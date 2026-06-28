DIRECT. Afrique du Sud - Canada : suivez le match de la Coupe du monde 2026

L'Afrique du Sud et le Canada s'affrontent lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ce dimanche soir à 21 heures à Los Angeles. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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20:46 - Canada-Marsch: "On vit pour ces moments-là" Le sélectionneur américain du Canada Jesse Marsch n'est pas inquiet du manque d'expérience de son équipe avant ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Afrique du Sud. "Nous n'avons jamais participé à une phase à élimination directe. Mais nous avons déjà connu des situations similaires, a-t-il assuré devant la presse samedi. Alphonso (Davies) a disputé des finales de Ligue des champions, par exemple. Nous allons rencontrer des difficultés pendant le match, nous allons connaître des succès, nous allons devoir relever des défis, et l’essentiel, c’est que nous soyons prêts à relever tous ces défis. Pour moi, quand on joue au football, on vit pour ces moments-là."



20:40 - Canada: Davies pourrait faire son grand retour Pour cette rencontre historique à la Coupe du monde 2026, le Canada pourra-t-il compter sur le meilleur joueur de son histoire face à l'Afrique du Sud ? Sur la pelouse du SoFi Stadium, là où il s'était blessé gravement au genou lors de la Gold Cup il y a 15 mois, le latéral canadien devrait faire son grand retour, même s'il commence sur le banc ce soir, après avoir regardé ses coéquipiers lors de la phase de poules. "Ça a été difficile" pour lui de ne pas jouer lors de la phase de groupes, a-t-il reconnu devant la presse avant ce seizième de finale. Avec le Bayern Munich, Davies ne compte cette saison que sept titularisations, pour 23 matchs joués toutes compétitions confondues.

20:34 - Les parcours de l'Afrique du Sud et du Canada Ce premier seizième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Afrique du Sud et le Canada oppose deux nations qui ont terminé à la deuxième place de leurs poules respectives. Dans le groupe A, les Sud-Africains ont terminé derrière le Mexique mais devant la Corée du Sud et la République tchèque, ce qui n'est pas un mince exploit, grâce notamment à une victoire face aux Coréens lors de la 3e journée de la phase de poules (1-0). De son côté, le Canada a terminé derrière la Suisse dans le groupe B, après une défaite face aux Suisses lors de la dernière journée (2-1). Une défaite qui oblige les Canucks à quitter leur pays pour jouer ce premier match éliminatoire de leur histoire en Coupe du monde, alors qu'ils auraient pu rester au Canada en cas de première place.

20:27 - Jesse Marsch s'attend à un accueil glacial Le sélectionneur américain du Canada Jesse Marsch va diriger le premier match des Canucks sur le sol des Etats-Unis dans cette Coupe du monde 2026, ce dimanche soir à Los Angeles. Les Canadiens ne savent pas s'ils seront bien accueillis par les supporters américains, dans un contexte géopolitique parfois tendu entre les deux nations nord-américaines. Mais Jesse Marsch sait qu'il sera lui visé par ses concitoyens, après plusieurs sorties dans la presse où il a critiqué les États-Unis.

20:21 - Canada: David titulaire, Davies encore remplaçant Pour obtenir une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le Canada est privé d'Ismaël Koné, gravement blessé lors de la rencontre face au Qatar (6-0) lors de la phase de poules. C'est Nathan Saliba et Liam Millar qui vont accompagner Stephen Eustaquio au milieu du terrain en l'absence de l'ancien joueur de l'OM, qui ne rejouera plus de la compétition. Jonathan David est évidemment titulaire devant, alors qu'Alphonso Davies est une nouvelle fois remplaçant. Le onze de départ du Canada: Crépeau - A. Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea - Saliba, Eustaquio, Millar - Buchanan, David, Oluwaseyi. Today’s starters, presented by @GE_Appliances



???? Moïse and DC at the back

???? Tajon and Liam provide the width

???? JD and Tani up top



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LET’S GO #CANMNT pic.twitter.com/YiUt0ADYtz — CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026

20:14 - Afrique du Sud: Mokoena de retour Pour ce premier seizième de finale de Coupe du monde dans l'histoire de l'Afrique du Sud, le sélectionneur belge Hugo Broos s'appuie sur un onze sans réelle surprise, disposé en 4-2-3-1. A noter que Zwane est suspendu après les cartons jaunes reçus durant la phase de poules, mais Mokoena fait lui son retour de suspension. Le onze de départ de l'Afrique du Sud : R. Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole - Maseko, Mofokeng, Appollis - Makgopa. Bafana Bafana Starting XI vs Canada



⚽️ Bafana Bafana ???????? vs Canada ????????

