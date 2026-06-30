France - Suède : inquiétude avant le match de la Coupe du monde 2026, une compo incertaine, l'heure du coup d'envoi

FRANCE - SUEDE. L'équipe de France affronte la Suède en 16es de finale de la Coupe du monde 2026 ce mardi 30 juin.

L'essentiel

La phase finale de la Coupe du monde 2026 a débuté. Pour les Bleus, c'est un France - Suède qui est au programme ce mardi 30 juin à partir de 23h.

Après son absence liée au décès de sa mère, Didier Deschamps a bien préparé ce France - Suède. La composition de l'équipe de France devrait comporter plusieurs changements avec Digne présent ou encore Barcola. Compo probable : Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, Tchouaméni, Olise, Barcola, Mbappé, Dembélé.

Avant ce France - Suède, les médias suédois et la légende Zlatan Ibrahimovic a fait part de leur grosse inquiétude. "Ca ne pouvait pas être pire" selon les Suédois, Zlatan parlant même d'une situation cauchemardesque.

En direct

08:10 - La presse suédoise effrayée par l'attaque française avant France - Suède Le journal Aftonbladet qualifie la France de "meilleure attaque internationale des vingt dernières années" et dresse un tableau impressionnant de ses offensives : "Dembélé a remporté le Ballon d'or. Mbappé le remportera bien sûr tôt ou tard. Olise le remportera peut-être dès cette année." La chaîne TV4 résume la situation en un mot : "C'est cauchemardesque." Les Bleus sont en effet la meilleure attaque de la phase de poules avec dix buts inscrits, à égalité avec l'Allemagne et les Pays-Bas, ces mêmes Pays-Bas qui avaient écrasé la Suède 5-1 dans la phase de groupes. 08:00 - France - Suède : les Scandinaves reconnaissent avoir tiré le pire adversaire possible Qualifiée en tant que troisième de son groupe derrière les Pays-Bas et le Japon, la Suède affrontera l'équipe de France en 16es de finale de la Coupe du monde, le 30 juin au MetLife Stadium d'East Rutherford, près de New York. Les Bleus, eux, ont terminé premiers de leur groupe avec trois victoires en trois matchs, contre le Sénégal (3-1), l'Irak (3-0) et la Norvège (4-1). La presse et les personnalités suédoises s'accordent à dire qu'il s'agit du pire tirage possible pour leur équipe.

Heure et chaîne TV de France - Suède

Comme toujours depuis le début de la Coupe du monde 2026, la rencontre France - Suède sera diffusée sur les antennes de M6 et beIN Sports. Le coup d'envoi est prévu à 23h du coté.