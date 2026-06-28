Afrique du Sud - Canada : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de la Coupe du monde 2026
Le premier match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 oppose ce dimanche soir (coup d'envoi à 21 heures) l'Afrique du Sud au Canada. Une rencontre à suivre sur M6 et beIN Sports 1.
17:27 - Heure, chaîne, comment voir Afrique du Sud - Canada en direct
Ce match Afrique du Sud - Canada, premier match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Sud-Africains et les Canadiens à partir de 21h ce dimanche 28 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.
17:01 - Bienvenue pour suivre Afrique du Sud - Canada !
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le premier match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Afrique du Sud et le Canada ! Le coup d'envoi sera donné à 21 heures ce dimanche 28 juin 2026 sur la pelouse du SoFi Stadium de Los Angeles (Etats-Unis) par l'arbitre portugais Joao Pedro Silva Pinheiro.
Le match Afrique du Sud - Canada, premier match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a été fixé le dimanche 28 juin 2026 à 21h00, à Los Angeles (Etats-Unis). Comme c’est le cas pour la plupart des affiches du Mondial cette année, il y a deux choix pour voir ce Afrique du Sud - Canada : la rencontre a été programmée par M6 et par beIN Sports 1.