???? Sunday, 28 June 2026

​????️ Los Angeles Stadium

???? Kick-off: 21:00pm SA Time

???? SABC 1/3 & SABC+#Fifaworldcup #BafanaPride #BafanaBafana pic.twitter.com/gm5EGPbjJc — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 28, 2026

20:08 - Un match qui intéresse la France Le match entre l'Afrique du Sud et le Canada sera certainement observé avec attention par le staff de l'équipe de France. Le vainqueur de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 affrontera les Pays-Bas ou le Maroc en huitièmes de finale. L'une de ces quatre nations affrontera les Bleus en quarts de finale, si les coéquipiers de Kylian Mbappé parviennent à éliminer la Suède (mardi, 23 heures) puis l'Allemagne ou le Paraguay, le 4 juillet prochain en huitièmes de finale.

20:02 - Coup d'envoi d'Afrique du Sud - Canada dans une heure Le coup d'envoi du premier seizième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Afrique du Sud et le Canada sera donné dans maintenant une heure sur la pelouse du superbe SoFi Stadium de Los Angeles (États-Unis) !

19:33 - Un seul match entre l'Afrique du Sud et le Canada L'Afrique du Sud et le Canada n'ont pas souvent eu l'occasion de se croiser sur la scène internationale. Ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 n'est que le deuxième affrontement entre les deux nations. Les Sud-Africains ont remporté le premier, en 2007 (2-0), mais il ne sert à rien de se baser sur cette rencontre amicale en prévision de cette rencontre à Los Angeles ce dimanche 28 juin 2026.

19:01 - Un record pour les pays africains à la Coupe du monde L'Afrique du Sud fait partie des neuf pays africains qualifiés pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde 2026. Un bilan historique pour le continent, puisque seule la Tunisie a été éliminée qui s'explique évidemment par le format élargi de la 23e édition du tournoi. Cinq d'entre eux ont terminé en deuxième position (Afrique du Sud, Égypte, Côte d'Ivoire, Cap-Vert et Maroc), tandis que les quatre autres ont été qualifiés parmi les meilleurs troisièmes (RD Congo, Ghana, Sénégal et Algérie).

18:32 - Une première historique pour l'Afrique du Sud et le Canada Ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l''Afrique du Sud et le Canada est historique. Tout d'abord parce que c'est le premier seizième de finale de l'histoire de la compétition, mais aussi parce que c'est le premier match à élimination directe disputé par les deux nations. Les Bafana Bafana n'avaient jamais franchi le premier tour en trois participations jusqu'ici (1998, 2020 et 2010), comme les Canadiens en deux participations (1986 et 2022).

17:53 - Quels pronostics pour le match Afrique du Sud - Canada ? Pour cette rencontre de la Coupe du monde 2026, dans un certain sens historique, le Canada est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match éliminatoire en Coupe du monde de son histoire. La cote pour une victoire des Canadiens oscille entre 1,5 et 2 tandis que celle d'une victoire des Sud-Africains face à l'un des trois pays hôtes de la compétition se situe entre 5 et 6. La cote pour un match nul est d'environ 4.

17:27 - Heure, chaîne, comment voir Afrique du Sud - Canada en direct Ce match Afrique du Sud - Canada, premier match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur M6, une chaîne pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. La rencontre est aussi disponible sur beIN Sports 1, mais un abonnement est indispensable. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Sud-Africains et les Canadiens à partir de 21h ce dimanche 28 juin, il faudra se rendre sur le site de M6 ou sur celui de beIN Sports.