France - Suède : cette stat qui fait peur aux Bleus, une compo officielle encore changée, heure du match de la Coupe du monde

FRANCE - SUEDE. L'équipe de France affronte la Suède en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 ce mardi 30 juin.

L'essentiel

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12:52 - Elanga, la bonne surprise suédoise avant le seizième contre la France Si la Suède peut compter sur un élément en pleine confiance, c'est bien Anthony Elanga. L'ailier de Newcastle a signé deux prestations très convaincantes lors de la phase de groupes, inscrivant un but contre les Pays-Bas puis une nouvelle réalisation face au Japon. Il représente une menace supplémentaire dont la France devra tenir compte.

12:30 - Potter cherche encore comment faire cohabiter Isak et Gyökeres Malgré leur talent individuel, l'association entre Isak et Gyökeres n'a pas encore trouvé son équilibre. Si les deux hommes ont semblé complémentaires contre la Tunisie, ils se sont gênés mutuellement dans l'axe face au Japon. Graham Potter l'admet lui-même : "On cherche encore, pour être honnête, comment bien utiliser Alex et Viktor, avec et sans le ballon."

12:09 - Le flou dans les cages suédoises entretient le doute avant France - Suède La question du gardien titulaire ajoute une incertitude supplémentaire dans le camp suédois. Kristoffer Nordfeldt avait été aligné lors des barrages puis des deux premiers matchs, avant que Potter ne lui préfère Jacob Widell Zetterström face au Japon. Ce changement de dernière minute traduit un manque de confiance du sélectionneur dans ce poste clé avant le seizième de finale contre les Bleus.

11:49 - Bergvall repositionné en défense Pour pallier l'absence d'Isak Hien, Graham Potter a fait le choix inhabituel de repositionner Lucas Bergvall, milieu axial de 20 ans évoluant à Tottenham, en défense centrale. Ce bricolage tactique témoigne du manque de ressources défensives dont souffre la Suède. Un constat qui ne peut qu'encourager la France, réputée pour sa puissance offensive.

11:28 - La Suède pas sans ambitions contre la France Anthony Elanga, buteur face au Japon pour assurer la qualification suédoise, a résumé l'état d'esprit du groupe avant France - Suède : "Nous sommes simplement reconnaissants pour chaque match que nous pouvons jouer à la Coupe du monde." Malgré cette modestie affichée, l'article souligne qu'il serait difficile d'imaginer les Suédois renoncer à tenter d'éliminer la France.

11:07 - Ibrahimovic : "La France est favorite pour gagner la Coupe du monde" La légende suédoise Zlatan Ibrahimovic a confirmé le statut de favori des Bleus sur Fox Sports. "Je ne vois pas beaucoup d'équipes pouvoir les battre. Ils évoluent à un autre niveau", a déclaré l'ancien joueur du PSG.

10:52 - Potter tempère les espoirs suédois : "C'est déjà très bien pour nous d'être là" Le sélectionneur anglais de la Suède a tenu à relativiser les ambitions de son équipe avant les seizièmes de finale. "On sera prêts, on se battra, on fera de notre mieux", a-t-il ajouté pour cadrer les attentes des supporters avant le 16e de finale France - Suède.

10:32 - Le sélectionneur de la Suède place son équipe dans un rôle d'outsider Graham Potter a reconnu d'emblée que ses joueurs seraient "outsiders" face à n'importe quel adversaire. "Peu importe contre qui on tombera, ce sera une grande équipe. C'est la Coupe du monde, c'est le défi qui nous attend", a-t-il déclaré avant France - Suède.

10:11 - Derrière, la Suède montre de sérieuses failles défensives contre les grandes équipes La déroute face aux Pays-Bas a mis en lumière les lacunes défensives suédoises : des défenseurs lents, en retard dans leurs interventions et en difficulté dans les petits espaces. S'y ajoutent une incertitude sur l'identité du gardien titulaire et l'absence du défenseur central Isak Hien, sorti blessé en phase de groupes.

09:52 - La Suède dispose d'un trio offensif de premier plan à la Coupe du monde Avec Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool) et Anthony Elanga (Newcastle) devant, la Suède possède une attaque redoutable. Le milieu de Brighton Yasin Ayari apporte également sa technique aux offensives suédoises. Ce France - Suède promet !

09:30 - Un bilan en dents de scie pour la Suède à la Coupe du monde Depuis leur arrivée en Amérique du Nord, les Suédois ont alterné le meilleur et le pire. Une entrée en fanfare face à la Tunisie (5-1) a été suivie d'une lourde défaite contre les Pays-Bas (1-5), avant un match nul face au Japon (1-1), illustrant une équipe aussi séduisante qu'inconstante.

09:08 - La Suède, qualifiée de justesse après des qualifications catastrophiques La Suède a connu une campagne de qualification calamiteuse, terminant dernière de son groupe avec seulement deux nuls et quatre défaites, derrière le Kosovo ou la Slovénie. C'est grâce à leur statut protégé issu de leur parcours en Ligue des Nations qu'ils ont obtenu une seconde chance via les barrages, qu'ils ont brillamment réussi.

08:49 - France - Suède : un choc inédit à ce niveau Si la France et la Suède se sont déjà affrontées en Ligue des Nations en 2020, avec deux victoires françaises, un match à élimination directe en Coupe du monde est d'une tout autre nature. C'est la première fois que les deux nations se croisent lors d'un tel enjeu, avec à la clé la poursuite d'un rêve de titre mondial.

08:29 - Ibrahimovic voit la Suède mal embarquée et la France favorite pour le titre Zlatan Ibrahimovic, ancienne star de la Suède et consultant pour une chaîne américaine durant le Mondial, ne cache pas son pessimisme face à ce France - Suède. "Je ne vois pas beaucoup d'équipes pouvoir les battre", confie-t-il, estimant que "la seule chance pour un adversaire, c'est quand ils se relâchent et qu'ils s'éteignent." Il va jusqu'à désigner les Bleus comme favoris pour remporter la compétition, ajoutant : "Ils font peur parce qu'on sait qu'ils vont marquer. Je ne pense pas qu'ils ne marqueront pas."

08:10 - La presse suédoise effrayée par l'attaque française avant France - Suède Le journal Aftonbladet qualifie la France de "meilleure attaque internationale des vingt dernières années" et dresse un tableau impressionnant de ses offensives : "Dembélé a remporté le Ballon d'or. Mbappé le remportera bien sûr tôt ou tard. Olise le remportera peut-être dès cette année." La chaîne TV4 résume la situation en un mot : "C'est cauchemardesque." Les Bleus sont en effet la meilleure attaque de la phase de poules avec dix buts inscrits, à égalité avec l'Allemagne et les Pays-Bas, ces mêmes Pays-Bas qui avaient écrasé la Suède 5-1 dans la phase de groupes.