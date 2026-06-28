France - Suède : un horaire horrible, date et heure du 16e de finale de la Coupe du monde 2026

L'équipe de France affronte la Suède en 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

La France a terminé en tête de son groupe de la Coupe du monde 2026 après une victoire 4-1 contre la Norvège, ce qui lui vaut d'affronter la Suède en seizièmes de finale de ce Mondial. La rencontre se jouera au MetLife Stadium de New York ce mardi, avec un coup d'envoi à 23 heures. Et désormais, les choses sont claires, contrairement aux matchs de poule, une défaite lors de ce France - Suède signifie la fin du rêve pour les Bleus. En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, la rencontre se prolongera de deux périodes de 15 minutes supplémentaires. Si le score reste identique, une séance de tirs au but déterminera le vainqueur.

Si la France passe le cap des seizièmes de finale, elle affronterait l'Allemagne ou le Paraguay en huitièmes, le samedi 4 juillet à Philadelphie. Ce match serait également à suivre à 23 heures sur M6 et BeIN Sport 1. Le parcours hypothétique des Bleus se poursuivrait ensuite à Boston pour un éventuel quart de finale. Le quart de finale potentiel de la France est programmé le jeudi 9 juillet à Boston, avec un coup d'envoi à 22 heures. La demi-finale aurait lieu le mardi 14 juillet à Dallas à 21 heures, date symbolique pour les Français. Quant à la finale, elle se disputerait le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New York, également à 21 heures.

Heure et chaine TV de France - Suède

Le coup d'envoi du match est fixé à 17 heures locales aux États-Unis, ce qui correspond à 23 heures en France. La rencontre sera retransmise sur M6 et beIN Sports, avec une diffusion débutant dès 22h50. Didier Deschamps, absent lors du match contre la Norvège, sera quant à lui présent pour diriger son équipe.