueux d'Olise.

23:44 - Toujours le même héros, le match en direct Au terme d'un corner rapidement joué à deux, Kylian Mbappé, après deux dribbles vers l'intérieur, trouve le petit filet suédois juste avant la pause. C'est un but mérité tant la domination française était grande. Il est allé fêter le but avec Didier Deschamps, qui a perdu sa mère il y a quelques jours. Quel but de Kylian Mbappé ! ⚽️????

Lancé dans la surface, il élimine son défenseur avant d'aller marquer tout seul. Les Bleus ouvrent le score et mènent 1-0 !



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23:43 - On s'approche de la fin de la première période (44e) La France fait le siège du but suédois. Les Bleus réalisent une bonne première période, mais ne parviennent pas à concrétiser.

23:41 - Olise ne trouve pas le cadre ! (42e) Au terme d'une transition rapide, le milieu offensif de la France, à 20 mètres du but, a tenté une enroulée. Le ballon n'était pas assez brossé.

23:39 - Mbappé retourne à la frappe ! (40e) Cette fois, la tentative était beaucoup trop centrale. À 25 mètres, il était en bonne position. Le capitaine de la France s'en veut !

23:38 - Les Bleus s'agacent (38e) Olise est sévèrement taclé par Lindelof. Le capitaine de la Suède s'en sort bien sans avertissement. Dembélé et Mbappé prennent la défenseur de leur partenaire.

23:34 - OLISE FRAPPE LE MONTANT, LA FRANCE EST MAUDITE ! (36e) À l'entrée de la surface de réparation, Olise, sur un mauvais dégagement de la Suède, réalise un retourné acrobatique de toute beauté. Le ballon vient se fracasser sur la base du montant gauche. Ça aurait pu être le but de la cette Coupe du monde 2026 ! Derrière, à la retombée, Dembélé ne parvient pas à cadrer ! Énorme occasion pour les Bleus ! ????

Le retourné acrobatique de Michael Olise s'écrase sur le poteau. Ousmane Dembélé suit, mais sa frappe file à côté !



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23:33 - Rabiot était à son tour tout proche de libérer la France (33e) À plus de 30 mètres, le milieu de terrain envoie un missile en direction de la lucarne gauche. Le ballon est passé juste au-dessus de la cage défendue par la Suède. Widell Zetterstrom était battu !

23:32 - Mbappé rate l'immanquable et touche le poteau ! (32e) Koundé réalisé un dépassement de fonction. Il centre parfaitement au sol. Seul, au second poteau, Mbappé met le ballon sur le poteau ! La France est dans un temps fort. Les Bleus passent tout près de l'ouverture du score ! ????

Sur un centre de Jules Koundé, Kylian Mbappé reprend et trouve le poteau. La France pousse !



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23:30 - LA FRANCE SE PROCURE DEUX ÉNORMES OCCASIONS ! (31e) À gauche du terrain, Olise envoie un centre dans une zone parfaite, mais Bergvall était attentif. Quelques secondes plus tard, Rabiot s'est projeté dans la défense et a placé une belle frappe croisée au sol. Widell Zetterstrom a parfaitement mis sa jambe en opposition.

23:29 - La France fait preuve de patience (30e) Les Bleus multiplient les passes pour trouver la faille dans la défense de la Suède.

23:28 - Maignan gagne son duel face à Isak ! (28e) La Suède a réalisé une combinaison lors de ce coup franc. Ayari a joué une passe au sol vers son attaquant, qui a frappé en une touche. Le gardien de la France s'est facilement couché sur cette tentative.

23:26 - Rabiot réalise une faute (28e) Le milieu de terrain a été pris par l'accélération d'Ayari. Les défenseurs montent du côté de la Suède.

23:25 - Le but refusé de Mbappé en vidéo ! (24e) C'est la pause fraîcheur et on en profite pour revoir le but annulé à Kylian Mbappé dans ce France - Suède. Kylian Mbappé pensait ouvrir le score... ⚽️????

L'attaquant français trouve les filets, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu.



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23:20 - La VAR joue un mauvais tour aux Bleus ! Sur une récupération haute, Kylian Mbappé est lancé en profondeur par un de ses partenaires. Tranquillement, il gagne son duel face à Widell Zetterstrom et croit ouvrir la marque. Malheureusement, l'attaquant était hors-jeu pour quelques centimètres... Dommage pour nos Bleus ! (0-0)

23:19 - ÉNORME OCCASION POUR LA FRANCE ! (19e) Trouvé vers la ligne médiane, Barcola rentre vers l'intérieur. Et, avec une feinte de corps, l'ailier a battu deux défenseurs. Dans la surface, sa frappe termine au-dessus de la barre !

23:18 - Gyokeres gagne un bon coup franc (18e) En duel avec Saliba, le buteur de la Suède estime qu'il a été accroché. L'arbitre lui donne raison, mais le contact semble léger au ralenti. À 35 mètres du but, sur la gauche, Svensson est tombé sur Rabiot.

23:17 - Digne a donné des idées à Mbappé (17e) À longue distance, le capitaine de la France prend aussi sa chance. Néanmoins, sa frappe manquait vraiment de puissance.

23:15 - Digne fait passer un frisson sur le but de la Suède (16e) À 30 mètres, à la retombée du corner, le latéral gauche de la France a placé une frappe au sol, proche du poteau. Widell Zetterstrom s'est parfaitement couché sur sa gauche. C'est la première frappe cadrée des Bleus. Lucas Digne tente sa chance de loin, mais le gardien suédois repousse sa frappe. ????



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23:13 - La France obtient un corner (15e) Au terme de la première longue séquence, Koundé est contré sur un centre. La Suède évolue avec un bloc bas.

23:12 - Dembélé est muselé (13e) L'ailier de l'équipe de France a essayé de provoquer Gudmundsson, mais le latéral gauche de la Suède a réussi à gagner un renvoi aux six mètres.

23:09 - Stroud a complètement manqué son geste (12e) L'excentré gauche avait pris le meilleur sur Koundé, mais il a trop appuyé son centre. Pour l'instant, la Suède fait une meilleure impression.